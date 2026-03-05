Paro docente: el gobierno provincial destacó que 87% de los maestros llenó la declaración jurada

La cifra corresponde a profesores de escuelas públicas y privadas que el lunes asistieron a trabajar en el inicio del ciclo lectivo 2026

La Escuela Normal 1 abrió sus puertas el lunes 2 de marzo de 2026 en un inicio de ciclo lectivo marcado por un paro docente.

Según datos del Ministerio de Educación provincial, el 87% de los docentes de escuelas públicas y de gestión privada completó la declaración jurada por trabajar el lunes 2 de marzo, día en el que el comienzo del ciclo lectivo 2026 coincidió con un paro nacional docente .

De acuerdo con un relevamiento realizado por el Ministerio mediante las Delegaciones Regionales, sobre un total de 2.465 instituciones educativas relevadas en todo el territorio provincial, 2.412 establecimientos permanecieron abiertos y desarrollaron actividades con normalidad , mientras que solo 53 estuvieron cerrados . Desde la cartera educativa señalaron que la muestra es representativa de todo el sistema educativo provincial.

“Lo más importante que se vio ese día fue a las familias acompañando el inicio de clases: madres y padres llevando a sus hijos a la escuela, chicos con sus mochilas cargadas de ilusión para comenzar el año y docentes esperándolos en el aula para enseñar. Esa imagen, que se repitió en toda la provincia, refleja lo mejor que puede ocurrir en una sociedad: niños aprendiendo en la escuela, con un libro en la mano y un maestro guiando ese camino”, destacaron desde el Ministerio de Educación.

Según los datos oficiales, sobre un total de 77.901 docentes de gestión oficial y privada, poco más de 68 mil completaron el formulario correspondiente para esa jornada . Los docentes tenían tiempo hasta las 23.59 de este miércoles para completar la declaración jurada, indispensable para que puedan acceder al cobro del premio a la Asistencia Perfecta. Desde el Ministerio de Educación confirmaron este jueves a La Capital que la cifra final ascendió al 87% .

Tras el cierre por decreto de la paritaria salarial, las clases comenzaron en toda la provincia este lunes y el 98% de las escuelas de la región abrieron sus puertas, según fuentes oficiales. No obstante, desde la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) plantearon que el paro docente tuvo un fuerte impacto en las instituciones públicas locales.

El ministro de Educación provincial, José Goity, admitió que hay "muchos docentes enojados" pero se mostró convencido de que la protesta estuvo lejos de tener un efecto contundente en las aulas. Durante una conferencia de prensa, aseveró: "Podemos decir que la mayoría de los docentes están dictando clases y están en las aulas". El lunes, en el Normal 1 las clases comenzaron con normalidad, aunque en el cambio de hora hubo una protesta docente en las puertas de la institución y los maestros colocaron carteles con las leyendas "salario digno" y "la vocación no se premia, se reconoce con condiciones dignas", entre otras.

Goity reconoció que la apertura de algunos establecimientos no implica el desarrollo de actividades normales en Rosario. "Hay escuelas en las cuales no todos los cursos dan clases y eso también lo tenemos en cuenta", comentó a la hora de repasar el arranque del ciclo lectivo local, que incluyó abrazos solidarios para apoyar el reclamo salarial del personal y otras manifestaciones fuera de las aulas.

Por su parte, desde Sadop Rosario estimaron una adhesión cercana al 50 % en toda la provincia, con una participación aún mayor en establecimientos educativos donde la convocatoria superó ampliamente ese porcentaje.