En AFA sigue todo revuelto: River se abre y anunció que no participará del Comité Ejecutivo

Uno de los dos clubes más importantes del país informó esta tarde oficialmente que no integrará las reuniones de Comité Ejecutivo

Aníbal Fucaraccio

Aníbal Fucaraccio

5 de marzo 2026 · 20:58hs
River Plate anunció que no participará de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA.

Las polémicas y los enfrentamientos finalmente empiezan a salir a la luz dentro de la AFA. Lo que antes se planteaba o cuestionaba por detrás, en voz baja, o a través de cánticos de los hinchas en la mayoría de las canchas del fútbol argentino, ahora sale a escena la postura de actores importantes. En ta tarde de hoy, River Plate, una de las dos entidades más importantes del país, expresó oficialmente a través de sus redes oficiales una postura crítica con la realidad de la AFA que conduce el cuestionado Chiqui Tapia y su determinación de no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo.

En ese comunicado destaca que "considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes".

Vale destacar, que esta determinación se da en el inicio de un inédito paro dictaminado por los principales dirigentes de la AFA, que fueron citados por la Justicia en algunas causas en las que deben aclarar sus acciones dentro del organismo que rige el fútbol argentino.

River cuestiona la metodología de AFA

Claramente, la directiva riverplatense cuestionó la metodología de determinaciones y solicitó mecanismos y procedimientos “claros y previsibles”, con temas en agenda y votación formal.

Este anuncio generó una noticia de alto impacto, que rápidamente se multiplicó en medios de comunicación de todo el país.

En el comunicado, el club destacó su vínculo histórico con la AFA, pero marcó una línea de separación y cuestionamientos.

El comunicado oficial de River

"Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino".

"Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol".

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad".

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo".

"Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva".

"Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino".



Ovación
