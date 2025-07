Unidos se define entre la dispersión o la apuesta total al proyecto de Pullaro y gobernadores

"Si no vamos juntos, no rompemos lo que tenemos en Santa Fe” , la frase es clara y tajante de parte de la vicegobernadora Gisela Scaglia para contener a Unidos , la amplia alianza gobernante en Santa Fe , respecto al nuevo paraguas político de gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro , para competir en las elecciones nacionales.

El nuevo armado se diferencia tanto de La Libertad Avanza como del kirchnerismo , lo que no significa que todos los socios de Unidos acompañen y se integren con los ojos cerrados a la aventura de los gobernadores hastiados del centralismo. Hay intereses políticos cruzados que se analizan con lupa para no dar pasos en falso en el futuro.

Quizás por eso la vicegobernadora salió rápido en los medios a poner paños fríos a un eventual no acompañamiento. “Si estamos todos juntos, va a ser muy bueno, pero sino no cambiará nada en Santa Fe”, afirmó en El primero de la mañana por LT8 .

Otra voz de Unidos sugirió cautela y no subirse al envión de los gobernadores: “Nadie se esperaba esa comunicación de Maxi, no fue conversada. Es medio raro por ahora”. Hay parte del PRO en Buenos Aires que compite junto al mileísmo por lo que es válido preguntarse qué pasará con aquellos macristas que integran Unidos.

La vicegobernadora, que además es presidenta del PRO en la provincia, es claramente promotora del nuevo espacio político de Pullaro, el chubutense Ignacio Torres, el cordobés Martín Llaryora, el jujeño Carlos Sadir y el santacruceño Claudio Vidal. Por lo tanto, oficialmente el macrismo está dentro.

En su contacto amplio con la prensa de este jueves, Scaglia fue un poco más allá: “A mí me gustaría que Mauricio Macri sea una voz de estos gobernadores. Me parece que sería muy interesante que así como está (Juan) Schiaretti, esté Mauricio”.

las fuerzas del centro 1 Las fuerzas del centro interpelan a Unidos en Santa Fe Archivo La Capital.

El Partido Socialista (PS), socio fundador de Unidos, tiene dos diputados nacionales, Mónica Fein, que finaliza mandato este año, y Esteban Paulón al que le restan dos años más, que integran el bloque Encuentro Federal compartido con legisladores como Margarita Stolbizer, Natalia De la Sota, Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó.

Según supo La Capital, todo está en conversación, lo que se puede interpretar como que el socialismo no descarta integrar el nuevo espacio ni otras variantes que barajaban previamente. El socialismo tiene buena sintonía con Juan Schiaretti, peronista no kirchnerista, de Hacemos, un dato no menor.

Una Nueva Oportunidad (UNO), el espacio evangélico del diputado y pastor Walter Ghione, “lo ve muy bien” al proyecto del interior que lleva como slogan “un grito federal”. En tanto el radicalismo tiene corrientes distintas en Santa Fe, una de ellas la de Pullaro y Felipe Michlig que acompañan plenamente. El resto probablemente también acompañe aunque en los próximos días conversarán.

Las fuerzas del centro

Las Fuerzas del Centro es un paraguas electoral por el cuál competirán los espacios oficialistas de las provincias que lo integran. Por lo tanto se presume que cada uno de los gobernadores tendrá su lista bajo ese sello con la posibilidad de ampliar la integración. Hay una variable clave: el proyecto es pensado también para las presidenciales 2027.

>>> Leer: Pullaro y otros cuatro gobernadores arman un frente común para las elecciones

Por lo tanto, aquellos que por estos días definen si se suman también ponen sobre la mesa esto. Si se suben al barco, después no habrá mucho margen para bajarse. Además, cada provincia es un mundo aparte con particularidades propias. Unidos en Santa Fe no tiene peronistas, pero el nuevo frente sí. ¿Cómo conviven los justicialistas no kirchneristas de Santa Fe en este espacio?

“Es una gran oportunidad para hacer valer el interior de la Argentina, como ciudadanos del interior. Muchas veces no se ve reflejado cuando se toman decisiones a nivel nacional, uno siente que uno grita pero no nos miran ni llega. Si todos los días tenes que informar una muerte en una ruta nacional no es ilógico”, agregó Scaglia.

“Esta semana estableceremos qué frente electoral tenemos en Santa Fe. Unidos lo creamos para gobernar Santa Fe. Teníamos en claro que lo que pasara a nivel nacional no afectaría a nivel provincial”, dice y ejemplifica con lo que sucedió en las elecciones nacionales 2023 donde cada uno trabajó para un candidato presidencial diferente.

El 7 de agosto próximo concluirá el plazo para inscribir alianzas transitorias y confederaciones y, diez días después, habrá que presentar las listas con los candidatos a diputado nacional. Son nueve las bancas que el distrito pondrá en juego el 26 de octubre en la Cámara baja.