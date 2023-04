Sukerman y Monteverde anunciaron un acuerdo para competir entre sí en las Paso

Sukerman y Monteverde afirman tener “miradas distintas en un montón de cosas”, pero recalcan que hay un punto principal desde donde se sostiene el acuerdo. “Rosario no puede seguir así. Tiene que haber un cambio y tiene que ser ahora. Por eso hemos decidido que sea la ciudadanía la que elija quién representa mejor el cambio que Rosario necesita y que lo haga en una primaria abierta para que llegue un único candidato a la general”, dijeron.

El ex director de la Ansés y ex ministro de Gobierno de Omar Perotti se referencia en La Corriente, es el espacio político que comanda Agustín Rossi. Sukerman, desde principios de año, viene dialogando con otros sectores del peronismo kirchnerista, como el Movimiento Evita y La Cámpora. La idea es presentar una candidatura que unifique a la izquierda del PJ.

Embed Con Roberto Sukerman tenemos miradas distintas, pero en algo estamos de acuerdo: Rosario no puede seguir así. Tiene q haber un cambio y tiene q ser ahora. Por eso decidimos q sea la ciudadanía la q elija quién representa mejor el cambio q Rosario necesita en una primaria abierta pic.twitter.com/CNmFU5ghaq — Juan Monteverde (@juanmonteverde) April 12, 2023

Por su parte Monteverde también explora un camino similar, pero con sectores de la centroizquierda. Tiene diálogos con el Frente Social y Popular de Carlos Del Frade y otras fuerzas que integraron el Frente Progresista pero que luego se alejaron cuando el Partido Socialista decidió mudar su pertenencia al denominado frente de frentes, la alianza opositora en Santa Fe que reúne fundamentalmente a la UCR y el PRO.

“Formamos parte de proyectos políticos distintos, con trayectorias diferentes, pero los dos hace años que tenemos una prioridad: cómo hacer una Rosario mejor. Y creemos que llegó el momento de construir un cuerdo interpartidario para hacerlo posible. Que sea transversal, plural y moderno. No un conjunto de siglas, no un amontonamiento de partidos para repartir cargos, no un frente anti. Distintas propuestas y caminos pero ninguna anti nada, todas a favor, a favor de Rosario”, sostuvieron en el comunicado.

De acuerdo a lo que se desliza en el anuncio, cada candidato buscará sus propios aliados para dirimir fuerza en las Paso. “Ganará esta interna amplia, quien sepa expresar mejor el sentir de la mayoría de nuestro pueblo. Quien muestre el mejor plan y los mejores instrumentos para sacar a Rosario de la crisis de violencia y desigualdad que vive hace más de una década y que ya reclama nuevas políticas. «Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo», decía Einstein”, afirmaron.

La convergencia entre Monteverde y Sukerman estuvo cerca de concretarse en 2019, donde ambos compitieron por separado por la Intendencia de Rosario. Fue el peronista quien más cerca quedó de ganar aquella contienda, en una elección que finalmente llevó a Pablo Javkin al frente del Palacio de los Leones.

>> Leer más:

Con Roberto Sukerman tenemos miradas distintas, pero en algo estamos de acuerdo: Rosario no puede seguir así. Tiene q haber un cambio y tiene q ser ahora. Por eso decidimos q sea la ciudadanía la q elija quién representa mejor el cambio q Rosario necesita en una primaria abierta pic.twitter.com/CNmFU5ghaq

— Juan Monteverde (@juanmonteverde) April 12, 2023 " target="_blank" rel="follow noopener">Novedades en el frente de frentes, a un mes del cierre de listas para las Paso

“En el 2019 lo intentamos y no se concretó, hoy la gravedad de los problemas que tenemos nos obliga a ser más responsables. Más humildad y menos egos. Acá no se trata de nosotros, de nombres propios o carreras personales. Acá se trata del millón de rosarinos y rosarinas que no pueden esperar que los gobiernos sigan fracasando. En 2019 competimos con Roberto en las generales, hoy vamos a competir pero en las Paso para que en la final gane el cambio que la ciudad espera. Hoy es posible competir en unidad, hoy es posible darle a los rosarinos y rosarinas una alternativa real de cambio. Sabrá el pueblo en las urnas elegir el mejor camino. En él confiamos”, cerraron Sukerman y Monteverde en el comunicado.