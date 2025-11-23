La Capital | Política | reforma laboral

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final y Milei se alista para enviarlo al Congreso

El órgano creado tras el Pacto de Mayo debatirá por última vez este miércoles antes de la presentación legislativa del 15 de diciembre. La legisladora santafesina Carolina Losada, alineada con Pullaro, participa del Consejo en representación del Senado.

23 de noviembre 2025 · 17:29hs
El presidente Milei

El presidente Milei, el gobernador Pullaro y el resto de los 18 mandatarios que firmaron el 9 de julio de 2024 en Tucumán el Pacto de Mayo.

Tras semanas de tensiones internas y filtraciones, el Consejo de Mayo volverá a reunirse este miércoles en Casa Rosada, en su última sesión formal antes de que el gobierno nacional presente los proyectos legislativos derivados del Pacto de Mayo, firmado por Javier Milei y una veintena de gobernadores, entre ellos el santafesino, Maximiliano Pullaro.

El encuentro será además el debut de Manuel Adorni como coordinador del Consejo en su rol de jefe de Gabinete, luego de la salida de Guillermo Francos del Ministerio coordinador.

La fecha es clave: el Ejecutivo planea enviar el paquete legislativo al Congreso el 15 de diciembre.

Una mesa chica con seis consejeros y eje en la reforma laboral

El Consejo de Mayo está integrado por representantes de distintos sectores:

  • Federico Sturzenegger – Ministro de Desregulación y Transformación del Estado (Poder Ejecutivo)

  • Alfredo Cornejo – Gobernador de Mendoza (Provincias)

  • Carolina Losada – Senadora nacional por Santa Fe (Poder Legislativo, Senado)

  • Cristian Ritondo – Diputado nacional (Poder Legislativo, Diputados)

  • Gerardo Martínez – Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT (Sector sindical)

  • Martín Rappallini – Presidente de la Unión Industrial Argentina (Empresariado)

Si bien el temario abarca los diez puntos del Pacto de Mayo, la reforma laboral se transformó en el foco más conflictivo, especialmente tras la filtración de lineamientos técnicos que generaron malestar en el Gobierno y fueron calificados como “inadmisibles” por Milei.

Los consejeros aseguran que aún no recibieron la versión final de los borradores, pese a que el Ejecutivo había prometido enviarlos durante el fin de semana largo. La expectativa es recibirlos entre martes y miércoles.

La participación de Carolina Losada y el rol de Santa Fe

La senadora santafesina Carolina Losada, alineada políticamente con el gobernador Pullaro, integra el Consejo de Mayo como representante del Senado.

“Hay un pacto de confidencialidad y el que habla sobre cómo va a ser el proyecto miente, porque todavía no hay nada cerrado”, advirtió Losada.

“Hasta ahora se había trabajado con mucha seriedad y no se había filtrado nada. No sé cuál es el objetivo de quien filtró alguna información de cómo será el proyecto de reforma laboral”, dijo.

La legisladora defendió el sentido del Consejo y señaló la composición por sectores: “Cada uno está en representación de un sector diferente: yo por el Senado, Ritondo por Diputados, Federico por el Gobierno y Rappallini por la UIA. Martínez está por la CGT y no por UOCRA.”

Losada afirmó que el compromiso de reserva —“no escrito, sino de palabra”— permitió avanzar en la redacción sin presiones externas.

El borrador filtrado: los puntos en disputa

Aunque Losada evitó confirmar o desmentir su contenido, trascendió un documento con nueve ejes de la reforma laboral que impulsa del gobierno nacional, entre ellos:

  • cambios en el cálculo indemnizatorio

  • nuevos criterios de antigüedad

  • fraccionamiento de vacaciones

  • modificaciones unilaterales de condiciones laborales

  • beneficios no remunerativos con tope del 10%

  • premios por mérito sin derechos adquiridos

  • tope de diez sueldos en indemnizaciones

  • exclusiones de aguinaldo

  • reducción al 80% del salario en licencias por enfermedad

“Todos los trascendidos previos al deadline no tienen sentido”, sostuvo Losada, y señaló que ya hubo cambios tras reuniones técnicas recientes.

Losada defiende la reforma laboral

La senadora también respondió a las críticas que asocian la reforma con un intento de flexibilización y defendió la iniciativa: “La flexibilización tiene una connotación súper negativa. Lo que se busca es beneficiar tanto al empleador como al trabajador. Hoy la mitad de la gente no tiene derechos porque no tienen un laburo en blanco. Se pretende generar las condiciones para que sea más sencillo incorporar personas a las empresas y que más cantidad de personas trabajen en blanco”, subrayó.

El gobierno tendrá la última palabra

Pese al aporte de cada sector, en el Ejecutivo aclaran que la versión final del proyecto será definida por el gobierno nacional, que tendrá decisión unilateral sobre cada punto antes del envío al Congreso.

Este miércoles, además del Consejo de Mayo, Adorni convocará a su primera reunión de Gabinete y luego continuará la agenda preparatoria junto a Karina Milei en el Ministerio del Interior.

¿Qué es el Consejo de Mayo y cuál es su función principal?

El Consejo de Mayo es un órgano colegiado consultivo creado por el Gobierno nacional con el objetivo de debatir y elaborar proyectos de leyes y actos administrativos necesarios para implementar los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo. Este pacto, firmado por el presidente Javier Milei y 19 gobernadores (entre ellos, Maximiliano Pullaro) el 9 de julio de 2024 en Tucumán, establece una serie de principios económicos y sociales que el Gobierno busca concretar.

En esencia, el Consejo de Mayo actúa como un asesor del Gobierno, que articula e implementa medidas basadas en el Pacto de Mayo. Entre sus funciones se destacan:

  • Elaborar proyectos de ley.
  • Realizar estudios y desarrollar planes.
  • Formular propuestas.
  • Mantener actualizada una agenda de trabajo.

Para cumplir con estos objetivos, el Consejo tiene la facultad de solicitar informes y asistencia a diferentes jurisdicciones y organismos del Estado, promover estudios y debates públicos, y convocar a los sectores alcanzados por las iniciativas que allí se gesten.

¿Cómo funciona el Consejo de Mayo?

El Consejo debe reunirse al menos una vez cada 30 días, aunque puede celebrar sesiones extraordinarias. Para iniciar una reunión, es necesaria la presencia del jefe de Gabinete y el quorum de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se adoptan por consenso y se remiten al Presidente para su consideración. En caso de no haber consenso, se eleva el acuerdo mayoritario junto con las posiciones minoritarias. Si hay empate, el presidente del Consejo tiene el voto decisivo.

Noticias relacionadas
En el Concejo, sindicalistas, empresarios pymes, abogados laboralistas y legisladores debatieron sobre la reforma laboral.

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Jorge Sola apuntó contra la reforma laboral. 

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Santilli visitó Mendoza y el gobernador Cornejo le ratificó el respaldo a las reformas que busca Milei.

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Aceiteros advierte huelga frente a la reforma laboral 

La batalla de la huelga

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

Quiénes son los juveniles de Newells, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Quiénes son los juveniles de Newell's, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Lo último

En vivo: Central juega ante Estudiantes en el Gigante por un lugar en los cuartos de final

En vivo: Central juega ante Estudiantes en el Gigante por un lugar en los cuartos de final

Tiraron agua bendita al monitor del VAR en la cancha de Central antes del partido con Estudiantes

Tiraron agua bendita al monitor del VAR en la cancha de Central antes del partido con Estudiantes

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final y Milei se alista para enviarlo al Congreso

El órgano creado tras el Pacto de Mayo debatirá por última vez este miércoles antes de la presentación legislativa del 15 de diciembre. La legisladora santafesina Carolina Losada, alineada con Pullaro, participa del Consejo en representación del Senado.

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final y Milei se alista para enviarlo al Congreso
En vivo: Central juega ante Estudiantes en el Gigante por un lugar en los cuartos de final
Ovación

En vivo: Central juega ante Estudiantes en el Gigante por un lugar en los cuartos de final

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central
Ovación

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Robo en Pinamar a un fiscal federal de Rosario: le sacaron una pistola Glock y documentación
Policiales

Robo en Pinamar a un fiscal federal de Rosario: le sacaron una pistola Glock y documentación

Embistió a una moto y huyó: una pareja resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada al Heca
Policiales

Embistió a una moto y huyó: una pareja resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada al Heca

Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo
La Ciudad

Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

Quiénes son los juveniles de Newells, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Quiénes son los juveniles de Newell's, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las Vegas

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las Vegas

Ovación
El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central
Ovación

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Waterpolo: la gran final de la Liga de Honor se define en Rosario con Gimnasia de candidato

Waterpolo: la gran final de la Liga de Honor se define en Rosario con Gimnasia de candidato

Central: Holan confirmó los once que irán por los cuartos ante Estudiantes

Central: Holan confirmó los once que irán por los cuartos ante Estudiantes

Policiales
Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte de Rosario y uno le dio en los testículos
Policiales

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte de Rosario y uno le dio en los testículos

Embistió a una moto y huyó: una pareja resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada al Heca

Embistió a una moto y huyó: una pareja resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada al Heca

Robo en Pinamar a un fiscal federal de Rosario: le sacaron una pistola Glock y documentación

Robo en Pinamar a un fiscal federal de Rosario: le sacaron una pistola Glock y documentación

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

La Ciudad
Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo
La Ciudad

Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo

Quedate: más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

"Quedate": más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

Cumbre científica en la Patagonia: Villa La Angostura fue epicentro de la investigación contra el Parkinson

Cumbre científica en la Patagonia: Villa La Angostura fue epicentro de la investigación contra el Parkinson

Embargos millonarios para el exdirector de Afip en Rosario y un directivo de Vicentin
Policiales

Embargos millonarios para el exdirector de Afip en Rosario y un directivo de Vicentin

El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026
Ovación

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba
Ovación

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040: qué pasará en Santa Fe
Información General

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040: qué pasará en Santa Fe

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria
El Mundo

Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste
Policiales

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario
La Ciudad

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción
Negocios

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país
Información General

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país