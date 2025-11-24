La Capital | Política | Maximiliano Pullaro

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

El gobernador se quejó del mal estado de las rutas y a su vez ratificó que seguirá acompañando la política de reducción del déficit fiscal

24 de noviembre 2025 · 10:33hs
Pullaro insistió en el pedido para saldar la deuda previsional.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Pullaro insistió en el pedido para saldar la deuda previsional.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ratificó su predisposición para acompañar las reformas legislativas en el Congreso tras el recambio de diciembre, aunque aclaró que el apoyo al proyecto del presidente Javier Milei no es incondicional. "También pedimos que sea justo con la provincia", indicó este domingo en Ceres.

El ex ministro de Seguridad repasó una lista de reclamos sin respuesta por parte del Poder Ejecutivo nacional. Entre ellos destacó los problemas de infraestructura por falta de inversión y mantenimiento, así como la deuda correspondiente a la caja de jubilaciones.

El jefe de la Casa Gris aseguró que Santa Fe "ha acompañado y seguirá acompañando" las propuestas de Milei en torno a la reducción del déficit fiscal, pero no está dispuesto a firmar un cheque en blanco en el ámbito parlamentario. En este sentido, indicó: "Había cosas que corregir, Argentina no podía seguir gastando más de lo que le entra. Pero también pedimos que el gobierno nacional sea justo con la provincia de Santa Fe. No sólo que la provincia acompañe lo que entiende que está bien".

Pullaro se quejó por la ruta 34

Durante el fin de semana largo, Pullaro viajó a la Fiesta de la Confraternidad Departamental junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia y encabezó una conferencia de prensa tras el acto oficial. "Viniendo para aquí por la ruta 34, decía que no podíamos seguir tolerando su estado", remarcó.

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) señaló que el principal corredor del noroeste provincial no es el único que requiere obras viales urgentes. Así indicó que la situación es similar a la de otros enlaces como los de la 33, la 11 y la 178. Al respecto, concluyó: "La Nación tiene compromisos que debe cumplir".

>> Leer más: Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

El titular del Poder Ejecutivo provincial no sólo insistió en el pedido de mantenimiento de los caminos, sino también en el conflicto histórico en torno a la transferencia de fondos previsionales. "No es contra este gobierno: el Estado nacional siempre dejó de lado a Santa Fe", expresó.

Durante la décima edición de la Fiesta de la Confraternidad Departamental en San Cristóbal, el funcionario asistió con la compañía del senador local Felipe Michlig y el diputado Marcelo González, así como la intendenta Alejandra Dupouy. En esta instancia reitereó que la vicegobernadora Scaglia "va a ser diputada nacional" desde diciembre y anticipó: "Va a defender a Santa Fe como no lo hemos tenido hasta ahora".

En cuanto a su expectativa a nivel parlamentario, Pullaro reiteró la necesidad de una reforma laboral "desde una mirada pyme" y una modificación del régimen impositivo que sea coordinada con las provincias. También se mostró a favor del endurecimiento de penas en el sistema judicial con el objetivo de prevenir delitos.

Efecto pasillo: Verón habló del testimonio de campeones tras la eliminación de Central

Efecto pasillo: Verón habló del "testimonio de campeones" tras la eliminación de Central

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

