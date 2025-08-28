La Capital | Política | Reforma constitucional

Reforma constitucional: la Convención habilitó a Pullaro a buscar la reelección

Según el cambio votado por los constituyentes, el mandato actual del jefe de la Casa Gris será tomado como el primero

Thamina Habichayn

Por Thamina Habichayn

28 de agosto 2025 · 06:17hs
La Convención le dio luz verde a una nueva configuración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia.

Foto: Archivo / La Capital.

La Convención le dio luz verde a una nueva configuración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia.

Durante una extensa sexta sesión plenaria de la Convención Reformadora de la Carta Magna de Santa Fe, los constituyentes le dieron luz verde —por mayoría— a la reelección del gobernador y el vice. De ese modo, Santa Fe deja de ser parte del grupo de las únicas dos provincias (junto a Mendoza) que no habilitaban otro mandato consecutivo para esos cargos.

En una jornada legislativa maratónica, que duró más de ocho horas, fueron aprobadas las modificaciones de los artículos 64, 72, 98 y 73 relacionados al funcionamiento del Poder Ejecutivo.

Reelección para el gobernador

En materia de reelección para los cargos de gobernador y vice, el dictamen de mayoría de la comisión Redactora establece esa posibilidad por un mandato consecutivo y el intervalo de un año para poder volver a ser elegido.

El dictamen de disposiciones transitorias de mayoría indica que para gobernador, en este caso Maximiliano Pullaro (presente en su banca de convencional), y el vice, el actual mandato se toma como el primero.

Atribuciones y juicio político

El artículo 72 actualiza las atribuciones que tiene el mandatario provincial y el 98 indica quiénes pueden ser sometidos a juicio político: gobernador, vice y sus sustitutos legales en el Ejecutivo, sus ministros, el fiscal de Estado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Cuentas y los funcionarios que sean elegidos por acuerdo legislativo.

Por último, el artículo 73 incluye la figura del ministro que articule las relaciones con los otros poderes del Estado.

La discusión en el recinto no giró completamente en torno a la reelección del gobernador sino a algunas de las atribuciones, como la facultad de indultar.

>>Leer más: Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Alcides Calvo fue el convencional de Más para Santa Fe encargado de explicar la posición del bloque sobre la reelección y las atribuciones para el gobernador.

“El objetivo es seguir fortaleciendo las instituciones provinciales, queremos equilibrio de poderes y que se cumplan los mecanismos democráticos”, sostuvo. Y agregó: “Queremos una Constitución moderna pero que ponga límites. Por eso admitimos que se permita una sola reelección consecutiva y luego un período de descanso”.

Marcos Peyrano, de La Libertad Avanza (LLA), agregó que en su bloque planteaban la posibilidad de una reelección sin la posibilidad de volver a presentarse luego para el cargo.

Lionella Cattalini, de Unidos, resaltó la importancia de no incluir los decretos de necesidad y urgencia (DNU) dentro de las atribuciones del gobernador y dio el ejemplo del orden nacional, donde están permitidos y son utilizados frecuentemente.

Noticias relacionadas
Se desarrolla la sexta sesión plenaria de la Convención Reformadora de Santa Fe.

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión, pero envió su apoyo a los dictámenes de Unidos

Se desarrolla la sexta sesión plenaria de la Convención Reformadora de Santa Fe.

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Convención aprobará la primera parte del texto constitucional nuevo

La Convención y el nuevo texto: reelección de Pullaro y cambios en Diputados

La reforma constitucional se aproxima y Santa Fe será un estado laico

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Lo último

Atraparon a Dibu Gómez: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Atraparon a "Dibu" Gómez: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria

Una de las víctimas es una adolescente que bajó de un coche para ayudar y fue embestida por un toro. También sufrieron lesiones los conductores de los vehículos

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria
El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Narcolemia: el Concejo debatirá una norma para exigir test a funcionarios y ediles

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Narcolemia: el Concejo debatirá una norma para exigir test a funcionarios y ediles

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia
Policiales

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Por Tomás Barrandeguy

la region

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Ovación
Juicio a la gestión: Cristian Fabbiani y la vuelta al mundo Newells en 180 días

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Juicio a la gestión: Cristian Fabbiani y la vuelta al mundo Newell's en 180 días

Juicio a la gestión: Cristian Fabbiani y la vuelta al mundo Newells en 180 días

Juicio a la gestión: Cristian Fabbiani y la vuelta al mundo Newell's en 180 días

En Central, los refuerzos que llegaron están cumpliendo en un terreno sustancial

En Central, los refuerzos que llegaron están cumpliendo en un terreno sustancial

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Policiales
Atraparon a Dibu Gómez: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a "Dibu" Gómez: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

La Ciudad
Incendio intencional en zona oeste: un auto quedó destruido por el fuego
LA CIUDAD

Incendio intencional en zona oeste: un auto quedó destruido por el fuego

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Narcolemia: el Concejo debatirá una norma para exigir test a funcionarios y ediles

Narcolemia: el Concejo debatirá una norma para exigir test a funcionarios y ediles

El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua

El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %
Economía

El gobierno renovó vencimientos de deuda, pero convalidó tasas del 75 %

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento
Economía

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa
Información general

Indultaron a una condenada a 43 años por criticar la monarquía tailandesa

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte
Policiales

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U
Ovación

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos
Información General

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas
La Ciudad

Literatura erótica, nexo entre el Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad
LA CIUDAD

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle un récord a Messi?
Zoom

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle un récord a Messi?

Pasaje Piamonte: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
Policiales

Pasaje Piamonte: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas
La Ciudad

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
La Ciudad

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda