Pullaro: "No hay pacto posible con los delincuentes"

El gobernador Maximiliano Pullaro mandó un fuerte mensaje en el terreno de la seguridad y aseguró que la provincia no dará “un paso atrás” en la lucha contra la narcocriminalidad y luego se refirió a las víctimas de las bandas narcos que fueron asesinadas para crear un escenario de caos urbano, como las muertes de los taxistas, un chofer de colectivo y un trabajador de una estación de servicio.

“Que les quede bien claro a todos: no hay pacto posible con los delincuentes. La provincia de Santa Fe no va a dar ni un paso atrás”, sostuvo Pullaro en la apertura de sesiones ordenarias de la Legislatura santafesina.

Pullaro: "Este gobierno no va a dejar solas a las víctimas de los ataques terroristas"

Tras esa primera sentencia, Pullaro dijo: “Quiero aquí enviar mi abrazo y acompañamiento a los familiares y seres queridos de Héctor, Diego, Marcos y Bruno y de todas las personas que fueron asesinadas en los ataques terroristas que se suceden hace tiempo. Este gobierno no las va a dejar solas”.

“El Estado en todos sus niveles y jurisdicciones y una sociedad decidida a no dejarse amedrentar, son mucho más fuertes que estos delincuentes”, añadió el gobernador.

Pullaro, en ese sentido, dijo que desde el inicio de su gestión “entendimos” que para recuperar la paz en la calle tenía como requisito “indispensable” recuperar el control dentro de las cárceles y aumentar en cantidad y capacidad la operatividad policial.

“Es en esta materia donde abundan los diagnósticos y los comentarios y escasean las acciones coordinadas y planificadas. Para controlar las cárceles y a los que desde allí cometen delitos, modificamos _gracias al compromiso de esta Legislatura que vuelvo a destacar_ el régimen de ejecución de las penas, reinstaurando (ahora por ley) el sistema de detenidos de alto perfil que establece mayores controles y restricciones para internos que hayan tenido participación o contacto relevante con organizaciones criminales complejas y/o ligadas al narcotráfico y otros delitos graves”, subrayó.

Luego agregó: “Los que tras las rejas pretenden ser dueños de las calles están dando la pelea por recuperar ventajas y privilegios que el Estado en su conjunto no puede ni quiere concederles. Por eso reaccionan y apelan al terror para que una sociedad atemorizada se rinda e inste a los gobernantes a dar marcha atrás. Que les quede bien claro a todos: no hay pacto posible con los delincuentes. La provincia de Santa Fe no va a dar ni un paso atrás”.

La pesada herencia de Omar Perotti

Pullaro, apenas abrió su discurso, penduló sobre plan de gobierno iniciado el 11 de diciembre pasado y los desafíos que debe enfrentar su administración en un contexto de crisis económica, los problemas de seguridad y los recursos con los que cuenta para enfrentar esas situaciones.

“A los santafesinos no nos gusta que nos regalen nada, todo siempre nos costó mucho, y lo conseguido fue por entender que el camino es poner un ladrillo sobre otro”, manifestó Pullaro, en un mensaje dirigido a la puja que mantiene con la Nación por los fondos coparticipables y el recorte que viene realizando el gobierno nacional en áreas sensibles como educación y transporte.

“Hace 143 días, en este mismo estrado, asumía ante ustedes la tarea de encabezar uno de los tres poderes del Estado provincial en un momento muy difícil para nuestro país, para Santa Fe y _fundamentalmente_ para la enorme mayoría que vive a diario dificultades en materia económica, social, de seguridad. Un pueblo que intenta a diario pelearle a la incertidumbre, al temor y a la desesperanza”, siguió Pullaro, marcando un rumbo discursivo sobre el estado de las cuentas que encontró al asumir el cargo.

“Gobernamos con la verdad, con los números en la mano, no para escondernos en el diagnóstico y postergar la acción, sino para que todos tomemos real dimensión del desafío: tenemos una realidad, números y condicionantes que los santafesinos no pueden ignorar en su profundidad, que deben saber, porque esconderlos bajo la alfombra no es el camino para tomar decisiones que nos deben permitir salir adelante”, afirmó Pullaro, en un preámbulo para remarcar el déficit con el que asumió el poder en la provincia.

“Asumimos con un sistema productivo dañado y con un Estado provincial en déficit. En el ejercicio económico 2023, la administración provincial finalizó con un déficit de $131.111 millones, la deuda flotante alcanzó el tercio de billón de pesos mientras que la planta de personal registró 10.460 cargos y 86.790 horas cátedra más que 4 años atrás”, fue los primeros números que tiró de la herencia recibida de su antecesor, el peronista Omar Perotti.

Luego matizó ese descontrol financiero a la coyuntura económica nacional y a efectos exógenos, como fue la sequía del año pasado, que dañó las cuentas provinciales y el dispositivo productivo de la provincia. Pero también puso el foco en el aumento “significativa” de la planta del personal del Estado santafesino

“Siendo ecuánimes, debe reconocerse que las finanzas provinciales sufrieron en 2023 los efectos de una recesión con una sequía inédita, pero también del incremento de la planta del sector público provincial que explica el 71% del déficit del año 2023, y además tiene consecuencias que van más allá de las contingencias del año: una sequía tiene efectos que luego cesan, pero el incremento significativo de la planta de personal deja efectos de largo plazo que impactan de forma múltiple”, sostuvo.

En ese sentido, el gobernador expuso: “Una planta de personal incrementada termina consumiendo recursos que dejan de estar disponibles para atender otras necesidades y también los recursos disponibles para mejorar los salarios de los trabajadores del Estado, que deben distribuirse entre más agentes, con la injusticia que conlleva hacerlo entre quienes ingresaron y hacen su carrera como corresponde y quienes para ello apelaron a atajos”.