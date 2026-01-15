Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento

El evento, catalogado por sus organizadores como "el más antizurdo de la Argentina", será el próximo 27 de enero con entrada libre y gratuita

El evento encabezado por Milei reunirá a militantes, influencers y exponentes del liberalismo.

Javier Milei confirmó esta mañana que participará de la "Derecha Fest" el próximo martes 27 de enero en Mar del Plata. Tras anunciar que viajará a Paraguay y Suiza, el presidente asistirá por segunda ocasión a este encuentro libertario , promocionado como "el evento más antizurdo de la Argentina".

La decisión del mandatario le suma peso político y alto impacto simbólico a este lugar de debate libertario, en su objetivo de marcar agenda de cara al escenario político de este nuevo año. “Nos vemos en Mar del Plata VLLC”, posteó el mandatario en su cuenta de X.

El evento, cuyos organizadores son Nicolás Márquez, el biógrafo del mandatario, y el español Javier Negre, propietario de La Derecha Diario, celebrará su primera edición de este 2026.

Desde la cuenta oficial de la organización destacaron el arribo en la Costa Atlántica: " No es un evento neutral, es un evento para quienes entienden que la batalla cultural también se disfruta ".

Cómo es la Derecha Fest

El evento reunirá a militantes, influencers y exponentes del liberalismo. Los organizadores afirmaron que el objetivo es de esta jornada es "consolidar discursos, movilizar activistas y disputar sentidos comunes en torno a valores, comunicación y poder".

Con sede y horario a confirmar por parte de la Derecha Fest, esta edición incluirá feria del libro libertaria, música en vivo y exposiciones de referentes del espacio. Además, será con entrada libre y gratuita para el público.

En julio del año pasado, el presidente argentino encabezó el cierre de la jornada en Córdoba, donde brindó una conferencia titulada "La construcción del milagro" bajo la atenta mirada de 2500 asistentes en dicha ocasión.