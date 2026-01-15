La Capital | Política | Milei

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento

El evento, catalogado por sus organizadores como "el más antizurdo de la Argentina", será el próximo 27 de enero con entrada libre y gratuita

15 de enero 2026 · 12:17hs
El evento encabezado por Milei reunirá a militantes

El evento encabezado por Milei reunirá a militantes, influencers y exponentes del liberalismo.

Javier Milei confirmó esta mañana que participará de la "Derecha Fest" el próximo martes 27 de enero en Mar del Plata. Tras anunciar que viajará a Paraguay y Suiza, el presidente asistirá por segunda ocasión a este encuentro libertario, promocionado como "el evento más antizurdo de la Argentina".

La decisión del mandatario le suma peso político y alto impacto simbólico a este lugar de debate libertario, en su objetivo de marcar agenda de cara al escenario político de este nuevo año. “Nos vemos en Mar del Plata VLLC”, posteó el mandatario en su cuenta de X.

El evento, cuyos organizadores son Nicolás Márquez, el biógrafo del mandatario, y el español Javier Negre, propietario de La Derecha Diario, celebrará su primera edición de este 2026.

Desde la cuenta oficial de la organización destacaron el arribo en la Costa Atlántica: "No es un evento neutral, es un evento para quienes entienden que la batalla cultural también se disfruta".

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Cómo es la Derecha Fest

El evento reunirá a militantes, influencers y exponentes del liberalismo. Los organizadores afirmaron que el objetivo es de esta jornada es "consolidar discursos, movilizar activistas y disputar sentidos comunes en torno a valores, comunicación y poder".

Con sede y horario a confirmar por parte de la Derecha Fest, esta edición incluirá feria del libro libertaria, música en vivo y exposiciones de referentes del espacio. Además, será con entrada libre y gratuita para el público.

En julio del año pasado, el presidente argentino encabezó el cierre de la jornada en Córdoba, donde brindó una conferencia titulada "La construcción del milagro" bajo la atenta mirada de 2500 asistentes en dicha ocasión.

Javier Milei habló sobre su vida en Olivos y su futuro en la política. 

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

El presidente Javier Milei puede visitar la región por el acto por el Combate de San Lorenzo.

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, negocia otros reclamos en el marco de la reforma laboral

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

El peculiar video con que Milei presentó sus perfiles

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Comenzaron las obras de electricidad para María Teresa, Christophersen y San Gregorio

Comenzaron las obras de electricidad para María Teresa, Christophersen y San Gregorio

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

La mujer imputada se habría valido de su condición de cuidadora de la víctima para facilitar la sustracción de unos 20 mil dólares, joyas y otros objetos

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin
Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa
La Ciudad

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán
La Región

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán

Rosario sigue bajo alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes
LA CIUDAD

Rosario sigue bajo alerta meteorológico amarillo por tormentas fuertes

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste
POLICIALES

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Ovación
Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más al fútbol"
Ovación

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más al fútbol"

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: No quería jugar más al fútbol

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más al fútbol"

Newell's cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Newell's: la deuda podría ser de hasta un 60 % superior a la que reconoció Ignacio Astore

Newell's: la deuda podría ser de hasta un 60 % superior a la que reconoció Ignacio Astore

Policiales
Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin
POLICIALES

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

La Ciudad
Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos
La Ciudad

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una forma de estafa virtual

Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una forma de estafa virtual

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Incendio y susto en zona sudoeste: una pareja sufrió quemaduras en la cocina de su casa

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Ovación

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas
Economía

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país
Economía

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial
Economía

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana
Política

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas
Política

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca
La Ciudad

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio
Policiales

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Economía

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
La Ciudad

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?