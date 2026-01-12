En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés

El presidente presentó perfiles en inglés en Instagram, X, TikTok y YouTube para difundir sus políticas a audiencias globales y evitar intermediarios

El presidente Javier Milei lanzó oficialmente sus cuentas personales en idioma inglés en las principales plataformas digitales, en una decisión que apunta a ampliar el alcance internacional de su mensaje y a difundir de manera directa las políticas de su gobierno ante audiencias globales.

La iniciativa fue presentada a través de un video difundido en redes sociales, en el que el mandatario invitó a usuarios de todo el mundo a seguir sus nuevos perfiles. En la pieza audiovisual, Milei aparece caracterizado como una figura animada de tono épico, bautizada como “General Ancap”, y convoca a acompañar lo que definió como la difusión internacional de “las ideas de la libertad”.

Según se informó desde el entorno presidencial, el objetivo central es “comunicar de primera mano las políticas de gobierno, sin intermediarios, y fortalecer el vínculo con audiencias internacionales interesadas en el rumbo político y económico de la Argentina”.

Desde los nuevos canales se compartirán contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo, la política exterior y la visión oficial sobre el rol de la Argentina en el escenario global. El lanzamiento se inscribe en una estrategia de comunicación que prioriza el contacto directo con el público a través de redes sociales, tanto a nivel local como internacional.

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó Milei en el mensaje de presentación, en el que agradeció el acompañamiento y reafirmó su compromiso con la difusión global de su programa político. Desde La Libertad Avanza señalaron que la iniciativa responde al “creciente interés internacional por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina”, especialmente en materia económica.

El trasfondo político y la relación con los medios

El desembarco del presidente en redes sociales en inglés se produce en un contexto de tensión persistente con sectores del periodismo local. Milei ha cuestionado de manera reiterada a medios y periodistas a los que acusa de “mentir” o “tergiversar” sus declaraciones, y ha reivindicado las plataformas digitales como su principal vía de comunicación política.

En ese marco, el oficialismo entiende que la apertura de estos perfiles forma parte de una estrategia más amplia de posicionamiento internacional, que busca mostrar una Argentina orientada, según la narrativa oficial, hacia la estabilidad macroeconómica, el orden fiscal y la apertura al mundo.

Dónde seguir a Javier Milei en inglés

Las cuentas oficiales del presidente en idioma inglés ya se encuentran activas en las siguientes plataformas:

Instagram: @mileienglishofficial

X (Twitter): @jmilei_english

YouTube: @MileiEnglishOfficial

TikTok: @mileienglishofficial

Facebook: @MileiEnglishOfficial

Desde el gobierno indicaron que los perfiles serán actualizados de forma regular y estarán orientados a una audiencia internacional interesada en el rumbo político, económico e institucional del país.