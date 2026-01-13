La Capital | Política | Milei

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Asistirá pese a que se decidió que la firma sea realizada por los respectivos cancilleres latinoamericanos en vez de los jefes de Estado

13 de enero 2026 · 22:45hs
Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El presidente Javier Milei viajará a Asunción, Paraguay, para participar el sábado próximo de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero último a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente.

En los últimos días se especuló si el presidente iba a viajar porque Paraguay decidió que la firma sea realizada por los respectivos cancilleres latinoamericanos en vez de los jefes de Estado.

El único de los cuatro jefes de Estado que componen el Mercosur que no confirmó asistencia hasta el momento es el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Para el gobierno de Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.

La administración libertaria tomó como un logro propio la firma del acuerdo: el canciller Pablo Quirno destacó que “la Argentina liderada por el presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

El funcionario destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92 % de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7,5 %. De esta forma, el 99 % de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió.

“La Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15 % del PBI mundial”, destacó Quirno en sus redes sociales.

El expresidente Mauricio Macri, que había bregado por ese acuerdo durante su gestión, celebró en su oportunidad que se “abre una etapa inmejorable para la región”.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional.

Por eso motivo, el gobierno argentino esperará a que el Mercosur se expida sobre este convenio para poder avanzar en la ratificación parlamentaria, según indicaron voceros parlamentarios.

