Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

El presidente reveló que refaccionó una pequeña construcción dentro de la quinta de Olivos y decidió vivir allí, mientras proyecta su retiro de la política y habla de su vínculo con el judaísmo, sus perros y el sentido de su vida.

13 de enero 2026 · 15:16hs
El presidente Javier Milei reveló en una entrevista emitida por la cadena CNN que refaccionó una casita donde se guardaban las herramientas en la quinta de Olivos e instaló allí su habitación.

En una entrevista realizada por Andrés Oppenheimer el mandatario habló sobre su vida en Olivos y lo que espera en su futuro. “Una vez que yo termine, ya sea mi primer mandato o mi segundo mandato, no voy a estar más en política”, adelantó. “El día que yo termine esto tengo pensado irme a vivir a un campo, solo con mis perros, y dedicarme a escribir y dar conferencias”, agregó.

“Como ese es mi ideal de vida... Días atrás yo me pregunté por qué tenía que esperar tanto para construir ese equilibrio si vivo en un lugar que es una quinta de 28 hectáreas. Entonces, ¿sabe qué hice? Hay una casita donde se guardaban las herramientas, la refaccioné y me fui ahí. ¿Comprende?”, contó el presidente y aseguró: “Yo no tengo la lógica de otras personas. Ya descubrí qué es lo que me da felicidad en mi vida y obro acorde a eso

Además, Milei sostuvo que él no tiene problemas “de codicia ni de lujuria” y señaló que su “acercamiento al judaísmo” y su “admiración por Moisés” le mantienen el ego “en caja todo el tiempo”. “Escribiré las páginas de la historia que el pueblo argentino me permita y después cambio de trabajo”, afirmó.

Gastos en Olivos

Según un informe realizado por la Jefatura de Gabinete, el gobierno había gastado más de 290 millones de pesos en el mantenimiento de Olivos hasta septiembre de 2024. La cifra incluía energía, alimentos, cuidado de los jardines y servicios de comunicación, pero no los salarios del personal estatal asignado a la residencia. La factura más pesada era la de jardinería, que entre enero y julio había demandado más de 95 millones de pesos.

Los gastos desde la llegada de los libertarios al gobierno hasta septiembre de 2024 fueron 1.731.268 pesos correspondientes a obras de acondicionamiento del chalet presidencial, del espejo de agua, del quincho y de las columnas de alumbrado, de acuerdo a la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei.

La comunicación oficial, en su momento, se negó a especificar los datos sobre el sostén de los perros de Milei dado que “no son abonados con fondos del Tesoro Nacional”.

