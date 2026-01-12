Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

La reforma laboral que impulsa el presidente Javier Mileitendrá un capítulo impositivo que propone recortes en los ingresos que reciben las provincias por coparticipación. Parece que será uno de los puntos de negociación y de tensión con los gobernadores, aunque desde Santa Fe no se espantan de antemano.
El proyecto de ley que ya está dando vueltas incluye un capítulo de ajustes tributarios. Son reducciones del impuesto a las ganancias, para personas y sociedades, que es uno de los tributos coparticipables. Al parecer tendrá impacto en las arcas, aunque los posicionamientos para levantar la voz aún no están claros. Cada provincia es un mundo.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la baja de Ganancias significaría un costo fiscal de $1,9 billones anuales (0,22 % del PBI). De ese total, al gobierno nacional vería una merma de casi 800.000 millones y las provincias y Caba unos $1,12 billones, de los cuales a Santa Fe se le escurrirían unos $97.000 millones.
Reforma laboral extendida
Si bien se supone que los gobernadores tendrán resistencia, en Santa Fe parece ser distinta la concepción. Según supo La Capital, Santa Fe no entrará en tensionar por el lado tributario ni poner peros a la ley de reforma laboral bajo el fundamento que tiene un perjuicio en la coparticipación.
Hay algunos fundamentos por fuera de lo meramente político. En primer lugar, el impacto ocurriría recién en 2027, en el último año de gestión de los Ejecutivos. Y, en esta línea, si la reforma laboral tiene éxito ese impacto se compensaría en parte por mayor recaudación de IVA y otros impuestos.
Aquí un paréntesis: ¿habrá, entonces, modificaciones en la repartición del IVA en el marco de una reforma tributaria, tal como se dijo? ¿O ya se tacha de la agenda esa reforma?
Santa Fe
Esta postura del gobierno santafesino confirma que confía en que la reforma laboral resolverá algunos aspectos y puede ser positiva para dinamizar la economía hasta compensar la mermad ee la recaudación. Si esto termina siendo un error de cálculo, se esfumaría una gran cantidad de recursos.
Esto no quiere decir que no aprovechará para negociar otras cuestiones, como por ejemplo, reclamar por infraestructura vial y la enorme deuda que supera los 1,2 billones de la Caja de Jubilaciones. Nación lo tiene muy alejado de sus prioridades, apenas ofreció un puñado de pesos en la conciliación en la Corte Suprema que es ínfimo ante el total.
Un punto importante de esta reducción impositiva que se plantea en el proyecto de ley de modernización laboral se dará en la alícuota del impuesto a las sociedades. En los hechos esta reducción de impuesto a las ganancias a sociedades es un beneficio para las grandes empresas. Posiblemente haya sido incluido para lograr adhesión y empuje corporativo al proyecto del gobierno.
En Santa Fe destacan la baja de carga tributaria pero cuestionan que la otorga a las grandes empresas sin vincularla a un aumento de empleo. Es decir, les baja impuestos a cambio de ningún objetivo de impacto en el empleo.
“En eso nosotros acá en Santa Fe hemos sido más ingeniosos dando baja de impuestos a quien tome nuevos empleados”, explican. Se refieren puntualmente a la ley tributaria 2026, donde empresas podrán descontar del pago de Ingresos Brutos el sueldo de los nuevos empleados que amplíen la planta de trabajadores.
El dispositivo de alta tecnología, que había sido donado por una argentino-israelí al joven nadador rosarino, fue dañado por una mala manipulación de carga en la terminal aérea. La denuncia del padre, la bronca por la desprotección y el nuevo obstáculo en el camino de la rehabilitación.
