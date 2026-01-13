La Capital | Política | Milei

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

El presidente podría llegar a la provincia para participar del acto en conmemoración al Combate de San Lorenzo. Por ahora, no hay confirmación oficial

13 de enero 2026 · 11:11hs
El presidente Javier Milei puede visitar la región por el acto por el Combate de San Lorenzo.

El presidente Javier Milei tiene intenciones de visitar la provincia de Santa Fe, puntualmente para participar del 213° acto en conmemoración al Combate de San Lorenzo en el Campo de la Gloria, el 3 de febrero próximo.

Según supo La Capital, hubo llamados desde la Casa Rosada a la Secretaría General de la Gobernación de Santa Fe demostrando interés en que el presidente desembarque en la provincia, en el marco de su promesa de recorrer el país. De hecho, este viernes viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María.

“Todavía no confirmó nada, entendemos que tal vez en febrero o marzo. Hubo algún contacto con la Secretaría General de la Gobernación, pero nada confirmado”, reveló el jefe de la Casa Gris, Maximiliano Pullaro.

El presidente visitó por última vez Rosario en octubre pasado, previo a las elecciones legislativas. Antes lo hizo para el acto del Día de la Bandera y en dos oportunidades por el aniversario de la Bolsa de Comercio de la ciudad.

Monumento02.jpg
Milei encabezó, junto a Pullaro y Javkin, los actos por el Día de la Bandera en Rosario, en 2025.

Milei en Santa Fe

“Por ahora, en veremos”, explicaron a este diario en la Gobernación. La fecha que se puso en agenda es el 3 de febrero, dentro de 20 días, aprovechando el nuevo aniversario del histórico combate de San Lorenzo ocurrido en 1813.

En la vereda libertaria, agregaron: "Se está armando eso. Hay contacto con la Municipalidad de San Lorenzo (a cargo de Leonardo Raimundo)".

La idea principal es participar del clásico acto en el Campo de la Gloria, ubicado frente al Convento de San Carlos Borromeo, donde todos los años se recuerda el único enfrentamiento militar librado por el general José de San Martín en suelo argentino y el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El acto consiste en una ceremonia protocolar y una representación histórica. Además, un desfile cívico-militar donde participan diversas agrupaciones, rindiendo homenaje a los héroes.

Luego se desarrolla una representación del combate. El momento culminante y más emotivo es la recreación del enfrentamiento. Los Granaderos a Caballo realizan la emblemática carga de caballería que simula el ataque a las fuerzas realistas, como ocurrió en 1813.

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura

Isla de los Mástiles: un intento de ocupación ilegal enciende alarma entre ambientalistas

Golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023 y los estatales perdieron un tercio de su salario real

El hijo de Batistuta junto a Chamot y Boggio asumen un ambicioso proyecto en un equipo del interior

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación, dimos la palabra"

El gobernador respondió al pedido de aplicar la cláusula gatillo y anticipó que presentarán una oferta "en función de los recursos que tiene la provincia"

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario

