Matías Figueroa Escauriza: "El Concejo no es para gente que tiene miedo"

¿Cuál es el expertise que propone?

Soy joven, tengo 37 años, pero ya en todo este tiempo pude demostrar con hechos concretos gestiones difíciles que nadie se animó a hacer. Como ir contra los bienes de Los Monos y Esteban Alvarado. Hacía dos años y medio que estaban los oficios parados para tomar posesión de esos bienes del narco, para ir a hacer los allanamientos a 16 propiedades y nadie se animó.

¿Y entonces cómo avanzaron?

Con el carácter necesario para recuperar la autoridad política, era mostrarle a las organizaciones criminales ‘Che, no te tengo miedo, vamos a sacarte los bienes y mostrar esa autoridad’, y lo hicimos. Creo que lo mismo hay que llevar al Concejo municipal y hacer foco en la eficiencia y el control.

figueroa escauriza 2.jpg Matías Figueroa Escauriza es candidato a concejal por Unidos La Capital / Celina Mutti Lovera

¿Qué representa usted en la alianza Unidos?

Nosotros representamos la autoridad del gobierno y del gobernador, y eso quiero llevar al Concejo. Representar esa misma autoridad de eficiencia, que los presos estén presos, que quien cometa un delito se lo juzgue, que se controle la calle y que le saquemos los bienes a los delincuentes. Esa impronta es la que queremos representar.

¿Qué ve que le hace falta a la ciudad?

Creo que la gente está pidiendo lo básico. Vivir tranquila y con autoridad y, por ejemplo, si hay que empezar las clases, se empiezan. Lo que más necesitamos es el orden, que se está logrando. El perfil que puedo llevar al Concejo es de resolución de problemas. Hoy parece un Concejo donde todo el mundo va a contar los problemas, pero no hay resolución.

¿Por ejemplo?

Nosotros necesitamos que los comerciantes pongan mesa en la vereda, tengan luces, tengan cartelería del frente del comercio porque eso genera más seguridad. Recuerdo que uno de los bienes que nosotros decomisamos a una banda era una carnicería habilitada que vendía carne, pero era lavaban plata. Eso no tiene que pasar y para eso el Concejo tiene que ser un aliado del Ejecutivo y pensar en conjunto qué recurso administrativo crear y ejecutar.

Mencionaste que el Concejo toca muchos temas superficiales. ¿Qué pretende respecto a eso?

Falta otra actitud. Te hago una pregunta, ¿qué concejal denunció un narco? ¿Por qué no podría un concejal denunciarlo? Como funcionario público tiene la obligación de hacerlo. Cuando un concejal dice que la seguridad no es competencia del Concejo es porque no quiere elaborar o porque tiene miedo, y si es así que dejen los cargos. La política y el Concejo no es para la gente que tiene miedo. La comodidad es para la gente, la incomodidad para la política y yo vengo a ponerme en un lugar incómodo.

¿Cómo es eso?

Es un lugar incómodo de resolver problemas, de proponer cosas distintas. Si la ciudad está trabada en un tema, buscamos metodología nueva para resolver los problemas y eso se hace con cabeza, con tiempo y con incomodidad. Si eso la gente no lo reconoce, es porque no está pasando.

Unidos finalmente lleva varias listas a las PASO. ¿Beneficia o perjudica?

Es sano diferentes metodologías. Tenemos diez expresiones diferentes dentro de la ciudad y queremos ser un representante de las políticas públicas de nuestra provincia. Soy funcionario de un área muy sensible del gobernador Pullaro y él quiere los perfiles más duros, que no le tenemos miedo a la incomodidad. Estamos recuperando la estabilidad de Rosario y en ese proceso necesitamos gente que no tenga miedo. Tenemos la experiencia de gestión y tenemos huevos para enfrentarnos con cosas muy sensibles que muchos políticos no se animaron.

figueroa escauriza 5.jpg "Estamos recuperando la estabilidad de Rosario y en ese proceso necesitamos gente que no tenga miedo". La Capital / Celina Mutti Lovera

Es un perfil que Carolina Labayrú, la candidata de la lista del intendente Pablo Javkin, también explota

Nosotros podemos contar cosas muy sensibles que no es ir contra un vendedor ambulante, sino ir contra los narcos. Fui contra Alvarado y Los Monos y le saqué las casas, los autos y la moto de agua a los Cantero.

¿Con qué riesgos se ha encontrado?

En la gestión de Miguel Lifschitz cuando creamos la primera Agencia de Bienes Comisados directamente llegaban amenazas. Tengo reclamos de los familiares de los narcos. Pero hoy avanzamos muchísimo, se monitorea y tomamos medidas de seguridad porque son temas muy sensibles, como tocarle el ahorro. No son unos pesitos que le sacamos junto al ministerio de Seguridad, el MPA, la PDI, es una coordinación para que no sigan lavando plata ni cometiendo ilícitos desde la cárcel.

¿Qué cree que valora el ciudadano para votar a un concejal?

Ojalá la gente valore que no hay que usar el Estado para aprender. Arrancar en un concejo municipal, no sabiendo para qué sirve, le resta y atrasa a la ciudad. Si asumimos, desde el día 1 ya sabemos qué tenemos que hacer, qué tenemos que proponer, cómo lo tenemos que abordar, cómo lo tenemos que trabajar, cuáles son los resortes del Estado que se necesitan. No podés demorar dos años para entender cómo se trabaja.

¿Qué promete si asume?

No venimos a prometer nada, sino que venimos a decir ‘Esto hicimos, esto ordenamos, esto nos animamos a hacer y este es nuestro carácter’.