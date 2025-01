Comenzó la compactación de vehículos ubicados en el depósito de la PDI en Rosario

Al respecto, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, manifestó satisfacción “porque estamos avanzando en ordenar el Estado”, y explicó que “es un trabajo que es complejo porque hubo más de 30.000 autos en toda la provincia cuando asumimos el gobierno en estas situaciones. Ya en estos últimos siete meses hemos compactado más de 12.500 vehículos en siete predios diferentes. Hoy en el Polo Tecnológico Rosario iniciamos el octavo predio que vamos a compactar, donde vamos a llevar un proceso de compactación de los últimos vehículos que están en este lugar: acá tenemos 500 vehículos, ya en este lugar compactamos todas las motos que habían, hoy empezamos con el proceso de compactación de 300 autos que nos quedan; y hay 200 autos federales que no podemos compactarlos porque no tenemos potestad, y vamos a intentar ver qué manera podemos hacer para trasladarlos a otro lado”.

Selección

El funcionario indicó que los vehículos compactados guardan relación con causas provinciales. Previamente, se lleva adelante un proceso de selección debido a que “hay vehículos que están en buenas condiciones, que los vamos a estar llevando a cabo en la próxima subasta que vamos a hacer en la ciudad de Rosario, los que tengan utilidad por ejemplo para escuelas técnicas poder donarlos para que los alumnos practiquen en temas de educación y lo que realmente no tenga interés probatorio ni tenga un valor económico ni educativo lo vamos a compactar para poder liberar todo el espacio en estos lugares y tratar de tener un orden”.

“Esto, una vez que haya secuestros, hay que hacerlo sistemáticamente dos veces al año y lo que no tenga interés se compacta y se libera espacio. No podemos vivir realmente con la contaminación que generan todos los autos; el robo, porque esto también es un llamador a que se roben autopartes; que pasen todas estas cuestiones y es lo que no queremos que se genere”, remarcó.

Finalmente, Figueroa Escauriza adelantó que “en la próxima subasta queremos también incluir vehículos que empezamos a encontrar. La verdad es que uno cuando empieza a ordenar empieza a encontrar nuevas posibilidades: aquí encontramos muchos autos y motos que sirven para que un laburante lo pueda adquirir para arreglar y para poder trabajar, entonces lo que queremos hacer en la próxima subasta son lotes de autos y motos bien baratas, que por ahí estén en condiciones de arreglarlos pero que en vez de compactarlos los podamos vender para que la gente pueda participar. Eso vamos a intentar hacer en la próxima subasta en la ciudad de Rosario, que la idea es hacerla antes de abril con esta metodología”.

En siete meses

En los últimos siete meses, las compactaciones se realizaron en siete predios ubicados en distintos puntos del territorio provincial: Policía de Investigaciones (Rosario), Santa Emilia, Santo Tomé, Alvear, Venado Tuerto, Depósito Judicial Zona Sur (Rosario), y en el cruce de las rutas 34 y A012.

Fueron compactados 12.295 vehículos (2.735 automóviles, 9.560 motocicletas) y 5.139 toneladas de chatarra. Además, en los distintos procedimientos fueron recuperadas 200 placas de cementerio robadas.