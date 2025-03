Cómo fue la tarde de remate y quienes hicieron negocios con los bienes decomisados al delito y al narco

Los candidatos

Luego llegó una informal conferencia de prensa, en la que el gobernador sostuvo: "La batalla contra el crimen organizado es frontal. Trabajamos junto al poder judicial y no nos podemos quedar sólo con la persecución y por eso vamos por los bienes. El mensaje es: «Vamos a ir por los bienes del delito y no van a tener un peso». Esta es una política inédita en la Argentina. Lo recaudado irá para las víctimas, a resarcir a personas. No sólo es delito narco sino que hay estafas, robos, delitos de todo tipo, esta es la tercera subasta y estamos muy conformes”.

Según Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales, "el destino del dinero tiene que ver con el bien a rematar". Si, por ejemplo, se le incautó un bien a una banda determinada, desde el Ministerio Público se evalúa quiénes fueron las víctimas de esa banda y allí va la plata", explicó.

Alrededor de las 12.15 se inició el acto y la campaña política dentro del salón. La locutora anunció la palabra del intendente Pablo Javkin: "Hay decisión y transparencia y esto nos hace recuperar Rosario para le gente buena. Agradezco a Matías y a mi amigo el gobernador por estas acciones”. Luego, y tras los aplausos de la barra de funcionarios, Matías Escauriza subió al escenario y señaló: "Desde que asumimos el gobierno trabajamos para resolver los problemas de seguridad y empezamos a sacarles la plata a los delincuentes, les sacamos los bienes a Los Monos y a Alvarado, entre otros, y estamos debilitando a las bandas y aportando a la gente de bien".

Nuevos aplausos y subieron al escenario Seisas y Pullaro. "Le pedí al senador Seisas que me acompañara porque esto no sería posible sin la ayuda de estos legisladores que sancionaron las leyes necesarias. Trabajamos para que se terminen los delitos. Los bienes los secuestramos para que la plata vuelva a las víctimas. Se terminó la impunidad. ¡Que Dios bendiga a la invencible provincia de Santa Fe!". Seisas no habló y ambos en el escenario eran una excelente foto de campaña.

A las 12.30 comenzó el acto y el presidente del Colegio de Martilleros de Santa Fe, Pedro Busico, informó las condiciones, señas, comisiones y ofertas. Las últimas se hacían con una cartulina en la que figuraba el número registrado. Luego el martillero Ramón Moreira comenzó el juego de las pujas.

Todo tiene precio

Lo primero que se remató fue un Mercedes Benz C250 modelo 2012 con 160 mil km. El precio de mercado ronda los 20 mil dólares y en la puja se lo llevó un joven tatuado acompañado por su padre por un monto de 16.500.000 pesos.

El otro vehículo, "La joya de la abuela" según el rematador, fue un Maserati modelo Levante, con un precio base de remate de 50.000.000 de pesos y uno de mercado de alrededor de 210 mil dólares. Este auto era de un hombre ligado al narco Cristian César P., quien presentó un recurso judicial esta semana argumentado que la unidad aún le pertenecía, pero la Justicia rechazó el recurso.

El remate del auto italiano estuvo rodeado de anécdotas. Una versión sostenía que el boxeador Marcos "Chino" Maidana estaba interesado y habría mandado a alguien a comprarla. Al comenzar las ofertas un joven flaco, el mismo que más tarde compró la casa de Esteban Alvarado, comenzó con la apuesta. Llegó al límite de los 120 millones y se frenó. En ese instante un hombre vestido con una remera "Nocta", pantaloncito deportivo y unas zapatillas que no se consiguen en cualquier casa de deportes esgrimió su cartulina con el número de registro y se llevó el Maserati por unos pocos pesos más. Lo llamativo es que ni se inmutó cuando se concretó el negocio.

Los otros que estaban en el salón eran los más. Una mujer de Arroyo Seco estaba interesada en un Peugeot 208: "Si sale a buen precio lo compro. No tengo miedo que alguien lo reconozca", dijo. Un hombre contó: "En el otro remate me llevé tres motos y no tuve problemas". Otro argumentó : "Es interesante la propuesta, no se si llevaré algo. Soy de San Nicolás y ni pensé que alguien me podría reclamar el auto o lo que me lleve".

¿Cuánto vale una casa?

En un momento apareció otra "joya". Era la casa de Puerto Roldán de Esteban Alvarado, según comentó a La Capital un funcionario. Y nuevamente apareció el joven flaco y sin grandes señas particulares que se quedó sin su Maserati. En la puja por la casa su última oferta fue de 183.000.000 de pesos y se quedó con la casa de Puerto Roldán. Tampoco mostró mucha alegría.

A las 13.30 se abrió el remate de los lotes menos caros que se ofertaban. Los compradores, en un clima que recuerda las rondas de las viejas bolsas de comercio, gritan y muestran sus cartulinas. Los rematadores que están entre el público anotan. Todo es febril. El gobernador Pullaro se retiró y detrás lo hizo la barra de funcionarios. Dentro del salón Metropolitano quedaron quienes apostaban a hacer un buen negocio en la tarde del sábado.