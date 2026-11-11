Presentarán un libro que reconstruye la vida y la historia de Tarragó Ros

Gonzalo Pereyra presentará su investigación de más de cuatro años sobre el Rey del Chamamé. El encuentro será este jueves, a las 18.30, en la Usina Social

El periodista y escritor villagalvense Gonzalo Pereyra investigó durante más de cuatro años la vida y la obra de Tarragó Ros. El recorrido comienza con su historia familiar y su nacimiento en Curuzú Cuatiá, Corrientes; continúa con su paso por Buenos Aires y culmina con su llegada definitiva a Rosario, donde vivió los últimos 31 años de su vida y desarrolló toda su etapa profesional.

El encuentro será este jueves, a las 18.30, en la Usina Social (Jujuy 2844, esquina Lagos), con la participación del acordeonista y luthier Mario Torres.

“Es un libro de más de 330 páginas que abarca su vida y su obra musical. Se tienen en cuenta distintas facetas, como la relación con su hijo, los bailes que organizaba, el vínculo con sus músicos, su discografía y sus acordeones”, explicó Pereyra, quien contó con el prólogo de Antonio Tarragó Ros, hijo del El Rey del Chamamé.

Además, el autor entrevistó a dos de sus músicos: Oscar Ríos —ya fallecido— y Julio “Pinino” Gutiérrez. También dialogó con contemporáneos como Monchito Merlo y Nélida Argentina Zenón, y con los curuzucuateños Juancito Güenaga y Rubén Rodríguez, docente de la escuela tarragosera, entre otros. De esta manera, logró reunir una veintena de entrevistas inéditas. La investigación también permitió recuperar material documental y fotográfico.

En la presentación Pereyra estará acompañado por Mario Torres, quien participará del panel y brindará un cierre musical. El acordeonista y luthier tuvo vinculación con músicos que integraron el entorno de Tarragó Ros, como Gregorio de la Vega, los mencionados Ríos y Gutiérrez, y Andrés Cañete, entre otros. Torres cuenta con una extensa trayectoria musical que lo llevó a grabar varios discos y recorrer centenares de escenarios. Además se dedica al arte de afinar, reparar y reconstruir acordeones, actividad que lo posiciona entre los luthiers más prestigiosos del país.

“Tarragó Ros fue el forjador de un estilo único que hoy siguen cientos de conjuntos chamameceros. Vendió millones de discos y tuvo una vida fascinante que merece ser conocida”, expresó el autor, quien también destacó que el libro fue declarado de interés municipal tanto en Rosario como en Villa Gobernador Gálvez. Existe además un proyecto de declaración de interés a nivel nacional, que será tratado en las próximas sesiones.