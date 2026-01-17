La Capital | La Ciudad | Carpincho

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino por la crecida del río Paraná

Los carpinchos llegaron con los camalotes y fueron vistos en un predio costero. Dsde la institución pidieron no acercarse ni interferir con la fauna silvestre

17 de enero 2026 · 11:35hs
Una familia de carpinchos fue vista en las últimas horas dentro del predio del Club de Regatas Rosario, como consecuencia de la crecida del río Paraná y la llegada masiva de camalotes a la costa. La presencia de los animales se registró en los sectores de Caleta e Islote, áreas lindantes al curso de agua.

Ante la situación, la institución difundió un comunicado dirigido a socios y visitantes para advertir que se trata de fauna silvestre y que no debe ser manipulada ni interferida.

Según pudo saber La Capital, hace dos semanas, en el Club Bancario de Rosario se registró también el hallazgo de "un capibara". Sin embargo, la entidad no realizó ningún comentario en sus canales oficiales.

Recomendaciones y protocolo

Desde Regatas remarcaron que los carpinchos son animales salvajes y que el contacto humano puede representar un riesgo tanto para ellos como para las personas. En ese marco, solicitaron mantener una distancia mínima de diez metros, especialmente si hay crías, y evitar cualquier intento de acercamiento.

El comunicado también indica no ofrecerles comida ni agua, no perseguirlos ni intentar fotografiarlos de cerca, evitar ruidos fuertes y movimientos bruscos, y no bloquear sus posibles vías de escape hacia el agua o la vegetación ribereña.

En caso de que algún ejemplar se muestre nervioso o corra, se recomienda retroceder lentamente. Si se detecta un animal herido o enredado, se pidió no intervenir y dar aviso inmediato a la Comisión Directiva del club, que deberá contactar al 911 para activar el protocolo correspondiente.

Un fenómeno ligado al río Paraná

La aparición de carpinchos en zonas urbanas o recreativas de Rosario no es un hecho aislado. Especialistas señalan que estos desplazamientos suelen intensificarse durante períodos de crecida del Paraná, cuando los animales buscan áreas más altas para resguardarse y los camalotes facilitan su llegada a sectores cercanos a la ciudad.

En este contexto, desde el Club de Regatas Rosario apelaron a la responsabilidad individual y colectiva para garantizar una convivencia respetuosa con la fauna del río y evitar situaciones de estrés o peligro para los animales.

La institución subrayó que el cuidado de la naturaleza forma parte de su identidad y recordó que la presencia de fauna silvestre es una consecuencia directa de la dinámica del ecosistema del Paraná, que atraviesa gran parte del sur santafesino y condiciona la vida cotidiana en la costa rosarina.

Rosario no es Nordelta

Los carpinchos son los roedores más grandes del mundo y forman parte de la fauna silvestre típica de humedales, riberas y zonas anegables del litoral argentino. Son animales herbívoros, sociables y semiacuáticos, que dependen del agua y de la vegetación ribereña para alimentarse y refugiarse. Su presencia en áreas urbanas no responde a un “avance” deliberado, sino a desplazamientos forzados por crecidas, bajantes, incendios o pérdida de hábitat.

El debate público sobre la convivencia con esta especie se intensificó en los últimos años a partir de los episodios registrados en Nordelta, donde la expansión inmobiliaria sobre humedales derivó en conflictos entre vecinos y carpinchos, con denuncias por accidentes viales, daños materiales y, en algunos casos, pedidos de relocalización de los animales. Especialistas y organismos ambientales coincidieron entonces en que el problema no eran los carpinchos, sino la urbanización de territorios que históricamente fueron su hábitat natural.

>> Leer más: Los carpinchos llegaron a los titulares de The New York Times: qué dijeron

En Rosario y la costa del Paraná, situaciones como la aparición de carpinchos en clubes o espacios recreativos suelen estar asociadas a crecidas del río y arrastre de camalotes, un fenómeno recurrente que expone la cercanía entre la ciudad y el ecosistema del delta. Por eso, las recomendaciones oficiales apuntan a no intervenir, no alimentarlos y permitirles vías de escape, priorizando la convivencia y el cuidado ambiental.

carpinchos.png

Carpinchos fuera de su hábitat

Si bien el carpincho vive en una amplia variedad de ambientes, el Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales detalla su hábitat preferencial es siempre en zonas cercanas al agua.

Los carpinchos viven en manadas que varían entre los 6 y los 30 individuos, aunque los grupos pueden llegar a los 60 ejemplares en caso de que haya poco alimento. Además, se mueven en áreas que varían entre las 10 y las 200 hectáreas en las que tienen sectores determinados para descansar, pastorear y bañarse.

Actualmente no hay criaderos de carpinchos en Argentina, por lo que los ejemplares que pueden conseguirse como mascotas son víctimas del tráfico y de su apropiación indebida de la naturaleza, sobre todo derivada de la caza furtiva de ejemplares adultos.

El carpincho es un emblema en la región del Delta, una de las áreas protegidas de Santa Fe, que comparte con Entre Ríos.

Este accionar provoca un "doble daño", según detalló a La Capital el referente del refugio MundoAparte, Franco Peruggino: "Primero, porque ese ejemplar nunca se va a adaptar a hacer una vida en una casa porque necesita estar en el humedal con otros carpinchos, porque son de familias grandes y son súper sociables. Además, hay un daño al ecosistema por la pérdida de esos ejemplares ya que sacarlos la naturaleza hace que haya un desequilibrio. Cada uno de ellos cumple un rol ecosistémico importante".

"Tampoco es bueno para su alimentación. Los carpinchos requieren una mezcla de plantas acuáticas y pastizales que crecen en el humedal, y lo que le dan en una casa de familia no tiene nada que ver con eso", agregó. A ello, el referente de El Paraná No Se Toca, Pablo Cantador, contó que darle de comer cualquier cosa a los carpinchos "afecta mucho su salud y les acorta la vida"

