La Capital | Política | reforma laboral

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Karina Milei encabezará la reunión que se realizará hoy en la Casa Rosada. Evalúan postergar el debate del Código Penal. Santilli sondea gobernadores

15 de enero 2026 · 21:01hs
Karina Milei

Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli y Lule Menem integran la mesa encargada de la estrategia parlamentaria, con la reforma laboral al tope de las prioridades

Tras el receso vacacional, la mesa política que rodea al presidente Javier Milei se reunirá por primera vez en el año. La cita es este viernes, a las 10, en la Casa Rosada, y el tema principal es la estrategia legislativa para concretar los objetivos veraniegos de La Libertad Avanza (LLA). Al tope de esa lista aparece la reforma laboral.

En principio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, iba a realizar la reunión el 19 de enero. Sin embargo, el ministro coordinador adelantó la reunión para este viernes.

Reforma laboral, la prioridad

El objetivo del encuentro es ordenar la línea que desplegará la mesa encargada de sumar voluntades para alcanzar la sanción de la reforma laboral, una de las obsesiones del primer mandatario.

Para eso, volverán a verse las caras en el despacho del ministro coordinador la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo "Lule" Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el asesor Santiago Caputo.

Ese espacio, que tiene por encima a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia, deberá resolver el temario que priorizará el oficialismo. El proyecto que podría quedar relegado es la reforma del Código Penal. Los libertarios quieren concentrar sus esfuerzos en la aprobación de la llamada “modernización laboral”. El reinicio de la actividad legislativa está previsto para el 2 de febrero próximo.

image

“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la (reforma) laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de modernización”, confesaron en la Rosada.

Tras el parate de los primeros días de enero, en el que los funcionarios y legisladores estuvieron habilitados a tomarse algunos días para vacacionar, el Poder Ejecutivo deberá reactivar la agenda si aspira a anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Los únicos que se mostraron en actividad, incluso durante los primeros días de enero fueron el propio Milei, Santiago Caputo y Santilli, quien protagonizó recorridas por el interior del país.

Gira federal

En ese marco, Santilli se reunió este jueves en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo. El mandatario radical sostuvo que la reforma laboral es “relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”.

El funcionario visitó a uno de los gobernadores más cercanos a la gestión libertaria, en el marco de la ronda de encuentros que mantiene con mandatarios provinciales para conseguir respaldos al proyecto de ley de “modernización laboral” que el Congreso tratará en febrero.

Durante el encuentro, realizado en la Casa de Gobierno mendocina, ambos coincidieron en la importancia de sostener una agenda de trabajo conjunta entre los gobiernos nacional y provincial, al tiempo que dialogaron sobre la importancia de darle tratamiento a la reforma laboral durante las próximas sesiones extraordinarias del Senado, según se informó en un comunicado.

image

Santilli, por su parte, insistió en que “no cree” que “ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina”.

Este viernes, a las 14, será el turno de la reunión de Santilli con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto.

El encuentro estaba pautado para el martes pasado, pero el vuelo desde Santa Rosa debió suspenderse por las condiciones climáticas en esa provincia.

>> Leer más: Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento

Por la tarde, Santilli estará en el festival de doma y folklore de Jesús María, Córdoba, donde coincidirá con el presidente. El lunes, en tanto, iniciará la semana en Salta con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz.

DNU de la Side

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remitió al Congreso el decreto de Javier Milei que reformuló el sistema de Inteligencia y amplió las facultades de la Side. Ahora, la comisión bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días para dictaminar.

>> Leer más: Argentina declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

Finalizado ese plazo, cualquiera de las Cámaras puede tratarlo. El DNU perderá validez sólo si ambas lo rechazan.

Noticias relacionadas
un verano sin receso para la rosca politica

Un verano sin receso para la rosca política

Manuel Adorni citó a los interlocutores a cargo de la negociación legislativa.

Convocan a la mesa política de Milei para avanzar con la reforma laboral

La administración de Javier Milei deberá ordenar sus prioridades y alinear el discurso si quiere anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Diferencias en el gobierno por la posibilidad de introducir cambios en la reforma laboral

Los gobernadores serán clave en la negociación por la reforma laboral que impulsa Javier Milei.

Reforma laboral: un dolor de cabeza para gobernadores al margen del empleo

Ver comentarios

Las más leídas

Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Lo último

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

Murió a los 48 años Bibi, la supuesta hija oculta de Freddie Mercury

Murió a los 48 años Bibi, la supuesta hija oculta de Freddie Mercury

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Tras la eliminación del sistema nacional de control de equipajes, los trabajadores de la terminal buscan un nuevo esquema de ingresos
Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
Cayó el búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó el búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Ovación
Newells se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización
OVACIÓN

Newell's se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Newells se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Newell's se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Capibaras puso primera pensando en su debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras puso primera pensando en su debut en el Súper Rugby Américas

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Policiales
Cayó el búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó el búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

La Ciudad
Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Durante 2025, Rosario registró 161 intervenciones de asistencia a víctimas de violencia

Durante 2025, Rosario registró 161 intervenciones de asistencia a víctimas de violencia

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: No quería jugar más
Ovación

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más"

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento
Política

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento

Qué es la Hermandad Musulmana, declarada terrorista por el gobierno
Política

Qué es la Hermandad Musulmana, declarada terrorista por el gobierno

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Santa Fe tiene una ventaja competitiva
Economía

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: "Santa Fe tiene una ventaja competitiva"

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino
Zoom

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico
La Ciudad

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo
Policiales

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos
Información General

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en diez días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en diez días

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Ovación

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas
Economía

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas