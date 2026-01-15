La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Karina Milei encabezará la reunión que se realizará hoy en la Casa Rosada. Evalúan postergar el debate del Código Penal. Santilli sondea gobernadores

Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli y Lule Menem integran la mesa encargada de la estrategia parlamentaria, con la reforma laboral al tope de las prioridades

Tras el receso vacacional, la mesa política que rodea al presidente Javier Milei se reunirá por primera vez en el año . La cita es este viernes, a las 10, en la Casa Rosada, y el tema principal es la estrategia legislativa para concretar los objetivos veraniegos de La Libertad Avanza (LLA). Al tope de esa lista aparece la reforma laboral .

En principio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , iba a realizar la reunión el 19 de enero. Sin embargo, el ministro coordinador adelantó la reunión para este viernes .

El objetivo del encuentro es ordenar la línea que desplegará la mesa encargada de sumar voluntades para alcanzar la sanción de la reforma laboral, una de las obsesiones del primer mandatario.

Para eso, volverán a verse las caras en el despacho del ministro coordinador la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich ; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el armador Eduardo "Lule" Menem ; el ministro del Interior, Diego Santilli , y el asesor Santiago Caputo .

Ese espacio, que tiene por encima a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia, deberá resolver el temario que priorizará el oficialismo. El proyecto que podría quedar relegado es la reforma del Código Penal. Los libertarios quieren concentrar sus esfuerzos en la aprobación de la llamada “modernización laboral”. El reinicio de la actividad legislativa está previsto para el 2 de febrero próximo.

image

“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la (reforma) laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de modernización”, confesaron en la Rosada.

Tras el parate de los primeros días de enero, en el que los funcionarios y legisladores estuvieron habilitados a tomarse algunos días para vacacionar, el Poder Ejecutivo deberá reactivar la agenda si aspira a anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Los únicos que se mostraron en actividad, incluso durante los primeros días de enero fueron el propio Milei, Santiago Caputo y Santilli, quien protagonizó recorridas por el interior del país.

Gira federal

En ese marco, Santilli se reunió este jueves en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo. El mandatario radical sostuvo que la reforma laboral es “relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”.

El funcionario visitó a uno de los gobernadores más cercanos a la gestión libertaria, en el marco de la ronda de encuentros que mantiene con mandatarios provinciales para conseguir respaldos al proyecto de ley de “modernización laboral” que el Congreso tratará en febrero.

Durante el encuentro, realizado en la Casa de Gobierno mendocina, ambos coincidieron en la importancia de sostener una agenda de trabajo conjunta entre los gobiernos nacional y provincial, al tiempo que dialogaron sobre la importancia de darle tratamiento a la reforma laboral durante las próximas sesiones extraordinarias del Senado, según se informó en un comunicado.

image

Santilli, por su parte, insistió en que “no cree” que “ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina”.

Este viernes, a las 14, será el turno de la reunión de Santilli con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto.

El encuentro estaba pautado para el martes pasado, pero el vuelo desde Santa Rosa debió suspenderse por las condiciones climáticas en esa provincia.

Por la tarde, Santilli estará en el festival de doma y folklore de Jesús María, Córdoba, donde coincidirá con el presidente. El lunes, en tanto, iniciará la semana en Salta con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz.

DNU de la Side

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remitió al Congreso el decreto de Javier Milei que reformuló el sistema de Inteligencia y amplió las facultades de la Side. Ahora, la comisión bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días para dictaminar.

Finalizado ese plazo, cualquiera de las Cámaras puede tratarlo. El DNU perderá validez sólo si ambas lo rechazan.