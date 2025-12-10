Reclaman respuestas por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Se trata de convenios firmados con entidades que fueron creadas semanas antes de recibir los fondos, que ascienden a unos 4 mil millones de pesos

El pedido de explicaciones al gobierno provincial fue presentado en la Cámara de Diputados de la provincia.

El diputado provincial Miguel Rabbia (Construyendo Futuro) presentó un pedido de acceso a la información pública ante la falta de respuestas del gobierno provincial sobre la asignación de $4.000 millones por parte de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) a instituciones "cuya trayectoria en prevención de adicciones resulta, al menos, cuestionable" .

“Hemos escuchado declaraciones sueltas de funcionarios , pero pasaron 100 días y aún no recibimos una respuesta formal, detallada y acompañada de la rendición completa de los gastos , que es lo que solicitamos”, remarcó Rabbia.

La presentación forma parte de una línea de trabajo sostenida por Rabbia, quien desde hace meses denuncia falta de transparencia en el manejo de recursos públicos destinados a organizaciones civiles dentro del programa "Redes de Cuidado" , varias de ellas con escaso o nulo recorrido en prevención de adicciones y con vínculos con el partido UNO, que conduce Walter Ghione.

El propio Ghione negó la situación, en declaraciones a LT8 , y expresó que esta situación se trata de un hecho malicioso por parte de los legisladores que impulsaron el primer pedido de informes (fue presentado por Rabbia pero cuenta con la firma de todos los bloques, a excepción del oficialismo) y que se enmarca en la separación de la Iglesia y el Estado que se plasmó en la nueva Constitución provincial.

>> Leer más: Descalifican pedido de informes sobre el destino de fondos para tratamiento de adicciones

Uno de los puntos que marcó Rabbia entonces fue que no hay manera de corroborar los servicios que presta la asociación civil en cuestión y que "no tienen dirección física": "Buscamos dónde brindan prestaciones en Santa Fe y no encotramos lugar donde acceder a los servicios de esta institución".

Qué asociaciones civiles están bajo la lupa

El nuevo pedido fue dirigido a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, en el que se reitera la preocupación por convenios firmados con asociaciones civiles que, según ya había advertido en informes previos, fueron creadas apenas semanas antes de recibir fondos millonarios o tienen objetos sociales ajenos a la temática de adicciones.

En particular, subraya que las asociaciones “Perseverar” y “Rockas Vivas” comenzaron a recibir aportes poco tiempo después de su constitución, mientras que “Sinergia Ciudadana” y “Cooperativa OLH” fueron seleccionadas pese a que sus actividades declaradas no guardan relación con el abordaje de consumos problemáticos. Entre las cuatro entidades, acumulan cerca de $4.000 millones asignados por el gobierno provincial.

IMG_5978 El diputado provincial Miguel Rabbia tras la presentación del nuevo pedido de acceso a la información pública.

Ante la falta de una respuesta institucional, Rabbia volvió a insistir con un pedido de acceso a la información pública, exigiendo rendiciones de cuentas, montos ejecutados, planes de trabajo, personal afectado, población atendida y criterios aplicados para la selección de estas instituciones. También requirió el listado completo de convenios firmados desde 2024, con sus respectivos montos.

>> Leer más: Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

“La lucha contra las adicciones no admite improvisación ni falta de transparencia”, afirmó Rabbia, y aseguró que continuará reclamando por el control del uso de los fondos públicos "en un área tan sensible para la comunidad".