Causa Andis: ordenaron liberar al único detenido por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad

Cumplía arresto domiciliario en su casa de Mendoza. Según el fiscal, habría intervenido en decisiones administrativas y contrataciones

La Cámara Federal porteña ordenó la liberación del médico Pablo Atchabahian, el primer y único detenido del expediente en el marco de la causa donde se investiga el pago de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y cuyo principal acusado es Diego Spganuolo, extitular del organismo.

El fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico , revocó la decisión del juez Sebastián Casanello , quien había dispuesto la detención domiciliaria del imputado en su domicilio de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza.

A criterio de los magistrados, la medida restrictiva “dejó de ser proporcional” por lo que “pueden aplicarse alternativas menos gravosas, similares a las que rigen para el resto de los imputados”. Los camaristas remarcaron que los argumentos utilizados para sostener la presunción de riesgo procesal “no se encuentran actualmente respaldados”.

La defensa del médico, a cargo del letrado Mariano Fragueiro Frías, había cuestionado la detención al señalar que Atchabahian jamás había sido citado previamente en la investigación y que las presunciones construidas a partir de diversas escuchas telefónicas estaban “tergiversadas”.

Además, los camaristas Irurzun Boico y Farah consideraron que no hay razones objetivas para suponer un peligro de entorpecimiento en el devenir de la investigación. En ese sentido, los jueces ordenaron la “inmediata fijación” de medidas alternativas para asegurar la sujeción del imputado al proceso.

Para el fiscal Franco Picardi, Atchabahian integraba una estructura que habría intervenido en decisiones administrativas y contrataciones direccionadas. El 14 de noviembre pasado fue indagado por videoconferencia, se negó a declarar ante el juez y el fiscal y quedó detenido ese mismo día.

En una audiencia presencial celebrada la semana pasada ante la Cámara, su defensor afirmó que el médico “siempre estuvo en el mismo lugar” y negó que existiera riesgo de fuga. También aseguró que su intención es declarar y aportar explicaciones en el expediente.