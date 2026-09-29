Causa Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia

Los abogados de la expresidenta llevaron nueva evidencia al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

La expresidenta Cristina Kirchnner formalizó la presentación ante las Naciones Unidas (ONU) para que se revise la causa Vialidad , por la cual fue condenada a seis años de prisión domiciliaria.

Los abogados de la exmandataria presentaron la nueva evidencia ante la ONU, la cual dieron a conocer hace una semana en conferencia de prensa.

Los letrados Carlos Beraldi, Rafael Valim (brasileño) y Javier Borrego (español) afirman que se violaron los derechos fundamentales durante el proceso judicial y es por eso que llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos del organismo internacional con el objetivo de que se deje sin efecto la inhabilitación para presentarse a cargos públicos .

La condena quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa y ratificó en forma unánime la sentencia impuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 .

La defensa de Cristina

El objetivo de la defensa de Cristina es claro: lograr que el caso sea tratado en octubre durante la próxima sesión del comité.

El comité tiene sede en Ginebra (Suiza) y está compuesto por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron.

Sus decisiones no son vinculantes, pero pueden impactar en las cuestiones políticas e institucionales de los países y se nombran a modo de antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.

En conferencia de prensa, Beraldi comunicó: “Encontramos una prueba determinante ya que, cuando se hablaba de lo fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la Presidencia de Cristina, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1 %”.