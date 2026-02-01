Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

En el PJ ya se muestran a favor del sostenimiento de las Paso y en rechazo a la incorporación de la figura del balotaje en la provincia

Todo indica que el inicio del debate formal sobre la reforma electoral en Santa Fe será en breve.

Si bien la reforma electoral que impulsa el oficialismo en Santa Fe está en gateras, el peronismo empieza a tantear el terreno en la previa de un debate que también pondrá a prueba la cohesión entre las distintas tribus que habitan el partido en la provincia .

Unidos , la coalición gobernante en territorio santafesino, aspira a concretar en el primer semestre del año una reforma electoral . A fines de 2025, el gobernador Maximiliano Pullaro había instalado públicamente la posibilidad de retocar la ley que regula los comicios, en paralelo a aquellos puntos a actualizar por la vía constitucional.

La reforma de la Carta Magna de Santa Fe, materializada en 2025, deparó cambios en la reelección de cargos y sumó el voto a los 16 años para los comicios , entre otras modificaciones. Y reformuló el sistema para definir la integración de la Cámara de Diputados provincial (imponiendo un esquema proporcional a la cantidad de sufragios).

En ese marco, se habló de modificaciones en el piso de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) y en la conformación de la boleta única , además de la inclusión del balotaje (segunda vuelta) . Todo indica que el inicio del debate formal de la reforma electoral será en breve.

En el justicialismo nadie pone en duda la necesidad de contar con una nueva ley electoral en función del mandato de la flamante Constitución de Santa Fe.

image La dirigencia del PJ de Santa Fe volverá a reunirse en febrero. Foto: Archivo / La Capital.

Sin embargo, Juan Manuel Pusineri, secretario de organización del PJ provincial y referente de Hacemos -espacio que comanda el exgobernador Omar Perotti-, reveló a La Capital sus reparos frente a la posible introducción de la figura del balotaje.

“Es inconstitucional”, subrayó el también exministro de Trabajo de Santa Fe, que en ese sentido advirtió sobre el riesgo de “incurrir en una degradación institucional”. De cara a la discusión por venir, el perottismo ya tiene redactado su proyecto de reforma electoral.

Respecto de los cambios en la boleta única, en el PJ hay quienes consideran “razonable” distinguir categorías provinciales y locales. Es decir: gobernador, diputado y senador, por un lado, e intendente y concejal por el otro.

La continuidad de las Paso, en tanto, es el tema que unifica posiciones en un justicialismo provincial en estado de atomización y con aliados políticos por conservar. Es que la no realización en 2025 de las primarias a nivel nacional complicó el armado de la oferta electoral del espacio.

En ese sentido, otra voz del PJ deslizó: “Las Paso funcionan en la provincia y permiten la participación ciudadana para definir las listas. Eliminarlas sería un retroceso, significaría volver a ese «dedo ordenador» que tantas críticas cosechó en todo el arco político”. Y, mordaz, agregó que ir contra las primarias tampoco les conviene a los dirigentes de Unidos. “Ellos también tienen sus diferencias internas”, enfatizó.

>>Leer más: Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

Días atrás, en La Libertad Avanza (LLA) habían asegurado a este diario que la movida promovida por el oficialismo barrunta inquietud frente a las chances de que el partido violeta dispute con fuerza la Casa Gris y la Intendencia de Rosario en 2027.

En el peronismo son más prudentes: si bien consideraron “lógico” que el gobierno provincial pretenda armar un esquema competitivo para los próximos comicios, avisaron que la reforma electoral demandará acuerdos internos y hacia afuera de Unidos para que la iniciativa prospere en la Legislatura.

El futuro del peronismo de Santa Fe

Por lo pronto, la dirigencia del PJ volverá a reunirse en febrero con el objetivo de definir el llamado al congreso provincial partidario. La idea es materializar ese encuentro antes que concluya abril.

La conducción del peronismo recae institucionalmente sobre el sector de los senadores santafesinos (que encarna Guillermo Cornaglia, presidente del partido) y el acompañamiento del rossismo, entre otros.

Está pendiente la discusión de fondo sobre cómo debe llegar el peronismo a 2027. La unidad sigue siendo un factor determinante para garantizar la competitividad del PJ en un escenario de tercios en la provincia.