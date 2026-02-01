La Capital | Política | Reforma electoral

Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

En el PJ ya se muestran a favor del sostenimiento de las Paso y en rechazo a la incorporación de la figura del balotaje en la provincia

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

1 de febrero 2026 · 06:10hs
Todo indica que el inicio del debate formal sobre la reforma electoral en Santa Fe será en breve.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

Todo indica que el inicio del debate formal sobre la reforma electoral en Santa Fe será en breve.

Si bien la reforma electoral que impulsa el oficialismo en Santa Fe está en gateras, el peronismo empieza a tantear el terreno en la previa de un debate que también pondrá a prueba la cohesión entre las distintas tribus que habitan el partido en la provincia.

Unidos, la coalición gobernante en territorio santafesino, aspira a concretar en el primer semestre del año una reforma electoral. A fines de 2025, el gobernador Maximiliano Pullaro había instalado públicamente la posibilidad de retocar la ley que regula los comicios, en paralelo a aquellos puntos a actualizar por la vía constitucional.

La reforma de la Carta Magna de Santa Fe, materializada en 2025, deparó cambios en la reelección de cargos y sumó el voto a los 16 años para los comicios, entre otras modificaciones. Y reformuló el sistema para definir la integración de la Cámara de Diputados provincial (imponiendo un esquema proporcional a la cantidad de sufragios).

La reforma electoral en puerta

En ese marco, se habló de modificaciones en el piso de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) y en la conformación de la boleta única, además de la inclusión del balotaje (segunda vuelta). Todo indica que el inicio del debate formal de la reforma electoral será en breve.

En el justicialismo nadie pone en duda la necesidad de contar con una nueva ley electoral en función del mandato de la flamante Constitución de Santa Fe.

image
La dirigencia del PJ de Santa Fe volverá a reunirse en febrero.

La dirigencia del PJ de Santa Fe volverá a reunirse en febrero.

Sin embargo, Juan Manuel Pusineri, secretario de organización del PJ provincial y referente de Hacemos -espacio que comanda el exgobernador Omar Perotti-, reveló a La Capital sus reparos frente a la posible introducción de la figura del balotaje.

“Es inconstitucional”, subrayó el también exministro de Trabajo de Santa Fe, que en ese sentido advirtió sobre el riesgo de “incurrir en una degradación institucional”. De cara a la discusión por venir, el perottismo ya tiene redactado su proyecto de reforma electoral.

Respecto de los cambios en la boleta única, en el PJ hay quienes consideran “razonable” distinguir categorías provinciales y locales. Es decir: gobernador, diputado y senador, por un lado, e intendente y concejal por el otro.

La continuidad de las Paso, en tanto, es el tema que unifica posiciones en un justicialismo provincial en estado de atomización y con aliados políticos por conservar. Es que la no realización en 2025 de las primarias a nivel nacional complicó el armado de la oferta electoral del espacio.

En ese sentido, otra voz del PJ deslizó: “Las Paso funcionan en la provincia y permiten la participación ciudadana para definir las listas. Eliminarlas sería un retroceso, significaría volver a ese «dedo ordenador» que tantas críticas cosechó en todo el arco político”. Y, mordaz, agregó que ir contra las primarias tampoco les conviene a los dirigentes de Unidos. “Ellos también tienen sus diferencias internas”, enfatizó.

>>Leer más: Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

Días atrás, en La Libertad Avanza (LLA) habían asegurado a este diario que la movida promovida por el oficialismo barrunta inquietud frente a las chances de que el partido violeta dispute con fuerza la Casa Gris y la Intendencia de Rosario en 2027.

En el peronismo son más prudentes: si bien consideraron “lógico” que el gobierno provincial pretenda armar un esquema competitivo para los próximos comicios, avisaron que la reforma electoral demandará acuerdos internos y hacia afuera de Unidos para que la iniciativa prospere en la Legislatura.

El futuro del peronismo de Santa Fe

Por lo pronto, la dirigencia del PJ volverá a reunirse en febrero con el objetivo de definir el llamado al congreso provincial partidario. La idea es materializar ese encuentro antes que concluya abril.

La conducción del peronismo recae institucionalmente sobre el sector de los senadores santafesinos (que encarna Guillermo Cornaglia, presidente del partido) y el acompañamiento del rossismo, entre otros.

Está pendiente la discusión de fondo sobre cómo debe llegar el peronismo a 2027. La unidad sigue siendo un factor determinante para garantizar la competitividad del PJ en un escenario de tercios en la provincia.

Noticias relacionadas
Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Baja de la edad de imputabilidad: la Iglesia objetó el proyecto del gobierno

Diego Santilli, Lule Menem, Karina Milei y Manuel Adorni integran la mesa encargada de la estrategia parlamentaria, con la reforma laboral al tope de las prioridades.

Santilli cruzó a Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

Unidos para Cambiar Santa Fe busca un proyecto de síntesis de la ley orgánica de municipios. 

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Trump y Milei buscan profundizar el alineamiento geopolítico entre Estados Unidos y la Argentina.

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Ver comentarios

Las más leídas

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Lo último

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Con una caída en los cruces, los paradores apuestan a sumar infraestructura y servicios para atraer más clientes y sostener la rentabilidad en plena temporada de verano.

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

Por Matías Petisce
La Ciudad

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

El optimismo de Pullaro y la vuelta del Milei más combativo

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El optimismo de Pullaro y la vuelta del Milei más combativo

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo
Salud

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Ovación
Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal
OVACIÓN

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Leyendas de pasión: Central y Newells se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Leyendas de pasión: Central y Newell's se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Newells busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Newell's busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Policiales
Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe
Policiales

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

La Ciudad
Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario
La Ciudad

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Rolando Maggi: Sin el tren no hubiera existido Fisherton

Rolando Maggi: "Sin el tren no hubiera existido Fisherton"

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, o incluso antes
La Ciudad

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, "o incluso antes"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: Pasó en la calle
Información General

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes
Información General

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal