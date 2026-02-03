La Capital | Política | San Martín

El gobierno dispuso el traslado del sable corvo de San Martín: quedará bajo tutela militar

Desde 2015, la pieza histórica permanecía en el Museo Histórico Nacional. Ahora será reubicado en el edificio militar del Regimiento de Granaderos a Caballo

3 de febrero 2026 · 09:34hs
Hasta el momento

Hasta el momento, el sable corvo de San Martín permanecía en el Museo Histórico Nacional, custodiado por Granaderos
El gobierno dispuso el traslado del sable corvo de San Martín: quedará bajo tutela militar

Es oficial: el gobierno nacional dispuso el traslado del sable de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, edificio ubicado en Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Desde 2015, la reliquia permanecía en el Museo Histórico Nacional, donde podía ser admirada por el público a través de una cápsula de vidrio especialmente custodiada. Ahora, la pieza histórica quedará totalmente bajo manos militares.

La medida se formalizó a través del decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial a primera hora de este martes. El texto lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti.

En el decreto se expresa que el sable del prócer “integra el patrimonio histórico de la Nación" y “constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia como expresión material del proceso emancipador y del ideal de libertad que dio origen a la República Argentina".

En el texto se hace especial énfasis en que la reliquia histórica fue blanco de robos en el pasado, cuando estuvo bajo la custodia del Museo: “Fue objeto de hechos ilícitos en dos oportunidades mientras se encontraba bajo la guarda del Museo Historico Nacional, en los años 1963 y 1965″. Por estos antecedentes, “atendiendo a su valor histórico y simbólico”, se afirma que surge la “necesidad de adoptar medidas orientadas a fortalecer su protección, seguridad y adecuado resguardo institucional”.

“Establécese que el referido Sable Corvo quedará bajo la guardia y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’” que será “responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos que resulten aplicables”, finaliza el decreto 81/2025.

El “timing” del sable corvo de San Martín

Lo curioso es el “timing” de la decisión: el decreto en el Boletín Oficial salió publicado este martes 3 de febrero, fecha en la que se cumple un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo. Hoy, hace 213 años, se libraba el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo, la única batalla de San Martín en el actual suelo argentino.

detalle-del-sable-corvo-de-jose-de-san-martin-foto-museo-historico-nacional-MHLVLFGPIJGZBB6F4OZXPLQPLY

Otro punto importante es que el próximo sábado 7 de febrero, en el 213° acto en conmemoración del Combate de San Lorenzo en el Campo de la Gloria, se hará entrega del sable corvo original en custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

En ese sentido, se espera que Javier Milei y una comitiva del oficialismo nacional participen del evento. Aunque hubo varias idas y vueltas, todavía no se recibió una confirmación oficial.

>> Leer más: ¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Lo que se sabe de la visita de Milei a San Lorenzo

Con el presidente Javier Milei nunca se sabe, pero todo indica que llegará a la ciudad de San Lorenzo el sábado 7 de febrero para el 213° acto en conmemoración del Combate de San Lorenzo en el Campo de la Gloria. Hay mecanismos de protocolo en marcha y hasta un “casi que sí” del gobernador Maximiliano Pullaro para responder las dudas sobre su presencia.

"Todo hace suponer que sí", suman en la organización. "Hay interés de la Nación, pero no confirmación. Es más, existen contactos con Presidencia y Gobernación, pero a la espera del okey oficial", señalan.

Si hay confirmación, será en estos días; si finalmente hay ausencia, quedará como un desplante. Pero no es la única incógnita. También hay algunos temas por cerrar y trascendidos que coparon la agenda de los últimos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PrensaSL/status/2014110768703091185?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2014110768703091185%7Ctwgr%5Ea7fc75fab1ccbab59f8f15f090ab74dc270650be%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17701186302828959&partner=&hide_thread=false

Si bien San Lorenzo festeja el 3 de febrero con la conmemoración a los caídos y el izamiento de la bandera, y el viernes 6 será la Fanfarria y la Ceremonia de cambio de guardia de Granaderos, el sábado 7 será el acto central, a las 19, con la hipotética presencia del presidente en el Campo de la Gloria.

Allí se realizará una ceremonia protocolar. Luego se desarrollará una representación del combate. El momento culminante y más emotivo es la recreación del enfrentamiento. Los Granaderos realizan la emblemática carga de caballería que simula el ataque a las fuerzas realistas, como ocurrió en 1813.

Lo distinto este año es que se hará entrega del sable corvo original en custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. El gobierno nacional planea que allí se formalice el cambio de destino de esa reliquia histórica.

El arma del general dejará de estar en el Museo Histórico Nacional, donde reposa desde 2015, para pasar a ser custodiada por el Regimiento de Granaderos.

Se dijo que Milei podría llegar vestido con el uniforme de granadero, un regimiento al que celebra, como quedó reflejado con el destino del sable.

No hay confirmación de que el presidente y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas llegue vestido de azul oscuro y rojo, con detalles en blanco y dorado, y un morrión (casco), pero tampoco suena descabellado por el perfil que ha demostrado Milei. Vale recordar que viste el mameluco de YPF para los viajes al exterior.

Noticias relacionadas
milei viajara otra vez a estados unidos para encontrarse con trump

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Todo indica que el inicio del debate formal sobre la reforma electoral en Santa Fe será en breve.

Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Baja de la edad de imputabilidad: la Iglesia objetó el proyecto del gobierno

Diego Santilli, Lule Menem, Karina Milei y Manuel Adorni integran la mesa encargada de la estrategia parlamentaria, con la reforma laboral al tope de las prioridades.

Santilli cruzó a Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Lo último

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: Siento que me casé con un boludo

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: "Siento que me casé con un boludo"

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, subrayó que hay "más 568 empleados policiales con seguimiento psicológico"

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis
Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos
La Ciudad

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes
La Ciudad

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia
LA CIUDAD

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo
La Ciudad

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Ovación
Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó
Ovación

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La inoperancia ofensiva de Newells fue un nuevo llamado de atención

La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

Policiales
Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones
Policiales

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

La Ciudad
Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU
Ovación

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela

Tras una restauración, el angelito de una basílica quedó con la cara de Meloni
Información General

Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos
Información General

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos
Economía

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas
La Región

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones
La Ciudad

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newells y alteró la Bombonera
Zoom

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y alteró la Bombonera

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años