El gobierno dispuso el traslado del sable corvo de San Martín: quedará bajo tutela militar

Desde 2015, la pieza histórica permanecía en el Museo Histórico Nacional. Ahora será reubicado en el edificio militar del Regimiento de Granaderos a Caballo

Hasta el momento, el sable corvo de San Martín permanecía en el Museo Histórico Nacional, custodiado por Granaderos

Es oficial: el gobierno nacional dispuso el traslado del sable de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, edificio ubicado en Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Desde 2015 , la reliquia permanecía en el Museo Histórico Nacional , donde podía ser admirada por el público a través de una cápsula de vidrio especialmente custodiada. Ahora, la pieza histórica quedará totalmente bajo manos militares.

La medida se formalizó a través del decreto 81/2026 , publicado en el Boletín Oficial a primera hora de este martes. El texto lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti.

En el decreto se expresa que el sable del prócer “integra el patrimonio histórico de la Nación" y “constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia como expresión material del proceso emancipador y del ideal de libertad que dio origen a la República Argentina".

En el texto se hace especial énfasis en que la reliquia histórica fue blanco de robos en el pasado, cuando estuvo bajo la custodia del Museo: “Fue objeto de hechos ilícitos en dos oportunidades mientras se encontraba bajo la guarda del Museo Historico Nacional, en los años 1963 y 1965″. Por estos antecedentes, “atendiendo a su valor histórico y simbólico” , se afirma que surge la “necesidad de adoptar medidas orientadas a fortalecer su protección, seguridad y adecuado resguardo institucional”.

“Establécese que el referido Sable Corvo quedará bajo la guardia y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’” que será “responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos que resulten aplicables”, finaliza el decreto 81/2025.

El “timing” del sable corvo de San Martín

Lo curioso es el “timing” de la decisión: el decreto en el Boletín Oficial salió publicado este martes 3 de febrero, fecha en la que se cumple un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo. Hoy, hace 213 años, se libraba el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo, la única batalla de San Martín en el actual suelo argentino.

Otro punto importante es que el próximo sábado 7 de febrero, en el 213° acto en conmemoración del Combate de San Lorenzo en el Campo de la Gloria, se hará entrega del sable corvo original en custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

En ese sentido, se espera que Javier Milei y una comitiva del oficialismo nacional participen del evento. Aunque hubo varias idas y vueltas, todavía no se recibió una confirmación oficial.

Lo que se sabe de la visita de Milei a San Lorenzo

Con el presidente Javier Milei nunca se sabe, pero todo indica que llegará a la ciudad de San Lorenzo el sábado 7 de febrero para el 213° acto en conmemoración del Combate de San Lorenzo en el Campo de la Gloria. Hay mecanismos de protocolo en marcha y hasta un “casi que sí” del gobernador Maximiliano Pullaro para responder las dudas sobre su presencia.

"Todo hace suponer que sí", suman en la organización. "Hay interés de la Nación, pero no confirmación. Es más, existen contactos con Presidencia y Gobernación, pero a la espera del okey oficial", señalan.

Si hay confirmación, será en estos días; si finalmente hay ausencia, quedará como un desplante. Pero no es la única incógnita. También hay algunos temas por cerrar y trascendidos que coparon la agenda de los últimos días.

Tres días de actividades para conmemorar el único combate que el general San Martín libró en suelo patrio. ¡Y fue en San Lorenzo!

Si bien San Lorenzo festeja el 3 de febrero con la conmemoración a los caídos y el izamiento de la bandera, y el viernes 6 será la Fanfarria y la Ceremonia de cambio de guardia de Granaderos, el sábado 7 será el acto central, a las 19, con la hipotética presencia del presidente en el Campo de la Gloria.

Allí se realizará una ceremonia protocolar. Luego se desarrollará una representación del combate. El momento culminante y más emotivo es la recreación del enfrentamiento. Los Granaderos realizan la emblemática carga de caballería que simula el ataque a las fuerzas realistas, como ocurrió en 1813.

Lo distinto este año es que se hará entrega del sable corvo original en custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. El gobierno nacional planea que allí se formalice el cambio de destino de esa reliquia histórica.

El arma del general dejará de estar en el Museo Histórico Nacional, donde reposa desde 2015, para pasar a ser custodiada por el Regimiento de Granaderos.

Se dijo que Milei podría llegar vestido con el uniforme de granadero, un regimiento al que celebra, como quedó reflejado con el destino del sable.

No hay confirmación de que el presidente y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas llegue vestido de azul oscuro y rojo, con detalles en blanco y dorado, y un morrión (casco), pero tampoco suena descabellado por el perfil que ha demostrado Milei. Vale recordar que viste el mameluco de YPF para los viajes al exterior.