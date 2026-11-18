Josué Ayala, campeón con el Canalla en 2018, reparte sus días entre su centro de entrenamiento para arqueros, los picantes desafíos barriales y ese torneo

Josué Ayala tuvo un paso importante por Central a lo largo de casi cuatro temporadas, desde mediados de 2018 hasta comienzos de 2022, aunque no tuvo demasiada participación activa ya que cumplió el rol de arquero suplente a lo largo de toda su estadía. Tan es así que los registros marcan tan solo dos partidos oficiales, aunque integró el equipo campeón de la Copa Argentina 2018. Hoy está retirado de la práctica profesional, aunque no de las canchas ya que ha participado de torneos de penales y actualmente integra una formación que compite en la Copa Potrero.

El exguardavalla, que se inició en Boca, llegó al Canalla a pedido de Edgardo Bauza con el fin de ser una alternativa de Jeremías Ledesma, actual arquero de Central. Desde ese momento ocupó un lugar entre los jugadores alternativos con el paso como DT de Paulo Ferrari, Diego Cocca y el Kily González. Si bien no tuvo activa participación en el club, Ayala permaneció en Arroyito a lo largo de casi cuatro temporadas hasta que emigró a Sarmiento (Junín). El 18 de febrero de 2022 rescindió su contrato de común acuerdo con el club.

"Nunca bajé los brazos. Jamás sentí que debía simplemente estar o acompañar. No voy a mentir, pasé momentos difíciles a la hora de entender situaciones que me dolían en el ego y debí superarlas" , declaró en 2020 el arquero que buscaba por una oportunidad que nunca le llegó como esperaba.

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Torneo de penales

Tras pasar por Junín, Deportivo Morón, Crucero del Norte y Racing de Olavarría, el arquero de 38 años y con 20 años de trayectoria decidió abrir una escuela de arqueros en Gregorio de Laferrere, además de trabajar de Uber en algunas ocasiones. Pero las canchas no las abandonó por completo ya que a fines de 2025 su nombre se hizo viral tras convertirse en el mejor arquero de un torneo de penales que se llevó a cabo en Chaco.

Estas competencias se llevan a cabo en diferentes lugares y hay importantes premios económicos que van desde los 300 mil pesos a un millón.

En la actualidad el nombre de Josué Ayala volvió a aparecer en escena en la Copa Potrero que se está llevando a cabo en Ciudad Universitaria (Buenos Aires). El exjugador Canalla integra GB Sports junto a otros exprofesionales como Gonzalo Bergessio, Néstor Ortigoza y Mauro Bogado.

El recorrido de Ayala antes de llegar a Arroyito

Ayala transitó las inferiores de Boca y debutó en primera de manera oficial el 23 de diciembre de 2008 ingresando en lugar de Javier García. Fue en un partido ante Tigre, pero en la entidad Xeneize solo pudo jugador dos partidos.

En 2010 el arquero se fue a préstamo a Independiente Rivadavia (Mendoza), donde logró continuidad y disputó 114 partidos a los largo de casi cuatro años.

En 2015 pasó a Atlético Tucumán, donde permaneció dos años y medio, aunque no logró la continuidad buscada ya que Cristian Lucchetti se había ganado el puesto en el equipo. Y en 2017 llegó a Temperley antes del pedido de Bauza para sumarlo a Central.