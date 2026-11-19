A nueve días del fallecimiento del músico, Marcos Camino Jr. se expresó en sus redes. Agradeció el apoyo y aseguró que continuará al frente de la banda

Hace nueve días se conoció la triste noticia del fallecimiento de Marcos Camino . El ícono de la cumbia santafesina y exintegrante de Los Palmeras fue encontrado sin vida en su estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe. Ahora, fue su hijo , quien hasta el momento se había mantenido en silencio públicamente, quien se expresó a través de sus redes sociales y lanzó una frase que llamó la atención: “Hay muchas cosas que sé y otras que callé”.

El parte policial caratuló inicialmente el caso como suicidio por ahorcamiento, mientras que la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y se realizan los peritajes criminalísticos correspondientes. El músico, de 76 años, fue hallado sin vida en un inmueble ubicado en Alvear al 4900, en el barrio Sargento Cabral de Santa Fe, donde tenía su estudio musical.

Según trascendió, lo habían visto por última vez ese mismo mediodía y uno de sus familiares dio aviso a la Policía tras encontrarlo. De esta manera, siete móviles policiales y efectivos de Orden Público y de Cuerpos arribaron al lugar, junto con un médico de la repartición policial y personal del SIES 107, quienes confirmaron el fallecimiento.

En sus redes sociales, Marcos Camino Jr ., hijo del músico y quien se encontraba al frente de la banda santafesina, publicó un mensaje en Instagram en el que aseguró que continuará liderando la agrupación.

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El mensaje de Marcos Camino Jr.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de Marcos Camino se expresó públicamente tras el fallecimiento de su padre. En una historia con fondo negro y letras blancas, escribió: “Quiero agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra de aliento, cada abrazo y cada muestra de cariño que recibí en estos días tan difíciles”.

En ese sentido, reconoció que atravesó momentos de "tristeza y dolor", que le impidieron responder a la gran cantidad de mensajes que recibió. Sin embargo, aseguró que leyó cada uno de ellos y que sintió el cariño y el acompañamiento de quienes estuvieron presentes durante esos días.

“A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir, pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas”, reflexionó.

Sin embargo, uno de los fragmentos llamó la atención. “Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”, expresó.

Finalmente, el músico concluyó: “Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por Los Palmeras, porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió y por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma”.

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