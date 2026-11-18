Según la versión policial, el muchacho se negó a identificarse y huyó disparando contra los agentes, que repelieron esa agresión. Terminó herido en un brazo

El arma incautada tras el tiroteo en zona sur. Un joven de 21 resultó herido

El joven herido en tiroteo con policías en zona sur fue derivado al Heca, pero estaba fuera de peligro

La policía de Santa Fe reportó un enfrentamiento a balazos en la zona sur de la ciudad entre un joven de 21 años, que según la versión oficial intentó huir de un control en la vía pública . Como consecuencia del tiroteo el sospechoso resultó herido en un brazo.

Todo comenzó alrededor de las 3 de la madrugada de hoy en Saavedra y Esmeralda, en barrio Tablada, cuando agentes de la Policía de Acción Táctica intentaron identificar a dos muchachos que estaban en la calle.

Según fuentes oficiales, uno de los jóvenes, al verse sorprendido por los agentes y "sin mediar palabra alguna en forma inmediata esgrimió un arma de fuego, apuntó hacia los efectivos y cubrió su huida con disparos". A partir de ese momento, comenzó una persecución de los sospechosos.

Uno de ellos alcanzó a escapar, pero el que atacó a los policías volvió a disparar su arma contra los uniformados en Saavedra y De Paoli, y esa agresión fue repelida por los policías. Finalmente, el joven alcanzado y detenido en Morales al 3500.

El arma incautada tras el tiroteo en zona sur. Un joven de 21 resultó herido Foto: Policía de Santa Fe.

En ese lugar se constató que presentaba una herida en brazo derecho. La policía incautó una pistola Ballester Molina calibre 11.25, que el sospechoso había arrojado sobre el techo de una casa, y levantó cinco vainas servidas en el sector.

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De acuerdo con el parte policial, cuando se realizaba el procedimiento los policías tuvieron que detener a una mujer, que se identificó como madre del joven detenido, por entorpecer la labor policial, lanzando amenazas.

El joven fue identificado como Juliano R., de 21 años, quien fue derivado al Hospital Clemente Álvarez, quedó preso por resistencia calificada a la autoridad. Anabel G., de 43, también fue demorada en la Seccional 15ª por entorpecer el accionar de los policías.