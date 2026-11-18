El mandatario santafesino llegó en noviembre al tercer lugar en el ranking que realiza la consultora de opinión pública CB Global Data

Maximiliano Pullaro está en el podio nacional de imagen de gobernadores.

Maximiliano Pullaro está en el podio nacional de imagen de gobernadores , según refleja una medición de noviembre elaborada por CB Global Data . El sondeo le asigna un 56 % de valoración positiva en Santa Fe, registro que lo coloca tercero entre los 24 mandatarios provinciales evaluados .

Por delante del gobernador santafesino quedaron únicamente Osvaldo Jaldo , de Tucumán, con 57,2 %, y Rolando Figueroa , de Neuquén, con 56,7 %.

Pullaro quedó a 1,2 puntos del primer lugar y a solo 0,7 del segundo, en un grupo de máxima paridad entre los dirigentes provinciales mejor valorados.

El resultado del sondeo de CB Global Data implica un avance de tres posiciones respecto de octubre pasado , cuando Pullaro se encontraba sexto en la comparación federal.

La mejora también se expresa en la evolución de su imagen positiva: pasó de 52,5 % en octubre a 56 % en noviembre, una suba de 3,5 puntos porcentuales.

En sentido inverso, la valoración negativa descendió de 43,4 % a 41,3 %. De ese modo, Pullaro amplió a 14,7 puntos la diferencia entre su imagen positiva y negativa.

El gobernador santafesino integra, además, el grupo de apenas cuatro mandatarios que superan el 55 % de valoración favorable en la medición nacional.

Detrás de Pullaro se ubicaron Marcelo Orrego, de San Juan, con 55,5 %; Hugo Passalacqua, de Misiones, con 54,4 %; Gustavo Sáenz, de Salta, con 53,8 %; Ignacio Torres, de Chubut, con 53,2 %, y Martín Llaryora, de Córdoba, con 52,7 %.

La serie reciente de la misma consultora refleja una mejora de Pullaro: registró 52,2 % de imagen positiva en agosto, 52 % en septiembre, 52,5 % en octubre y 56 % en noviembre.

El último resultado representa un crecimiento de 3,8 puntos respecto de agosto y la vuelta del gobernador santafesino al podio nacional.

En el otro extremo del ranking se ubicaron Ricardo Quintela, de La Rioja, con 44,4 %; Axel Kicillof, de Buenos Aires, con 43,7 %, y Alfredo Cornejo, de Mendoza, con 43,3 %.

El relevamiento se realizó entre el 8 y el 13 de noviembre mediante entrevistas online. La muestra incluyó 24.625 casos en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), de los cuales 1.077 correspondieron a Santa Fe. El margen de error promedio informado fue de entre +/- 2,9 y 3,3 puntos porcentuales.