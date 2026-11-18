Un decreto municipal prohibió la venta y la exhibición del videojuego tras una nota de La Capital que advertía sobre su contenido violento. Casi 30 años después, proponen derogarlo

En 1998, los videojuegos todavía se compraban en cajas, los cibercafés empezaban a multiplicarse y conectarse a internet podía ser toda una aventura . En Rosario , mientras tanto, el Concejo decidió que había dos títulos que no podían venderse ni exhibirse: Grand Theft Auto (GTA) y Postal. Casi 30 años después, mientras el mundo entero sigue de cerca el lanzamiento del "GTA 6" y la industria de los videojuegos se transformó, la prohibición sigue ahí.

Esta semana, un proyecto del concejal Franco Volpe (LLA) volvió a poner la norma en discusión. La iniciativa propone derogar el decreto que estableció la restricción en 1998, una decisión que, según los internautas, tuvo como origen una nota publicada por La Capital . La historia volvió a circular después de que el usuario de X @LU6FPJ recuperara el documento y reconstruyera parte de los antecedentes de la regulación municipal de los videojuegos.

En mayo de ese año, una puso bajo la lupa a dos videojuegos que llamaban la atención por sus contenidos violentos . El artículo describía entretenimientos para computadora en los que había robos, sangre y muerte. Tres días después de su publicación, el Concejo Municipal de Rosario sancionó un decreto que prohibió la venta y exhibición de esos títulos en la ciudad: "Grand Theft Auto" ("GTA") y "Postal".

La decisión quedó plasmada en el decreto Nº 14.704, que fue promulgado el 13 de julio de ese año. Casi tres décadas después, la norma todavía aparece como vigente en el registro oficial del municipio.

La propuesta del edil de La Libertad Avanza plantea dejar sin efecto esa normativa que estableció restricciones para la comercialización y exhibición de ambos videojuegos y para su difusión por internet en establecimientos conocidos como cibercafés. "Pasaron 28 años, cambió completamente la industria, las formas de consumo y la tecnología, pero seguimos teniendo una prohibición propia de otra época", sostuvo Volpe.

Mañana se lanza GTA VI. En la ciudad de Rosario el decreto 14704/1998 Prohibe la venta y exhibición. Asimismo la propagación de dicho videojuego. https://t.co/dykHZ54pM1 pic.twitter.com/ZBMKRhcCPz — LU6FPJ Facu (@LU6FPJ) November 18, 2026

El concejal argumentó que el mercado de los videojuegos se transformó y que el Estado municipal no debería decidir qué títulos pueden consumir los habitantes de la ciudad. "Estamos hablando de una industria que mueve miles de millones de dólares en el mundo y de una franquicia que vendió cientos de millones de copias", señaló.

En ese sentido, el edil subrayó que "no se trata de estar a favor o en contra de un videojuego. Se trata de tener una ciudad moderna, con reglas razonables, donde el Estado no imponga prohibiciones innecesarias sobre las decisiones individuales".

La nota de La Capital que llevó a la prohibición

El decreto Nº 14.704 cita una publicación de La Capital del 18 de mayo de 1998, titulada "Juegos con licencia para matar: violencia. Dos entretenimientos para computadoras combinan robos, sangre y muerte".

En sus considerandos la norma retoma las advertencias planteadas en aquella nota sobre los contenidos de "Grand Theft Auto" y "Postal". El texto describe juegos cuyos argumentos giraban alrededor de la delincuencia, la violencia y la muerte. También señala que uno de ellos premiaba al jugador por cometer delitos y menciona una masacre de un grupo Hare Krishna.

A partir de esos antecedentes, el Concejo consideró que era necesario intervenir para evitar la exposición de niños y adolescentes a esos contenidos. Entre los argumentos incluidos en el decreto aparece la preocupación por la posible "naturalización de la violencia".

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El documento también señalaba que, por entonces, Argentina no contaba con un sistema de clasificación de videojuegos por edades y que las restricciones quedaban, en buena medida, libradas a las decisiones de comerciantes y responsables de los establecimientos.

La discusión derivó en una regulación municipal específica. El 21 de mayo de 1998, el Concejo sancionó el decreto que prohibió la venta y exhibición de los dos videojuegos en Rosario. La norma fue promulgada el 13 de julio de ese año.

@LU6FPJ, el usuario que realizó el hallazgo, contó a este diario que tiene 54 años y maneja computadoras desde su infancia. Trabajó reparándolas e incluso en un local que vendía videojuegos. Tiene muy presente el momento del "revuelo y la prohibición". "La piratería era algo habitual, como sacar fotocopias. Jugué al 'GTA 1', 'Postal' y 'Carmaggedon' en los 90", contó y recordó que en todo el mundo "los videojuegos y cibercafé eran considerados centros de vicio".

De hecho, hay un antecedente similar en la ciudad de Buenos Aires. También en 1998 se aprobó una ley que prohibió la comercialización de "Carmageddon", un juego de carreras en el que los jugadores sumaban puntos al atropellar peatones. La restricción porteña permaneció vigente durante casi tres décadas, hasta que fue derogada en junio de este año, en el marco de una revisión de normas consideradas obsoletas o en desuso.

Qué prohíbe el decreto

El alcance de la disposición es más acotado de lo que puede sugerir la expresión "prohibición del 'GTA'". El artículo primero establece: "Prohíbese en el ámbito de la ciudad de Rosario, la venta y exhibición de los videos denominados 'GTA (Grand Thief Auto)' y 'Postal'".

El mismo artículo agrega que también debía impedirse "la propagación de dicho video juego en la red informática (Internet) en los llamados 'Cybert Café', a los que puedan acceder menores de edad". Es decir, el decreto no establece una prohibición general de jugar a esos títulos en el ámbito privado. Sus disposiciones apuntan a la venta y exhibición comercial y a la difusión en cibercafés a los que pudieran acceder menores de edad.

El artículo segundo encomienda al Departamento Ejecutivo municipal adoptar medidas de control para evitar la venta y exhibición de los videojuegos y aplicar medidas a los comercios que incumplieran la disposición.

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La norma, que lleva casi 30 años, continúa figurando como vigente en el registro oficial de normativa de la Municipalidad de Rosario. Esa condición es la que vuelve relevante el proyecto presentado por Volpe. Si prospera, podría dejar sin efecto una regulación aprobada en un escenario tecnológico, comercial y cultural muy diferente.