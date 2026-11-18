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El gobierno no logró dictamen para suspender las Paso y sigue negociando
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El PRO acompaña la suspensión de las Paso, pero con reparos sobre colectoras
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Jubilados y pensionados de Rosario marchan en reclamo de haberes dignos
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El Papa reveló detalles de su charla con Milei: pobreza y "lenguaje violento"
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Tormenta en Rosario: un árbol cayó sobre una casa y dejó atrapada a una familia
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Un ciervo murió atropellado por un colectivo en avenida de la zona norte