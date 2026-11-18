En un puesto de venta de choripanes encontraron bochas de cocaína Está ubicado en Wilde y Juana Moro. Secuestraron además 330.000 dólares, un auto y celulares. La pareja que atendía el "carrito" quedó detenida 18 de noviembre 2026 · 13:05hs

En la mañana del martes efectivos del Comando Radioeléctrico hallaron 11 envoltorios de cocaína en un local de venta de choripanes en Wilde y Juana Moro, en zona oeste, debajo del parrillero usado para asar las achuras. Fue detenida una pareja de 42 y 53 años respectivamente.

La policía secuestró además una suma de 329.250, 42 dólares, dos celulares, un Suzuki gris y distintos elementos utilizados en el puesto gastronómico, entre ellos un parrillero, una conservadora, un cajón de verduras y ristras de chorizos.

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Los agentes llegaron al lugar tras recibir una alerta sobre una posible comercialización de estupefacientes en un puesto de choripanes. Si bien la requisa personal no arrojó resultados positivos, la revisión intensiva del puesto permitió encontrar los envoltorios debajo del parrillero y entre los elementos usados en el puedsto callejero de ventas.

El procedimiento continuó en la Comisaría 12º y posteriormente intervino la sección Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI).