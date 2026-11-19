El piloto argentino destacó los primeros avances del próximo monoplaza luego de su experiencia en el simulador. También anticipó lo que será el GP de Las Vegas

Franco Colapinto ya probó en el simulador algunos desarrollos del auto que Alpine prepara para la temporada 2027 de la Fórmula 1. El piloto argentino se mostró entusiasmado con las primeras sensaciones y confió en que el próximo monoplaza represente un avance que le permita al equipo acercarse a los mejores de la categoría.

Durante el media day previo al Gran Premio de Las Vegas, el corredor bonaerense analizó a lo que puede aspirar la escudería francesa para el próximo campeonato: "Probamos algunas cosas. Creo que es muy difícil decir cuánto vamos a mejorar en comparación con los demás. Siempre es una incógnita. Quizás nosotros demos un paso muy grande, pero tal vez los demás den uno todavía mayor ".

El argentino se mostró optimista frente al cambio de reglamento que prepara la categoría: "Creo que, en el primer año de un reglamento, normalmente el salto es bastante grande. Encontrás muchas cosas, solucionás muchos problemas que antes se habían corregido de alguna manera con actualizaciones, pero que podés solucionar adecuadamente al año siguiente con un paquete diferente".

En ese sentido, Colapinto expresó su expectativa por el nuevo monoplaza de Alpine: "Tengo muchas ganas de que llegue. Creo que va a ser un buen auto y espero que nos permita volver a la pelea y estar más cerca de los primeros puestos ".

El piloto también se refirió a las primeras características que encontró en el simulador. Ante la consulta sobre si el nuevo coche parece más predecible que su antecesor, el argentino explicó: "Durante el año identificás problemas claros y cosas que quizás son difíciles de solucionar. Porque con la puesta a punto y demás es complicado, y ha sido el primer año en el que el auto estuvo en pista. Así que siempre encontrás esas cosas e intentás solucionarlas durante el invierno e incorporarlas al paquete del año siguiente".

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Colapinto palpitó lo que será el Gran Premio de Las Vegas

Además de hablar sobre el futuro de Alpine, Colapinto analizó las condiciones que encontrará en el circuito callejero de Las Vegas, donde la Fórmula 1 disputará la 21ª fecha del campeonato.

El pronóstico anticipa temperaturas de entre 4 y 6 grados. Ante ello, el piloto argentino describió el escenario que espera para el Gran Premio estadounidense: "Es un circuito diferente, muy particular, creo, en comparación con el resto del año. Es una carrera bastante singular en general. Los factores, el clima, la manera en que está hecho el circuito, el asfalto. Todo es diferente a lo que estás acostumbrado durante el año. Así que es como empezar desde cero".

Colapinto consideró que esas condiciones también pueden generar oportunidades para los equipos que logren adaptarse más rápido. "Eso a veces es bueno para ver cómo reaccionan los otros autos y qué equipo consigue entenderlo primero", agregó.

El argentino advirtió, además, que las bajas temperaturas pueden afectar el rendimiento de los monoplazas y los neumáticos: "Normalmente nos quejamos del calor, así que un poco de frío probablemente no venga mal. Pero va a hacer mucho frío. Y creo que estos autos, y también estos neumáticos, son realmente sensibles cuando están por debajo de la temperatura adecuada".

De cara al fin de semana, Colapinto señaló: "Vamos a tener que trabajar mucho para intentar sacarles el máximo provecho. Y creo que este tipo de fines de semana genera algunas oportunidades para nosotros y para los equipos de la zona media". "Hay muchas cosas que aprender y que tenemos que intentar comprender rápidamente. Pero tenemos muchas ganas de afrontar el fin de semana", concluyó.