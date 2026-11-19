Mientras las redes se llenaron de discusiones sobre "la performance de la fe", en Rosario registran gestos de proximidad a la Iglesia tras la visita papal. El desafío de sostenerlos en el tiempo

"Vayan y anuncien", pidió León XIV . Un Papa de rostro tranquilo y semblante sereno. Un Papa hecho de retazos de templanza y mesura, que sin gritar ni una sola vez, vino a dejar un mensaje que sigue retumbando en los oídos de los argentinos. Lejos de los cuestionamientos de la fe como performance, la disputa entre los "new y los old catholics" y los "yo escucho Alma Misionera desde Cemento", la visita del Sumo Pontífice ya empieza a traducirse en pequeños gestos de acercamientos a la Iglesia que, aunque con cautela, se ilusiona con abrirle sus puertas a más fieles.

Desde una diputada provincial hasta usuarios anónimos y sin avatar en las redes sociales, nadie quiso quedarse afuera del debate y mostrar sus credenciales católicas, cuestionar al recién llegado y hasta medir, desde vaya uno a saber qué lugar, las creencias ajenas. Una discusión estéril que lejos está del corazón del mensaje del Papa. Como si en su visita León XIV no hubiese reclamado que "las comunidades permanezcan abiertas, que sepan recibir a quienes llegan con preguntas, a los que sufren".

Lo cierto es que personas que hacía años no se confesaban volvieron a golpear la puerta de los curas de sus parroquias, a acercarse a las misas e incluso a las múltiples actividades que tienen las instituciones católicas de la ciudad. Desempolvaron rosarios y sacaron estampitas del cajón de la mesita de luz y hasta buscaron su ejemplar de La Biblia perdido en la biblioteca familiar. "Esos son realmente frutos de la visita, señales claras" , aseguró en diálogo con La Capital Ariel Correa , colaborador y coordinador de la Catedral de Rosario. El desafío ahora es que ese impulso pueda sostenerse en el tiempo.

Si bien hablar de una tendencia es, de mínima, prematuro, la convocatoria multitudinaria y el dato de que en Rosario y el resto de las ciudades del país se están registrando aproximaciones a la religión católica no es menor. Esperable sí. Aunque también alentador para un catolicismo que supo ser el credo mayoritario en la Argentina y cuyo poder fue menguando en los últimos años.

Mientras tanto, sí es posible afirmar que su venida al país movilizó la estructura de la Iglesia, reactivó a fieles que estaban alejados y permitió que una comunidad que se sentía menos visible volviera a mostrar su fe. Ya lo dijo León XIV: "Bienvenido. Sin importar quién seas o qué hayas hecho".

“La fe está viva y la Iglesia está viva”

El arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, describió a La Capital la visita de León XIV como un acontecimiento que excedió las expectativas. La definió como “una conmoción muy grande” en la vida de la Iglesia y de la sociedad, e insistió en los testimonios de personas que volvieron a acercarse al sacramento de la confesión después de décadas. Según relató, sacerdotes de distintas ciudades le contaron que atendieron durante horas a fieles que hacía 20 o 30 años no se confesaban. Para Martín, ese regreso es uno de los signos más significativos que dejó la visita.

El propio Martín reconoció que habrá que esperar para saber si la convocatoria se traduce en una mayor participación en las misas y en la vida de las parroquias. “Uno ha descubierto una Iglesia que está viva. La fe está viva y la Iglesia está viva”, sostuvo.

Después de 39 años sin una visita papal, el arzobispo consideró que la convocatoria fue una manifestación de la fe del pueblo y una señal de que el catolicismo conserva capacidad de movilización.

La pregunta ahora es cómo sostener ese entusiasmo. El arzobispo contó que ya mantuvo reuniones con los consejos de Pastoral y Presbiteral, dos órganos de consulta integrados por laicos y sacerdotes, para empezar a delinear una respuesta de la Iglesia rosarina. Entre las prioridades mencionó profundizar el espíritu misionero, promover jornadas de oración por las vocaciones, recuperar la oración en familia y fortalecer el trabajo social.

También planteó que la emoción que dejó la visita debe traducirse en acciones concretas y no quedar limitada al recuerdo de una celebración multitudinaria.

Las iglesias de la ciudad abren sus puertas para todo

En la Catedral se celebran alrededor de 25 misas por semana, que, según indicó Correa, cuentan con una buena concurrencia. Además de los fieles habituales, desde hace ya varios días también reciben a los que vuelven, a los que van por primera vez, a los que nunca fueron.

La actividad también se organiza alrededor de más de 20 grupos que desarrollan propuestas para distintas edades e intereses. "Todos siguen sumando gente, siempre siguen haciendo convocatorias. Todos los grupos tienen mucha actividad", explicó el colaborador.

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Sin embargo, el acercamiento no debería quedar reducido a la emoción de un acontecimiento puntual, por más trascedente que sea. La continuidad depende también de la decisión de cada persona de sostener ese vínculo y de los espacios comunitarios que ofrece la Iglesia.

Una lectura similar hace el padre Ariel Barbero, quien más que la cantidad de fieles que volvieron a tener proximidad con las parroquias hace hincapié en la emoción y el impacto positivo que tuvo el paso del Santo Padre por el país. "No es traducible aún a números, pero la emoción hacia su figura es innegable", sumó.

Aunque aclara que lo que más desea es que la gente se acerque a Cristo y lo considera "la razón de su vida", teme que este reavivamiento de la Iglesia "quede en la superficialidad y no en el mensaje espiritual". "Por los frutos se conocerá el árbol y veremos cómo van decantando estas cosas. Espero que más allá de lo anecdótico de la visita de León XIV, quede el mensaje pastoral y espiritual", argumentó el párroco de Cristo Redentor, en zona norte.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

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Una Iglesia que vuelve a mostrarse

Para Diego Mauro, historiador, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el foco de la cuestión está en desmenuzar si realmente hay más fieles acercándose a la iglesia o si los propios católicos eligen mostrarse más.

"Me parece que la visita de un Papa dinamiza la estructura católica, que es muy grande, muy ramificada, con muchas terminales. La visita mueve todo eso, lo pone en funcionamiento", explicó. Para Mauro, no necesariamente habrá más católicos después de León XIV, pero sí una comunidad que se siente interpelada y vuelve a ponerse en movimiento. "Como consecuencia, se hacen más visibles. Uno los ve más católicos", resumió.

El historiador también encuentra un cambio en la manera en que una parte de los creyentes se relaciona con la institución. "Muchos católicos, sobre todo desde Francisco en adelante, se sienten más satisfechos con la Iglesia católica. Están más orgullosos, más contentos y tienen menos dificultades para mostrar o exhibir su fe, para dar testimonio de ella", señaló. Una explicación que dialoga con las discusiones que se multiplicaron en las redes sociales durante la visita, donde no faltaron las disputas por quién representa al catolicismo y quién puede hablar en su nombre.

A esa mayor visibilidad se suma el efecto que produce la convocatoria multitudinaria. Mauro considera que las concentraciones también funcionan como una "inyección de autoestima" para la Iglesia, que vuelve a comprobar su capacidad de reunir a millones de personas. "Podemos generar eventos y acontecimientos como ninguna otra identidad religiosa y como ningún otro actor político de la Argentina puede generar", planteó. Aunque reconoció el crecimiento de las iglesias evangélicas y la capacidad de convocatoria de algunos de sus pastores, sostuvo que un acontecimiento de esa magnitud sólo puede organizarlo la Iglesia católica.

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De todos modos, el investigador es más cauto cuando se trata de anticipar qué quedará después de la visita. No cree que el acontecimiento vaya a modificar automáticamente el mapa religioso argentino ni que la movilización se traduzca necesariamente en una mayor práctica religiosa. "Hay un impacto de coyuntura, pero hay que ver cómo evoluciona", advirtió. La pregunta, entonces, sigue abierta. Habrá que ver si el entusiasmo que despertó León XIV logrará atravesar el acontecimiento y convertirse en una presencia más sostenida en las parroquias.

La evolución del catolicismo en Argentina

El catolicismo fue históricamente la religión mayoritaria en la Argentina. Según el Censo de 1960, había 16,1 millones de católicos, que representaban el 90 % de la población mayor de cinco años (17,8 millones de personas). En segundo lugar se ubicaban los protestantes, con 468 mil personas, y los ortodoxos, con 65 mil. Entre las religiones no cristianas se registraban 275 mil personas de religión israelita y 14 mil musulmanes. Quienes declaraban no tener religión eran 291 mil.

Los censos de 1947 y 1960 fueron los únicos relevamientos nacionales que incluyeron una pregunta sobre religión. Ante la falta de estadísticas censales posteriores, distintas encuestas permiten observar la evolución de las creencias. La Encuesta Mundial de Valores registró que los católicos representaban el 80,5% en 1984 y el 75,5% en 2009. Por su parte, un estudio del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (Ceil) del Conicet mostró una caída del 76,5% en 2008 al 62,9% en 2019. Aunque perdió participación, el catolicismo se mantuvo como la religión mayoritaria del país.

El relevamiento más reciente del Barómetro de las Religiones y las Creencias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), basado en una encuesta probabilística nacional de 904 casos, ubica a los católicos en el 57,7% de la población.