El medallista olímpico compartió imágenes de su retiro junto a una comunidad amazónica y habló sobre su proceso de autodescubrimiento

Lejos de las canchas y de la exigencia del alto rendimiento, Facundo Conte atraviesa una etapa de búsqueda personal. El histórico jugador de la selección argentina de vóley, ganador de una medalla en los Juegos Olímpicos, compartió en sus redes sociales detalles de un retiro espiritual que realizó en Córdoba , donde participó de una ceremonia junto a integrantes de una comunidad que identificó como la tribu amazónica Yaguán-Uabá.

El exdeportista publicó imágenes y videos de la experiencia, en los que se lo ve con el rostro pintado, tocando un instrumento musical y recorriendo el entorno natural del lugar. Según contó, estuvo en Tierra Sagrada, un espacio ubicado entre las sierras cordobesas, donde permaneció durante varios días y participó de una ceremonia de medicina amazónica con ayahuasca, una bebida psicoactiva de origen tradicional amazónico.

"Acabo de volver de Córdoba. Ya verán que tengo la cara pintada. Estuve en un retiro en un lugar hermoso, dirigido por gente muy amorosa, que se llama Tierra Sagrada, entre las sierras. Con la tribu Yaguán-Uabá, que justamente nos pintaron la cara con una tintura de una planta que no recuerdo el nombre", relató en un extenso video publicado en Instagram.

Más allá de la experiencia en sí, Conte explicó que decidió compartirla para hablar sobre la importancia de explorar las propias emociones y animarse a mostrar aspectos personales que muchas veces quedan ocultos por miedo o necesidad de protección.

"Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa expresarme, mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme, a percibirme. Sobre todo de que me perciban", reconoció. Y agregó: "A pesar de toda la fortaleza que me representa, estoy mostrándome con vulnerabilidad total".

El exjugador sostuvo que muchas personas aprenden a esconder partes de sí mismas para evitar ser lastimadas y que, en su caso, esta experiencia forma parte de un proceso de autodescubrimiento. También buscó transmitir que no se trata de una práctica reservada para unos pocos, sino de una posibilidad de conexión personal.

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En ese sentido, hizo una aclaración sobre el consumo de ayahuasca: "No que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición, a seguir lo que sentís". Para Conte, el objetivo es animarse a explorar lo que cada uno lleva dentro y recuperar aspectos de la propia identidad que quedaron relegados.

"El poder tuyo propio reside ahí y no en la mente", expresó. También habló de la necesidad de volver a conectar con el niño o la niña interior que, según describió, muchas veces las personas tuvieron que esconder para protegerse.

"Yo estoy dejando salir al mío, que le gusta comunicarse, que le gusta amar, que le gusta poder ayudar a otros y ser un puente hermoso y amoroso", compartió.

Junto a las imágenes del retiro, Conte publicó además una frase sobre los procesos de transformación personal: "Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer".

La trayectoria de Facundo Conte en el vóley argentino

Hijo del histórico jugador Hugo Conte, Facundo construyó una extensa carrera profesional que lo llevó por clubes de Argentina, Europa, Asia y Brasil. Su vínculo con Rosario también forma parte de sus comienzos: en la temporada 2005-2006 jugó en Rosario Sonder, donde ganó la Copa ACLAV con apenas 16 años.

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Con la selección argentina debutó en 2008 y disputó cuatro Juegos Olímpicos: Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 —celebrados en 2021— y París 2024. Su logro más destacado con el equipo nacional llegó en Tokio, cuando Argentina venció a Brasil y obtuvo la medalla de bronce. Conte fue una de las figuras de aquel partido decisivo.

También ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y en el Campeonato Sudamericano de 2023. Tras cerrar su ciclo olímpico en París y completar sus compromisos con el Club Ciudad de Buenos Aires, comunicó su retiro del vóley profesional a fines de 2024.

Desde entonces, el exdeportista comenzó a compartir otra faceta de su vida, alejada de la competencia y enfocada en nuevos intereses. Esta vez eligió contar una experiencia íntima en Córdoba y cerrar su mensaje con una invitación: "Anímate a ser, anímate a ser lo que sea que seas, que te conectes con vos".