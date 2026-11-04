Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y otros cinco miembros de su banda

El juicio abordó el crimen al azar del músico, asesinado frente al estadio de Newell's, y otros hechos violentos ocurridos entre 2022 y 2023. Dos acusados recibieron penas de cuatro años y seis meses de prisión

El jefe criminal Pablo Nicolás Camino y otros cinco miembros de su banda, que estuvieron detrás de hechos tan violentos como conmocionantes entre 2022 y 2023, fueron condenados a prisión perpetua. Durante el juicio se abordó el asesinato al azar el músico Jimi Altamirano , otros tres homicidios y la resonante balacera contra el supermercado de la familia Rocuzzo.

En total durante el debate fueron juzgados ocho personas. Pablo Camino, Antonela Fernández, Carlos Olguín, Carlos Ruiu, Uriel Enrique y Alexis Romero fueron condenados a prisión perpetua. Mientras que Axel Núñez y Lucas Castillo recibieron la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva. Además de los cuatro homicidios y el tiroteo al supermercado Único, se abordaron una serie de amenazas y extorsiones.

El crimen de Lorenzo "Jimi" Altamirano, secuestrado al voleo y asesinado en la puerta del estadio de Newell's para dejar entre sus prendas un mensaje entre presos, fue uno de los episodios más brutales de los últimos años. Sus amigos y familiares se reunieron este miércoles frente al Centro de Justicia Penal, donde celebraron las condenas a los responsables del asesinato.

El crimen al azar de Jimi Altamirano

La noche del 1º de febrero de 2023 Jimi había terminado de ensayar con su banda de punk rock, Bombas de Rabia, y caminaba por la zona oeste de Rosario cuando fue interceptado y obligado a subir a un Renault Sandero negro. Minutos después lo llevaron hasta las inmediaciones del estadio Marcelo Bielsa, sobre la calle Morcillo, donde lo hicieron bajar y lo asesinaron a balazos.

El dato que terminó de darle dimensión al hecho fue el mensaje que los agresores dejaron entre las prendas de la víctima. Estaba dirigido a presos ligados a Los Monos y contenía una advertencia vinculada a una interna entre facciones de la banda. Al poco tiempo de iniciada la pesquisa quedó claro que Altamirano no había sido elegido por una relación personal con los protagonistas de la disputa, sino que había sido utilizado como buzón para esa correspondencia tumbera.

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La investigación vinculó el homicidio con el enfrentamiento entre el grupo de Pablo Camino, relacionado con Leandro “Gordo” Vilches y Rodolfo “Eri” Massini, y el sector de Carlos “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi. Entre las hipótesis sobre el origen de la ruptura aparecen una deuda por un cargamento de drogas y la disputa por los negocios de la barra de Newell's. En ese escenario, el crimen de Jimi se convirtió en uno de los casos más representativos de una violencia que alcanzó a personas ajenas a los conflictos entre bandas.

Más asesinatos

El primero de los otros tres homicidios que se juzgaron fue el de Jorge Gustavo Maturano, de 45 años, acribillado el 20 de febrero de 2023 en su casa de pasaje 1752 al 2000, en barrio Santa Lucía. Según la acusación, el verdadero objetivo era su hijo, conocido como Tundo, quien mantenía un conflicto con Pablo Camino. La Fiscalía sostuvo que Camino ordenó el ataque y que Antonela Fernández participó en la planificación: de acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer había concurrido previamente al domicilio para identificar el lugar y registrar la secuencia.

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El crimen tuvo una segunda escena violenta al día siguiente, durante el velorio de Maturano en una cochería de Teniente Agneta al 1700. Un grupo de personas que se encontraba en la vereda fue atacado a tiros desde un Peugeot 408. La balacera dejó cinco heridos y terminó con la vida de Pablo Sebastián Latorre, de 35 años, quien no era el blanco buscado, según la hipótesis fiscal. Los investigadores atribuyeron a Camino la instigación del ataque y señalaron a Alexis Romero entre quienes lo ejecutaron.

El tercer homicidio fue el de Victorio Benjamín “Cámara” Echavarría, de 25 años, quien integraba la estructura de Camino, pero había expresado su intención de alejarse de la organización. El 1º de marzo de 2023 lo llevaron hasta la zona de Amenábar al 6200 con el pretexto de dejar una nota intimidatoria en una vivienda. Cuando descendió del vehículo, le dispararon por la espalda y murió en el lugar. Junto al cuerpo quedó un mensaje dirigido a un familiar del dueño de un carrito de comidas rápidas que había sido baleado días antes. La Fiscalía atribuyó a Carlos Ruiu la conducción del vehículo y ubicó a Antonela Fernández entre quienes organizaron la emboscada. El caso mostró el nivel de violencia que podía alcanzar la banda incluso contra sus propios integrantes cuando alguno pretendía apartarse.

Balacera al súper de los Rocuzzo

Otro de los episodios que formó parte de la acusación fue el atentado contra el supermercado Único, ubicado en Lavalle al 2500, propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo. El ataque ocurrió durante la madrugada del 2 de marzo de 2023, cuando dos hombres llegaron en una motocicleta hasta el comercio. Uno de ellos descendió y efectuó varios disparos contra el frente del local antes de escapar.

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La balacera estuvo acompañada por un mensaje intimidatorio dirigido a Lionel Messi. El episodio se produjo en medio de una escalada de violencia vinculada con las disputas entre las facciones de Los Monos y tuvo una fuerte repercusión pública. La investigación incorporó el atentado como parte de una serie de acciones destinadas a instalar amenazas y demostrar capacidad de daño en el marco de esa interna criminal.

En el juicio la Fiscalía atribuyó a Pablo Camino la instigación del ataque, al considerar que formó parte de las maniobras de intimidación desplegadas por su organización. El atentado al supermercado se sumó así a los homicidios, balaceras y extorsiones que integraron la acusación y que permitieron reconstruir el funcionamiento de la banda y el alcance de la violencia que desplegó en Rosario.