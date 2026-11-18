La comisión de Acuerdos del Senado nacional trató los pliegos de los postulantes a magistrados de Garantías en Rosario, San Lorenzo, la capital provincial, Venado Tuerto y Rafaela

La comisión de Acuerdos del Senado trató nuevos pliegos remitidos por el Ejecutivo para la designación de magistrados y funcionarios del Ministerio Público.

La comisión de Acuerdos del Senado nacional continuó este miércoles con la audiencia pública encabezada por el vicepresidente del cuerpo, Maximiliano Abad (UCR), para tratar nuevos pliegos remitidos por el Ejecutivo para la designación de magistrados ( cinco para la provincia de Santa Fe ) y funcionarios del Ministerio Público .

Durante la audiencia, los postulantes expusieron sus antecedentes académicos y profesionales, destacando sus trayectorias en el ámbito judicial y respondieron las preguntas formuladas por los senadores , que realizaron consultas sobre distintos aspectos vinculados con su experiencia, formación y las funciones que desempeñarán en los cargos para los que fueron propuestos.

En ese marco, se consideró la postulación de Franco Carbone para desempeñarse como juez Penal Federal de Garantías con asiento en Rosario. Se trata del actual jefe de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

Carbone lideró operativos de alto impacto, como el derribo y cierre de búnkeres de drogas, allanamientos simultáneos contra bandas criminales y causas relacionadas con amenazas a autoridades públicas.

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A su turno, la comisión abordó la postulación de Vanesa Druetta como jueza Penal Federal de Garantías con asiento en la ciudad de Santa Fe (se desempeña como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario).

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También se analizó la propuesta de Mariano Camblong como juez Penal Federal de Garantías en Venado Tuerto (hoy fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Durante la audiencia expuso Emiliano Méndez Ortiz, propuesto como magistrado Penal Federal de Garantías con asiento en San Lorenzo. Se trata del subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

El postulante destacó sus “14 años de trayectoria en el fuero Criminal y Correccional de esa ciudad”, así como su recorrido académico.

También hizo hincapié en “la importancia del trabajo en equipo” y en los desafíos que implica la puesta en marcha del nuevo sistema.

Asimismo, la comisión consideró la postulación de Guido Yercovich como juez Penal Federal de Garantías con asiento en Rafaela (hoy es secretario de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario). Al finalizar el encuentro, se pasó a la firma de los dictámenes correspondientes.