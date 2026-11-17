“Si no liberan a Santino voy a empezar a matar gente”, advirtió un llamado a la central del 911. El mensaje iba para el gobernador Pullaro, los fiscales y la Policía

Una amenaza telefónica recibida en la central del 911 de Rosario puso en alerta a las autoridades y activó los correspondiente protocolos de seguridad: es que un hombre llamó para advertir que comenzaría a matar personas si no liberaban a Santino Alvarado , hijo del conocido jefe narco Esteban Lindor Alvarado (detenido en la cárcel de Ezeiza) .

La comunicación se registró el domingo pasado y tuvo una duración de escasos segundos. Durante el llamado, el interlocutor apuntó directamente al gobernador Maximiliano Pullaro , a fiscales y a la Policía de Santa Fe .

La voz hizo referencia a Santino, de 21 años, el recientemente detenido hijo del narcocriminal Alvarado: “Si no lo liberan voy a empezar a matar gente” .

Por eso, los mecanismos de seguridad en la provincia se activaron a partir de la recepción de la amenaza para el gobernador, los fiscales y la Policía. También se dispusieron medidas para investigar el origen de la llamada.

La amenaza se produjo pocos días después de la detención de Santino en una vivienda de Funes. El joven cayó junto a otras nueve personas en el marco de una causa federal que investiga la vigencia de la estructura criminal que consolidó su padre: maniobras de narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas.

Su padre es uno de los históricos jefes narcos de Rosario, quien cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, bajo un régimen de alto riesgo.

“No es la primera amenaza de este tipo. De hecho son muchas las que recibimos, casi de modo semanal”, deslizaron a La Capital en la Casa Gris acerca de la reciente intimidación.

Al respecto enfatizaron: “No nos victimizamos frente a las amenazas. Ocurre que estas bandas criminales creen que su desgracia se debe exclusivamente a que Pullaro metió presos a sus líderes y no a los graves delitos que cometieron”.

“Pero las bandas, que hoy se enfrentan a una política de Estado, no están terminadas, como venimos advirtiendo. Por eso no exageramos cuando pedimos que se debatan determinadas leyes destinadas a fortalecer la seguridad”, agregaron.

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La caída del primogénito de Alvarado puede ser también muestra de que, en los últimos tres años, su padre, preso en Ezeiza bajo un supuesto estricto control, perdió algo de protagonismo pero no el inmenso poder que construyó durante más de dos décadas.