La entidad reintegrará la comisión de administración del fondo y ofrecerá financiamiento con tasas preferenciales para compañías y empleados

El Banco Nación presentó una propuesta comercial para las empresas que adhieran al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) , la herramienta impulsada por el gobierno nacional para promover el empleo formal y acompañar a las compañías ante posibles interrupciones de las relaciones laborales.

El paquete incluye reintegros en la comisión de administración del fondo, tasas bonificadas para financiar capital de trabajo e inversiones y beneficios para los empleados que cobren sus salarios a través de la entidad.

Leonardo Ruffinelli , gerente comercial de Banca Empresas del Banco Nación, explicó que el FAL permite a las compañías constituir un fondo para prevenir y atender situaciones en las que se interrumpe la relación laboral entre empleador y trabajador. Además, destacó que la herramienta no genera un costo para las empresas .

"Es importante poder hacer llegar la propuesta del Banco Nación a todas las empresas del mercado, de manera que puedan tener al banco más importante del país en la atención de este nuevo producto y también aprovechar los beneficios comerciales que ofrecemos", señaló.

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Qué beneficios ofrece el Banco Nación a las empresas que adhieran al FAL

La propuesta contempla cuatro líneas de beneficios para las compañías y sus trabajadores:

Reintegro de la comisión de administración: el banco devolverá el 100% de ese costo hasta el 31 de diciembre de 2027.

Tasas preferenciales para empresas: bonificaciones de hasta tres puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión.

Préstamos personales para empleados: bonificación de cinco puntos porcentuales en los créditos Plan Sueldo para quienes acrediten sus haberes en el Banco Nación.

Condiciones especiales para medianas y grandes empresas: beneficios comerciales para operaciones CALL.

Ruffinelli remarcó que el crédito constituye uno de los principales ejes de la propuesta. En ese sentido, explicó que las empresas que suscriban el FAL con el Banco Nación podrán acceder a bonificaciones para financiar sus operaciones y proyectos.

"Tenemos mucho hincapié en brindar bonificaciones para que puedan operar en nuestras líneas de capital de trabajo, descuento de cheques y pago diferido, y también financiar sus inversiones a plazo con tasas bonificadas", detalló.

El paquete comercial también alcanza a los trabajadores de las empresas que adhieran al fondo. Quienes acrediten sus salarios en el Banco Nación podrán acceder a una bonificación de cinco puntos porcentuales en la tasa de interés de los préstamos personales Plan Sueldo.

El beneficio busca ampliar el alcance de la propuesta y sumar ventajas para los empleados, además de las herramientas de financiamiento destinadas directamente a las compañías.

Para las empresas medianas y grandes, el banco también prevé condiciones especiales en la línea CALL, con tasas bonificadas.

Uno de los beneficios que destacó Ruffinelli es el reintegro de la comisión de administración del fondo. Según explicó, la entidad busca ofrecer un plazo competitivo frente a otras alternativas del mercado. "Estamos ofreciendo un plazo muy superior al resto de las ofertas del mercado, ya que vamos hasta 14 meses con el reintegro de la comisión por administración del fondo", afirmó.