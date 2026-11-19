El club Tricolor de la zona Sur, realizó una tremenda temporada en inferiores y logró ascender a la Zona A1 y A2, respectivamente. La categoría 2013 B, campeona 2026

Rosarina de Fútbol. Más de 32 profesionales estuvieron al frentes de los planteles y fueron los responsables de los dos ascensos del tricolor en Rosarina.

El Polideportivo Country Club San José tuvo una tremenda temporada, alcanzó dos objetivos importantes en sus inferiores durante el 2026: la Línea A consiguió el campeonato de la tabla acumulada de Zona A2 y el ascenso a la Zona A1 , mientras que la Línea B obtuvo su lugar en la A2 en el mismo año de su incorporación a la Asociación Rosarina de Fútbol.

“La Línea A se consagró campeona de la tabla acumulada y alcanzó la máxima categoría de inferiores de Rosarina. La Línea B logró el ascenso a la Zona A2 en su primer año de competencia. Planificación, continuidad y trabajo compartido fueron las bases de ambos proyectos. Los dos resultados estuvieron acompañados por un proceso de organización que involucró a coordinadores, cuerpos técnicos, preparadores físicos y directivos. La comunicación entre las distintas áreas y la decisión de compartir experiencias permitieron sostener una forma de trabajo común, con objetivos claros para cada línea”, sostuvo Axel Addoumie, directivo en diálogo con Ovación

El recorrido de la Línea A comenzó a tomar forma hace dos años, con la llegada de Darío Dearmas a la coordinación general. En aquel momento, las inferiores se encontraban fuera de los primeros diez puestos de la A2. Durante su primer año de gestión, el equipo de trabajo logró llevar al club hasta la quinta posición y comenzó a preparar el siguiente paso: competir por el ascenso.

“El objetivo se dio con el trabajo entre la coordinación y los directivos que tuvieron continuidad. La planificación deportiva, el seguimiento de las categorías y la comunicación con los entrenadores acompañaron una temporada en la que San José se mantuvo en la punta de la tabla acumulada y terminó consagrándose campeón. El ascenso a la Zona A1 representa un logro colectivo. Por la acumulación de puntos de las distintas divisiones, pone en valor el aporte de cada categoría. Esa tarea conjunta llevó a San José hasta la máxima categoría de inferiores de Rosarina”, afirmó Addoumie

Tricolor. La séptima división de San José, Línea A realizó una gran campaña en el 2026. Plantel: Benjamín Solís, Lauro Picerni, Tiziano Báez, Brath Villalba, Lucas Ramírez, Tomás Aguirre,Federico Nuñez y Julián Gómez, Santiago Gálvan, Santiago Salinas, Braiton Centurión, Santino Ayazzi, Lisandro Torres, Thiago Arcuri, Sebastián Collado, Ignacio Cáceres, Enzo Ramoneda, Mateo Fernández, Máximo García, Alejo Martínez, Stéfano Bocheitti y Carlos Molinas: Técnicos: Javier Solis y Fernando Arcuri.

Darío Dearmas, coordinador Línea A

“Este ascenso a la categoría A es el resultado de mucho trabajo, compromiso y esfuerzo colectivo. Detrás de este logro hay un gran grupo de profesores, jugadores, familias y dirigentes que, desde su lugar, fueron parte fundamental de este camino. Como coordinador deportivo de las divisiones inferiores, siento un enorme orgullo por lo conseguido. No solamente por el resultado deportivo, sino también por el crecimiento institucional y humano que hemos logrado. De cara al 2027, sabemos que nos espera un desafío aún mayor. Afrontaremos esta nueva etapa con responsabilidad, humildad y muchas ganas de seguir creciendo. La categoría A nos exigirá más, y nuestro objetivo será estar a la altura, fortaleciendo el trabajo diario, la formación de nuestros jugadores y el compromiso de todo el cuerpo técnico. Llegar fue importante, pero sostenernos y seguir creciendo será nuestro próximo gran desafío”, dijo Dearmas.

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La Línea B no sé quedó atrás

“La historia de la Línea B tuvo un punto de partida diferente, aunque con la misma intención de crecimiento. El proyecto había sido pensado dos años atrás y se concretó en 2026, con el objetivo de ascender desde su primera temporada. Para conducirlo, el club confió la coordinación a Marcelo Javier, con la premisa de contar con una conducción capaz de planificar el trabajo y proyectar el desarrollo de las categorías. La experiencia acumulada con la Línea A sirvió como referencia para organizar esta nueva estructura”, explicó el directivo de San José.

“Uno de los aspectos centrales fue el compañerismo entre ambas líneas. Los conocimientos y las experiencias del recorrido de la A se compartieron con la B, que adoptó los mismos criterios de entrenamiento y organización. Ese intercambio permitió aprovechar lo aprendido y acompañar a los nuevos equipos durante su primer año de competencia. El ascenso de la Línea B a la A2 completó así una temporada en la que dos proyectos, con distintos tiempos de desarrollo, alcanzaron sus objetivos. Para la institución, también significó comprobar el valor de sostener una planificación y construir acuerdos entre quienes conducen y quienes trabajan diariamente en la cancha”, cerró el joven directivo del tricolor.

Campeona. La categoría 2013 (décima), campeón del año. Ganó el torneo Apertura y Clausura. El plantel: Ignacio Bochicchio, Tiziano Giupponi, Giuliano Ibañez, Julián Heredia, Stéfano Escobar, Milo Saglimbeni, Máximo Fernández, Jeremías Castro, Valentino Gutiérrez, Enzo Retamozo, Lucas Figueredo, Santino Abdala, Nicolás Cevillan, Benjamin Bravo, Johan Garraza, Isaac Saldaño, Mateo Saucedo, Nehemías Martínez, Federico Benítez, Benicio Lavatelli, Thiago Valle y Adrián Peralta. DT: Sebastián Saglimbeni y Pablo Escobar

Marcelo Javier, coordinador Línea B

“Estoy muy orgulloso de la Línea B qué logró el ascenso a A2. No fue suerte. Fue un año entero de trabajo entre las dos líneas del club, que siempre trabajamos juntas, bajo lluvia, con frío, de venir igual y de no bajar los brazos. Y no lo hice solo, lo hicimos en conjunto con todos los técnicos de las seis categorías. Un grupo de laburo que tiró siempre para el mismo lado. Y mira si no hay premio: una categoría ya se consagró campeona anual, y tenemos dos categorías que juegan la final del campeonato”, dijo Marcelo Javier.

“Quiero agradecer al club, que nos dio todo: elementos de trabajo, cancha, y sobre todo, el apoyo y la confianza durante todo el año para poder trabajar tranquilos. Cuando te respaldan así, se puede construir muchas cosas. Gracias a cada jugador, a cada familia que acompañó, a cada técnico y a todos los que fueron parte. Esto es solo el principio. Ahora hay que disfrutar y a prepararnos para lo que viene en la B”, enfatizó el coordinador de la Línea B.

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Los cuerpos técnicos A y B :

Línea A: 5ª Carlos Cabrera y Vicente Rodríguez; 6ª Miguel Netto y Mario Correa; 7ª Javier Solís y Fernando Arcuri; 8ª Ezequiel Bocchietti y Fernando Agu; 9ª Nicolás Laferrara, Décima Javier Rodríguez y, Predécima Fernando Arcuri y Diego Díaz.

Línea B: 5ª Federico Godo; 6ª y Walter Machuca y Sebastián Oses; 7ª Marcelo Javier; 8ª Pablo Benavides y Oscar Silguero; 9ª Daniel Piceda y Daniel Álvarez; Décima Sebastián Saglimbeni y Pablo Escobar y Prédecima Emanuel Aguilera.

Los preparadores físicos

La preparación física de la Línea A estuvo a cargo de Tula Wuthrich, Raúl Verdi, Thiago López, Máxima Luengo y Santiago Roldán. En la Línea B, esa tarea fue desarrollada por Santiago Roldán, Tula Wuthrich, Raúl Verdi y Thiago López.Marcelo Pereyra trabajó como profesor de arqueros en ambas líneas.