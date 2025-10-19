La Capital | Política | elecciones

Elecciones: piden "paciencia" ante el estreno de la Boleta Única de Papel

La DINE realizó un simulacro nacional con la Boleta Única de Papel. Los resultados estarán después de las 21

19 de octubre 2025 · 19:57hs
La Dirección Nacional Electoral (DINE) realizó este fin de semana el simulacro de las próximas elecciones legislativas nacionales en la sede del Correo Argentino del barrio porteño de Barracas. El ensayo general tuvo como objetivo afinar detalles técnicos y operativos del proceso que, por primera vez, se llevará adelante bajo el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

La titular de la DINE, María Luz Landívar, encabezó la jornada y dio detalles del operativo que involucró a más de 13 mil personas en todo el país, con el uso de 108 mil telegramas. Según informó, en solo tres horas se logró transmitir el 80% de los telegramas, lo que representó “una buena prueba de la capacidad del sistema”.

“El domingo será la primera elección con la Boleta Única de Papel, un sistema nuevo. Es probable que las autoridades de mesa tengan alguna dificultad al momento del escrutinio, por eso pedimos paciencia. Van a hacer un trabajo enorme y responsable, pero es algo que nunca hicieron antes”, explicó Landívar.

Más conectividad y centros de soporte

La funcionaria destacó que para esta elección habrá 14.370 establecimientos con conectividad, una cifra significativamente mayor respecto a los 10.400 que se habilitaron en 2023. Además, se dispondrá de 953 centros de soporte del Correo Argentino para resolver eventuales contingencias.

Sobre el proceso de transmisión y digitalización de telegramas, aseguró que “no se esperan complicaciones”, ya que se trata de un sistema “sólido, conocido y transparente” utilizado en comicios anteriores. “Los fiscales y partidos políticos ya están familiarizados con el procedimiento”, remarcó.

Voto asistido y prueba piloto para personas ciegas

Consultada sobre el voto de personas ciegas o con discapacidad visual, Landívar señaló que por ahora se mantiene el sistema de voto asistido, aunque en algunos distritos se está probando una plantilla de plástico duro que permitiría votar de manera autónoma.

“Algunas secretarías electorales lo están implementando como prueba piloto. Ojalá funcione bien y pueda incorporarse en 2027, pero por ahora la ley no lo contempla de forma general”, explicó.

Provincias con doble urna

En estas elecciones, solo cuatro provincias votarán cargos provinciales junto con los nacionales: Catamarca, La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero. Esta última también elegirá gobernador. En esos distritos los electores recibirán dos urnas diferenciadas, una nacional y otra provincial.

“Los votantes deberán pasar dos veces por la autoridad de mesa. Primero para marcar la BUP y después para emitir el voto provincial en el cuarto oscuro. Las autoridades de mesa tendrán doble tarea, por lo que será fundamental la paciencia de todos”, advirtió Landívar.

Nuevas cabinas y aclaraciones sobre el uso de biromes

El nuevo sistema incorporará biombos o cabinas de votación para garantizar el secreto del voto. De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, deberá haber dos cabinas por mesa, lo que permitirá que dos personas voten al mismo tiempo. Sin embargo, su implementación dependerá de la Justicia Federal de cada provincia.

Respecto a los rumores sobre las biromes utilizadas en el cuarto oscuro, Landívar fue categórica: “Recomendamos confiar en el material electoral. Las biromes que provee el Estado son comunes, negras, con la inscripción ‘Elecciones Argentinas’. No se borran ni se traspasan”.

La funcionaria aclaró que los votantes pueden llevar su propio bolígrafo si lo prefieren, pero remarcó que “las oficiales están especialmente preparadas para este fin”.

Resultados y tiempos del escrutinio

Finalmente, Landívar adelantó que los primeros resultados parciales oficiales se difundirán a partir de las 21, como en elecciones anteriores, aunque todavía “resta ajustar algunos detalles técnicos”.

El ensayo nacional dejó un panorama alentador para el debut de la Boleta Única de Papel, aunque desde la DINE insistieron en la necesidad de “paciencia y colaboración ciudadana” para garantizar una jornada electoral ordenada y transparente.

