Una elección entre marcas y con Rosario como batalla clave

Provincias Unidas, Fuerza Patria y La Libertad Avanza buscan romper el techo de conocimiento de sus candidatos en Santa Fe y asociarlos al proyecto. Milei y el joystick de Trump

Las marcas electorales, las protagonistas de la campaña en Santa Fe más que los candidatos.

A contramano de la personalización de la política y la disolución de las fuerzas políticas en los gaseosos “espacios”, en Santa Fe la recta final de la campaña hacia las elecciones legislativas muestra una particularidad: los sellos pesan más que las caras .

Antes que sumar votos propios, la función de Gisela Scaglia, Caren Tepp y Agustín Pellegrini es ser la voz de proyectos que expresan determinados valores, sectores sociales y jefaturas. Más que de candidaturas, esta elección es una competencia de marcas.

Con recorridos y perfiles diferentes, quienes encabezan las listas de Provincias Unidas, Fuerza Patria y La Libertad Avanza tienen algo en común . Los tres muestran niveles altos de desconocimiento, a pesar de los esfuerzos para instalarlos en las redes, los medios tradicionales y la vía pública.

Por ejemplo, el último estudio de Nueva Comunicación muestra que en Rosario Tepp tiene un 32% de desconocimiento, Scaglia 34% y Pellegrini 49%.

Una ley de la comunicación política es que nadie vota lo que no conoce. Por eso, quienes diseñan las campañas tratan de instalar las caras que estarán en la boleta única y asociarlas a la fuerza política (que tendrá un lugar destacado en la BUP) y a su principal referente.

Esa fue la estrategia con Scaglia y Pellegrini: pegarlos a Pullaro y a Milei para intentar transferir votos. El caso Tepp es diferente. Con Cristina Kirchner en declive y un Sergio Massa todavía vinculado al pasado de una inflación desbocada, el PJ, Ciudad Futura, el Frente Renovador y otras expresiones de Fuerza Patria priorizaron en su narrativa otros ejes: unidad del peronismo, renovación e impronta santafesinista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/1979523437790986510&partner=&hide_thread=false Defender a Santa Fe es defender el trabajo, la producción y el futuro de nuestras familias.



Desde Venado Tuerto y todo el departamento General López seguimos transformando la provincia invencible con obras, gestión y transparencia. pic.twitter.com/rUayLdBs4H — Gisela Scaglia (@GiScaglia) October 18, 2025

En cualquier caso, el contexto es difícil para los estrategas de campaña. Al igual que en abril y en junio, la mayor parte de la ciudadanía recién se pone el chip electoral pocos días antes de ir a votar.

“La gente tiene muchos problemas diarios para estar pensando en una elección de legisladores. Ve al Congreso como casta porque no termina de entender qué se resuelve ahí”, dice un armador del oficialismo provincial.

Escenario de tercios en Santa Fe

En el laboratorio de Provincias Unidas ven una elección pareja, aunque creen que la tendencia los favorece. “Los libertarios se están cayendo. Siete de cada diez personas que votan a La Libertad Avanza nos tiene como segunda opción y no es tan claro el viceversa”, señala uno de los principales operadores de la coalición.

Para la última semana apuntan a una campaña de cercanía, con cierres en la ciudad de Santa Fe y Rosario. Una de las ideas fuerza con la que machacarán es que si ganan La Libertad Avanza o el panperonismo los principales logros de la gestión —como la seguridad y el sostenimiento de la obra pública a pesar del parate que dispuso la gestión de Javier Milei— están en riesgo.

>> Leer más: Elecciones: en el socialismo pidieron el voto por Provincias Unidas

En el campamento peronista ven buenas señales. “Vamos a dar la sorpresa”, se entusiasma un dirigente con juego provincial y nacional.

El PJ y sus aliados tienen varias ventajas. Alcanzaron una unidad mayor que en las elecciones provinciales y locales, no hay candidaturas peronistas segunda marca que roben votos, el no peronismo está dividido, ofrecen una oposición nítida a Milei y el triunfo en la provincia de Buenos Aires le dio un shock anímico a la dirigencia, pero sobre todo a los militantes y simpatizantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1979024660353171964&partner=&hide_thread=false Con @luisnovaresio en @A24COM

“Nosotros tenemos un gran desafío, que es ganarle a Milei sin convertirnos en Milei. Para eso, hay que reconciliar la política con la vida cotidiana de nuestra gente”



https://t.co/4hI4xKDXuD pic.twitter.com/J10anjIvpV — Caren Tepp (@carentepp) October 17, 2025

Para la última semana, la consigna es campaña que funciona no se toca. Las asambleas y actividades de contacto directo, entienden, tienen un efecto multiplicador.

Al igual que en el peronismo, en algunos sectores de La Libertad Avanza ven que perdieron parte del núcleo duro original. “Se salió a consolidar el voto antiperonista del PRO y no se les habló a los jóvenes que votaron con esperanza y se alejaron por $Libra, el 3%, Espert y la situación económica”, dice un veterano de guerra electoral.

Por lo pronto, se da por hecho que Milei cerrará la campaña este jueves en Rosario. Un revival de la campaña presidencial de 2023, pero en un contexto muy diferente. En ese momento, el libertario era el outsider y pura promesa. Dos años después, es el presidente y carga con el desgaste de la gestión.

Rosario, un distrito clave

La decisión de terminar la campaña en la ciudad es una apuesta de riesgo. Sondeos como el de Nueva Comunicación muestran a LLA en el tercer lugar en una ciudad con un electorado más progresista que el promedio y con una economía que tiende a sobrerreaccionar a las crisis económicas.

Con cerca de un tercio del padrón provincial, el resultado en Rosario puede ser decisivo para el conteo total. El peronismo se ilusiona con repetir el triunfo que obtuvo en junio y darle un piso alto de votos a la dirigente de Ciudad Futura, que además del desconocimiento en el interior de la provincia tiene un perfil progresista que puede no seducir a electores más tradicionales y conservadores del PJ.

Pese a que en Rosario estuvieron por debajo del promedio en la elección de constituyentes y salieron terceros en la de concejales, en Provincias Unidas se entusiasman con hacer una buena elección en la ciudad más poblada de la provincia y compensar en el resto del territorio con el peso del aparato, sobre todo del radicalismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/apellegrini2000/status/1978960298187890720&partner=&hide_thread=false Este 26 de octubre los santafesinos decidimos si cambiamos para siempre o volvemos al pasado.

Si hacemos las reformas que faltan, Argentina crece y Santa Fe despega.

Es ahora o nunca.

La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/5JwdSn7zag — Agustin Pellegrini (@apellegrini2000) October 16, 2025

La Libertad Avanza la tiene más complicada. Ahora no tiene un candidato conocido como Juan Pedro Aleart, que le aportaba un plus al sello, y el gobierno llega más golpeado, por el frío de la economía real, la turbulencia financiera y las marcas que dejaron los escándalos de corrupción. Por eso LLA apuesta al antikirchnerismo recargado y a presentar a Tepp como una suerte de agente del chavismo austral.

>> Leer más: Nuevo round: Gabriel Chumpitaz desoye a Patricia Bullrich y apela ante la Justicia

En el fondo, la disputa entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza es por quién polariza con Fuerza Patria y quién es polarizado. Qué fuerza convence al votante no peronista, que representa una mayoría, hoy dividida, de que es la mejor opción para enfrentar al PJ.

Milei y el ultimátum de Trump

Las dificultades para LLA exceden a Santa Fe. Encima Donald Trump le metió más presión cuando dijo que la asistencia de Estados Unidos está atada a un triunfo el 26 de octubre.

Más allá de si el presidente de EEUU sabía o no que se trata de comicios legislativos y no ejecutivos, fue una puesta de escena humillante para el presidente argentino, que estuvo siempre de espaldas a la prensa. Milei se imaginó como un huésped de honor en la Casa Blanca y le sirvieron un ultimátum sobre un colchón de finas hierbas.

Además de ser una intromisión desembozada en la política interna de otro país, el apoyo condicional de Trump puede ser un arma de doble filo. La argentina es una de las sociedades con mayor sentimiento antinorteamericano del continente. Estimula la movilización opositora, difícilmente gane nuevos votos para Milei y puede significarle un costo político al magnate neoyorquino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1978162803966923248&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei habló sobre la situación argentina en el comienzo de la reunión bilateral con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. pic.twitter.com/s3j74UaXLR — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 14, 2025

Sobre todo, la intervención de Trump y de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, acentuó la fragilidad de Milei y de la economía argentina, a estas alturas manejada a control remoto desde Washington. No son dificultades: las operaciones de EEUU en el mercado de cambios ya no alcanzan para calmar el hambre de dólares de quienes buscan refugio en esa moneda antes de las elecciones.

>> Leer más: Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez: ahora fue con Esteban Trebucq

Sea cual sea el resultado el 26 de octubre, la metamorfosis del nuevo gobierno de Milei se está decidiendo hoy en la feroz disputa palaciega donde juegan Santiago Caputo —que les saca el jugo a sus contactos en Estados Unidos—, Guillermo Francos, Karina y el clan Menem, examarillos emancipados como Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Diego Santilli, y el propio Mauricio Macri.

En cualquier caso, Milei muestra que tiene una gran capacidad para subirles el precio a elecciones complicadas para La Libertad Avanza. Primero nacionalizó las bonaerenses del 7 de septiembre. Ahora transformó las legislativas del 26 de octubre casi en una presidencial de impacto continental.