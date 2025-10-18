La Capital | Política | elecciones

Elecciones: desde el socialismo pidieron el voto por Provincias Unidas

"Es la única garantía de que el fracaso de Milei no nos arrastre al pasado", aseguraron desde el partido de la rosa, que mostró su apoyo a la lista que encabezan Gisela Scaglia y Pablo Farías

18 de octubre 2025 · 17:34hs
En la recta final hacia las elecciones legislativas

En la recta final hacia las elecciones legislativas, el socialismo llamó a votar por Provincias Unidas.

En un almuerzo con más de 1.500 referentes de todos los barrios de Rosario, el Partido Socialista expresó su apoyo a la lista de diputados nacionales de Provincias Unidas, que encabezan la vicegobernadora Gisela Scaglia y Pablo Farías, de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En el encuentro, realizado en el Club Provincial, los discursos de los referentes coincidieron en marcar lo que, consideraron, se juega en los próximos comicios. En ese sentido, pusieron énfasis en que Provincias Unidas debe logra la mayor cantidad de representantes en la Cámara de Diputados "para torcer las políticas nacionales a favor de la industria, la producción y el trabajo, de la obra pública y del protagonismo del interior productivo. Es la única garantía de que el fracaso de Milei no nos arrastre al pasado".

La presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, dijo que el 26 de octubre “Provincias Unidas representa la alternativa al fracaso mileísta pero también al kirchnerismo, que quiso destruirnos y, sobre todo, abandonó a Rosario. Hoy, que el gobierno de Maximiliano Pullaro frenó la violencia en la ciudad y la provincia y que podemos volver a soñar, tenemos en Gisela y Pablo a dos representantes que van a defender Santa Fe en el Congreso de la Nación y van a demostrar que junto a diputados de otras provincias, otra Argentina es posible”.

En igual sentido, el secretario general del Partido Socialista santafesino, Joaquín Blanco, llamó a “estar todos juntos en este momento histórico para derrotar a tanto a Cristina como a Milei".

"Tenemos que hablar con todos nuestros vecinos y conocidos para pedir el voto por Provincias Unidas porque si ganamos el 26 de octubre, el próximo presidente de la Nación no va a salir de Puerto Madero sino del interior productivo de la Argentina”, agregó quien, además, es diputado provincial.

>> Leer más: Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

En tanto, la secretaria general adjunta del socialismo y diputada provincial Varinia Drisun resaltó la gestión de Pullaro en Santa Fe: “Las políticas que el gobierno de Santa Fe lleva adelante, no sólo en materia de seguridad, que han devuelto la tranquilidad a la gente, sino de producción, de industria, de obras públicas para el desarrollo y de inclusión, son el modelo que nuestros diputados van a impulsar desde el Congreso de la Nación”.

Palabras de los candidatos

La vicegobernadora Scaglia agradeció el recibimiento socialista y dijo que su candidatura “representa a todo el Frente Unidos, el que hoy gobierna Santa Fe y ahora forma parte de Provincias Unidas. Vamos a defender con uñas y dientes la construcción política que logramos hace dos años, con el liderazgo de Maximiliano Pullaro, con hombres y mujeres que anteponen a la gente y dejan atrás sus diferencias. Y desde el domingo que viene vamos a construir una alternativa superadora para darle a la Argentina algo más parecido a lo que pasa en Santa Fe”.

Farías, por su parte, remarcó que la próxima elección “es una oportunidad para dejar atrás el ninguneo porteño, que no se da cuenta de que para gobernar un país hay que hablar con los gobernadores, con los representantes del interior. El 26 de octubre podemos decirles que hay otra forma de gobernar y es con diálogo, escuchando a la gente, trabajando por la producción y el trabajo, la educación y la salud, por un desarrollo que incluya a las mayorías y no premie a los especuladores”.

