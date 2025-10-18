La Capital | Política | Gabriel Chumpitaz

Nuevo round: Gabriel Chumpitaz desoye a Patricia Bullrich y apela ante la Justicia

El candidato a diputado nacional de Compromiso Federal fue denunciado por usar en su campaña electoral referencias libertarias sin autorización del partido de Javier Milei

18 de octubre 2025 · 14:28hs
La Justicia dispuso que Gabriel Chumpitaz retire su cartelería y folletería de campaña.

“Oíme, Gabriel Chumpitaz: tenés doce horas para acatar el fallo judicial”. De ese modo, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, instó al candidato a diputado por Santa Fe de Compromiso Federal a cumplir la resolución que lo obliga a dejar de usar en su campaña proselitista referencias libertarias sin la debida autorización. Pero el postulante desoyó a la funcionaria de Javier Milei y subió la apuesta: este lunes apelará la medida adoptada por Aurelio Cuello Murúa, magistrado federal con competencia electoral.

A una semana de los comicios legislativos, la Justicia federal dispuso este viernes que Chumpitaz retire su cartelería y folletería en el término de doce horas. El fallo fue en respuesta a un planteo de La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe, que había intimado al candidato de Compromiso Federal a revertir su campaña comunicacional por considerar que capitaliza, sin permiso, tanto el ideario como referencias clave del partido violeta.

“La cartelería utilizada por el partido Compromiso Federal podría generar confusión en el electorado al momento de emitir su voto”, argumentó Cuello Murúa.

Mensaje de Bullrich, réplica de Chumpitaz

Pocas horas después de conocida la resolución del juez, Bullrich echó mano a su cuenta de X. “Oíme, Chumpitaz: tenés doce horas para acatar el fallo judicial y sacar los carteles donde usás mi cara sin permiso y sin pertenecer al espacio. Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini, de La Libertad Avanza”, posteó la ministra.

Tras el pronunciamiento de Bullrich, Chumpitaz ratificó a La Capital los pasos a seguir: “Vamos a apelar ante la Justicia. Es lamentable que la discusión sean dos carteles en lugar de ideas”. Asimismo, el postulante advirtió que la lista que encabeza será acompañada por “mucha gente” en las urnas y, por ese motivo, “se genera bronca”.

Tampoco dejó pasar el posteo de la titular de Seguridad y replicó en la misma red social: “Patricia, con el respeto y admiración de siempre, no nos sumemos a utilizar la Justicia federal para estas cosas”.

“Este hostigamiento y persecución política no corresponde. En Santa Fe no quieren debatir ideas y propuestas, no hagamos lo que criticamos del kirchnerismo”, completó Chumpitaz.

El planteo, firmado por Marcos Peyrano, apoderado de La Libertad Avanza de Santa Fe, apuntó a Chumpitaz por el uso reiterado e indebido (en redes sociales, folletería, cartelería callejera y otros medios de difusión) de imágenes y fotografías de referentes de LLA y colores y símbolos de ese espacio sin la correspondiente autorización.

También le endilgaron la utilización de denominaciones de listas y consignas que generan confusión con La Libertad Avanza y la asociación a referentes políticos de ese partido, como Bullrich y el propio Milei.

“Eso mueve a confusión al electorado”, se advirtió en la presentación del partido violeta, que aludió a la afectación de derechos constitucionales y al Código Civil y Comercial.

Para Chumpitaz, en cambio, la campaña de Compromiso Federal se ajusta a “una estricta identidad cromática personalizada en las ideas, propuestas y programas que lleva adelante el espacio” y, en ese sentido, afirmó que no hay “mimetismos ni apropiaciones de signos ajenos”.

Nuevo round: Gabriel Chumpitaz desoye a Patricia Bullrich y apela ante la Justicia

