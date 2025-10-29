La Capital | Política | elecciones

Elecciones 2025: Eduardo Toniolli analizó que el peronismo hoy no es una fuerza nacional

A pesar del triunfo de La Libertad Avanza, el diputado santafesino reiteró que el proyecto político de Javier Milei "está terminado"

29 de octubre 2025 · 13:29hs
El exconcejal rosarino analizó los resultados de las elecciones del último domingo.

Eduardo Toniolli es dirigente del Movimiento Evita y referente de Más para Santa Fe

El exconcejal rosarino analizó los resultados de las elecciones del último domingo.

El diputado nacional Eduardo Toniolli se refirió este miércoles a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas e hizo una autocrítica del lado opositor. "Es la única fuerza política de carácter nacional, el peronismo no lo es hoy", señaló en la comparación con el oficialismo.

El dirigente del Movimiento Evita consideró que el apoyo a Fuerza Patria fue insuficiente para ganarle a los candidatos del presidente Javier Milei debido a la falta de un "liderazgo único". En un reportaje con LT8, explicó: "Todavía nos debatimos sobre un balance del pasado reciente sin tener en claro cuál es el proyecto hacia adelante".

El exconcejal rosarino planteó que al peronismo le falta una "plataforma consistente que les ofrezca a los argentinos una promesa de futuro" en relación al escenario actual. "Hay que ponerse en serio construir una alternativa, una salida política y social", reclamó.

¿Qué dijo Eduardo Toniolli sobre las elecciones?

Desplazado de la lista que encabezaron Caren Tepp y Agustín Rossi, el diputado nacional opinó que La Libertad Avanza obtuvo una victoria paradójica, ya que es "el único proyecto antinacional" en Argentina. Así apuntó contra las "políticas destructivas del trabajo, la producción y los derechos laborales y sociales".

"Lo peor que puede hacer el peronismo es enojarse con el electorado", advirtió Toniolli. A continuación recordó que consiguieron buenos resultados en jurisdicciones importantes, incluyendo algunas con resultados superiores en donde siempre fue floja la cosecha de votos de las elecciones intermedias.

El análisis del legislador saliente no pasó por alto la incidencia de los comicios previos en la provincia de Buenos Aires, donde LLA perdió por amplia diferencia. En este sentido, apuntó: "En los últimos meses se generó un espejismo. Quizás esto generó la expectativa de que el gobierno tenía el boleto picado".

Aunque no coincide con los pronósticos pesimistas a corto plazo, Toniolli está convencido de que el proyecto de Milei "no tiene futuro", incluso con estos resultados alentadores en las urnas. "Creo que está terminado porque no tiene un futuro para ofrecerles a los argentinos. Lo que pasa es que todavía no aparece la alternativa", concluyó.

