Río de Janeiro: al menos 64 muertos en enfrentamientos entre narcos y policías en las favelas

Es la mayor operación policial en la historia de la ciudad. Hay 81 detenidos y varios policías entre las víctimas. Tensión en la capital fluminense

28 de octubre 2025 · 15:27hs
Río de Janeiro, en guerra

Río de Janeiro vive este martes una jornada de extrema violencia con escenas de guerra en las favelas Complexo de Alemão y Penha, donde un megaoperativo policial contra el narcotráfico dejó al menos 64 muertos y 81 detenidos, según indicaron medios locales y agencias internacionales.

El despliegue, calificado por las autoridades como “la mayor operación en la historia de Río de Janeiro”, estuvo dirigido contra la organización criminal Comando Vermelho (CV), una de las más poderosas del país.

“Una guerra urbana”

Más de 2.500 efectivos policiales y militares participaron de la ofensiva, que comenzó en la madrugada con el objetivo de desarticular la estructura del CV y frenar su expansión territorial, según comunicó el gobierno estatal en la red X (ex-Twitter).

Los enfrentamientos se extendieron durante toda la jornada. Vecinos de las zonas afectadas reportaron intensos tiroteos, incendios y barricadas en las calles. De acuerdo con el portal G1, los narcotraficantes utilizaron vehículos para bloquear los accesos e impedir el avance de las fuerzas de seguridad, en un intento de frenar el ingreso de los uniformados.

Detenciones y víctimas

El saldo provisorio informado por las autoridades fue de 64 personas fallecidas, entre ellas varios policías, y 81 detenidos, aunque se espera que la cifra se actualice en las próximas horas.

Las operaciones contra el crimen organizado son habituales en las barriadas de Río de Janeiro, donde las disputas entre bandas y la intervención policial suelen derivar en tiroteos que ponen en riesgo a la población civil.

El operativo de este martes, con mandato judicial para detener a 100 presuntos delincuentes, busca desmantelar la estructura logística y armada del Comando Vermelho, que domina gran parte del narcotráfico en la zona norte de la ciudad.

Tensión y fuego cruzado en Río de Janeiro

Los medios brasileños describieron la escena como “una guerra urbana”. En los videos que circularon en redes sociales se observan helicópteros sobrevolando las favelas, columnas de humo y vehículos incendiados.

La prensa local reportó además que las escuelas y comercios cercanos suspendieron sus actividades, mientras que las autoridades recomendaron a la población permanecer en sus hogares hasta que se restablezca la seguridad.

La operación continúa bajo fuerte hermetismo oficial y, según el Ministerio de Seguridad Pública, el balance definitivo se difundirá en las próximas horas.

