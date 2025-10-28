Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 tras un confuso episodio La esposa dijo que se desmayó tras ser atacada por un hombre que entró al departamento junto a su marido. Al despertar, encontró a su esposo sin vida 28 de octubre 2025 · 21:15hs

Una mujer se desmayó tras ser agredida por un hombre que había entrado a su casa del barrio República de la Sexta junto a su marido, y cuando recuperó el conocimiento encontró a su esposo muerto, según declaró ante personal policial.

En el departamento donde ocurrió el hecho no había signos de desorden y se averiguaba si había faltantes en la casa.

Personal de la Brigada Orden Urbano acudió a un llamado de una mujer domiciliada en La Paz al 700, quien daba cuenta sobre el fallecimiento de su marido. Personal médico confirmó la muerte del hombre, de 78 años.

La mujer indicó que en la tarde de este martes su esposo había ingresado al departamento junto a otra persona, y que esta última la golpeó, lo que le provocó la pérdida del conocimiento. Al despertar, el agresor ya no estaba y su marido se encontraba tirado en el suelo, aparentemente sin vida.

Aún no se había confirmado cuál fue el causante de la muerte de la víctima. La mujer quedó a disposición de la Justicia y los investigadores manejan distintas hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido.