La Capital | Policiales | muerto

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 tras un confuso episodio

La esposa dijo que se desmayó tras ser atacada por un hombre que entró al departamento junto a su marido. Al despertar, encontró a su esposo sin vida

28 de octubre 2025 · 21:15hs
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 tras un confuso episodio

Una mujer se desmayó tras ser agredida por un hombre que había entrado a su casa del barrio República de la Sexta junto a su marido, y cuando recuperó el conocimiento encontró a su esposo muerto, según declaró ante personal policial.

En el departamento donde ocurrió el hecho no había signos de desorden y se averiguaba si había faltantes en la casa.

Personal de la Brigada Orden Urbano acudió a un llamado de una mujer domiciliada en La Paz al 700, quien daba cuenta sobre el fallecimiento de su marido. Personal médico confirmó la muerte del hombre, de 78 años.

La mujer indicó que en la tarde de este martes su esposo había ingresado al departamento junto a otra persona, y que esta última la golpeó, lo que le provocó la pérdida del conocimiento. Al despertar, el agresor ya no estaba y su marido se encontraba tirado en el suelo, aparentemente sin vida.

Aún no se había confirmado cuál fue el causante de la muerte de la víctima.

La mujer quedó a disposición de la Justicia y los investigadores manejan distintas hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido.

Noticias relacionadas
La extorsión se concretó mediante llamados y mensajes realizados por dos reclusos que estaban alojados en la cárcel de Pérez

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

Oroño y Brown, la esquina donde se produjo una letal pelea entre cuidacoches en enero de 2024.

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Cuatro agentes de Gendarmería condenados por el robo a una familia. 

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

El hincha canalla está entre los prófugos más buscados en la provincia.

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados

Ver comentarios

Las más leídas

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad

Lo último

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

La esposa dijo que se desmayó tras ser atacada por un hombre que entró a su casa junto a su marido. Al despertar, encontró a su esposo sin vida
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio
Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones
Ovación

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño
Policiales

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

Por Carlos Durhand
Ovación

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La derrota en las legislativas vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

La derrota en las legislativas vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico rosarino de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newells y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Ovación
La asamblea sobre el balance de Newells pasó para más adelante

Por Rodolfo Parody
Ovación

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante

La asamblea sobre el balance de Newells pasó para más adelante

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

Central en Córdoba: qué se espera que haga Ariel Holan con el equipo para el viernes

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

Policiales
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio
Policiales

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

La Ciudad
Comienzan las jornadas Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales
La Ciudad

Comienzan las jornadas "Ciudades Portuarias ante los cambios globales y regionales"

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

El héroe olvidado que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

El "héroe olvidado" que vivió en Rosario y ayudó a capturar al jerarca nazi Eichmann

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Por Luis Castro
Ovación

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar el gesto que lo caracterizaba
Ovación

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar "el gesto que lo caracterizaba"

Paritaria docente: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers
El Mundo

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026
Información General

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito
Economía

Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos
La Ciudad

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares desde noviembre
Información General

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares desde noviembre

Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó la cabeza a lo Espert
Política

Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó la cabeza a lo Espert

¿Cómo hacer la montañita en la yerba del mate y para qué sirve?
Información General

¿Cómo hacer la montañita en la yerba del mate y para qué sirve?

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
POLICIALES

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?
Política

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"