Dos estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Los alumnos buscarán representar a Argentina en Uzbekistán. El Politécnico tuvo 17 representantes y un desempeño histórico.

El Instituto Politécnico de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) volvió a destacarse a nivel nacional: dos de sus estudiantes, Valentino Formaggini y Francisco Giandomenico , obtuvieron la medalla de oro en la 35ª Olimpíada Argentina de Química , realizada entre el 21 y el 24 de octubre en Villa Giardino, Córdoba .

El certamen reunió a alumnos de escuelas de todo el país y el Politécnico logró su mejor desempeño histórico , con 17 estudiantes clasificados a la instancia nacional , lo que lo ubicó entre las instituciones con mayor representación en la competencia.

El logro tiene un valor especial: el Politécnico logró batir su propio récord de participación, con 17 estudiantes clasificados al certamen nacional, la cifra más alta en la historia de la institución. Del total, 12 alumnos se trajeron medallas de Córdoba.

“Estamos muy felices porque pudimos batir récord de cantidad de estudiantes representando al Politécnico. La vez que más chicos habían participado fue en 2019, con 12. Este año alcanzamos 17, lo que nos convierte en una de las escuelas con mayor representación en todo el país ”, destacó el profesor Ezequiel Luciano, uno de los docentes entrenadores, en diálogo con La Capital .

Preparación y esfuerzo

El equipo comenzó a prepararse en abril, con entrenamientos semanales extracurriculares en los que participaron alumnos de segundo a sexto año. “Nos reunimos una o dos horas por semana fuera del horario escolar para resolver ejercicios desafiantes. En muchos casos, los temas superan los contenidos del aula, porque la idea es ir siempre un paso más adelante”, explicó Luciano.

Para llegar a la instancia nacional, los estudiantes debieron superar tres etapas eliminatorias, realizadas en junio, agosto y septiembre, con exámenes cada vez más exigentes. En Córdoba, enfrentaron una prueba de hasta 33 páginas, en la que se evaluaron conocimientos teóricos y prácticos avanzados.

Además del certamen académico, los estudiantes participaron de charlas, talleres y actividades recreativas, que buscan fomentar el intercambio entre jóvenes de distintas provincias. “Las Olimpíadas no son solo un examen. Son también un espacio de encuentro, de intercambio y de pasión por la ciencia”, remarcó Luciano.

Falta de financiamiento

El docente también señaló las dificultades para sostener el programa debido al recorte de fondos nacionales. “La Olimpíada Argentina de Química es organizada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Hasta 2023 contaba con financiamiento completo del Ministerio de Educación, pero este año fue casi nulo. Se cubrió solo una parte del hospedaje, y el resto lo asumieron las escuelas y las familias”, explicó.

A pesar de las limitaciones, los entrenadores Aylen Ávila, Camila de la Horra, Rocío Allassia y Ezequiel Luciano, junto a las docentes Eva Digilio y Luciano, acompañaron a la delegación rosarina en su viaje a Córdoba.

“Es un orgullo enorme ver a nuestros alumnos alcanzar este nivel. Detrás de cada medalla hay compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio”, concluyó Luciano.

Los resultados

Además de los dos oros, el desempeño general del Politécnico fue sobresaliente. En el nivel 1, Ingrid Hurt obtuvo medalla de plata y Baltazar Cocimano consiguió la de bronce.

En el nivel 2, Agustín Leidhold se llevó una medalla de plata, mientras que Máximo Nasurdi, Bautista Ribba Guridi y Siro Sabbag lograron medallas de bronce.

En el nivel 2-bis, además de los oros de Formaggini y Giandomenico, Eider Razzetti Villarroel consiguió la medalla de plata, y Tomás Mangiarotti, Catalina Palmero Korman y José Wheeler fueron reconocidos con medallas de bronce.

También representaron al colegio Santiago Romero Benvetutto, Isabella Piotto Serra, Lucía Caporale, Sol Gregoret y Marco Brunetti, quienes formaron parte de la delegación que viajó a Córdoba.

Cuatro estudiantes —Baltazar Cocimano, Agustín Leidhold, Francisco Giandomenico y Marco Brunetti— recibieron además una distinción por Mejor Examen Zonal, correspondiente a la etapa clasificatoria realizada el 10 de septiembre.

Finalmente, Eider Razzetti Villarroel, Valentino Formaggini y Francisco Giandomenico fueron convocados a los entrenamientos para la selección argentina que representará al país en la 58ª Olimpíada Internacional de Química, que se desarrollará en Uzbekistán en julio de 2026.