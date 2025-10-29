La Capital | Guillermo Moreno

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

La Corte Suprema dejó firmes dos condenas contra el ex funcionario: una por amenazas en una asamblea de Papel Prensa y otra por el "cotillón anti Clarín"

29 de octubre 2025 · 14:21hs
Quedaron firmes dos condenas contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno

Quedaron firmes dos condenas contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno

La Corte Suprema dejó firme dos condenas contra Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo y referente de un sector del peronismo. Las sentencias también implican la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y para ser candidato, la misma prohibición que pesa sobre Cristina Fernández de Kircher.

El máximo tribunal compuesto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazó los recursos presentados por la defensa de ex secretario de Comercio Interior y ratificó dos fallos en su contra: uno por amenazas coactivas durante una asamblea de Papel Prensa y otro por peculado e incitación a la violencia colectiva, caso conocido como el “cotillón anti Clarín” -causa en la que se acusa a Moreno de financiar con recursos estatales la difusión de materiales con la leyenda "Clarín miente", entre otras-

Una de las sentencias contra Moreno es de dos años de prisión y la otra de dos años y medio, ambas en suspenso. Si el Tribunal unifica las causas, además de no poder ser candidato ni funcionario público, se pone en riesgo su libertad, ya que debería cumplir con prisión efectiva.

>> Leer más: Guillermo Moreno fue condenado a tres años de prisión por manipulación de datos en el Indec

Por otro lado, el exsecretario de Comercio Interior también fue sentenciado a tres años de prisión por manipulación de datos públicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante los años 2006 y 2007. La medida fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py. Esta condena no fue ratificada por la Corte Suprema.

La causa de Papel Prensa

El ex secretario está siendo juzgado por dos causas. La primera se refiere a lo ocurrido en una asamblea de accionistas de Papel Prensa en el 12 de agosto de 2010. Corría la primera presidencia de Cristina Fernández de Kircher y Moreno era uno de los funcionarios más fuertes de la gestión.

Según lo declarado en la causa, Guillermo Moreno, en su rol de representante de los derechos societarios del Estado Nacional, irrumpió en la reunión guantes de boxeo y casco de sparring. Además, profirió amenazas que obligaron a suspender la votación. “Acá no se vota nada. Las mujeres para atrás y demos la pelea que hay que dar”, exclamó Moreno en aquel momento, según las pruebas de la investigación.

En 2022, el Tribunal Oral 8 condenó a Moreno a dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas. En 2023, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo.

La defensa de Moreno apeló y llevó el caso ante la Corte Suprema, que rechazó el recurso por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dejando firme la condena.

La causa del “cotillón anti Clarín”

La segunda condena que quedó firme contra Guillermo Moreno se enmarca en la causa conocida como “cotillón anti Clarín”, en la que se acusa al funcionario de comprar merchandising en contra del medio de comunicación.

La acusación sostiene que, entre 2011 y 2013, Moreno había utilizado recursos del Mercado Central -organismo bajo la órbita de la secretaría de Comercio Interior- para financiar la confección y difusión de gigantografías, pancartas y elementos de cotillón con las frases “Clarín Miente” y “Clarín, Cadena Nacional del Desánimo, Ocultamiento, Desinformación y Miedo”.

En 2017, el Tribunal Oral Federal N° 7 lo condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos, por el delito de peculado. También fueron condenados a dos años de prisión los ex funcionarios Fabián Enrique Dragone y Guillermo Rubén Cosentino, entonces autoridades del Mercado Central de Buenos Aires.

La defensa de Moreno también apeló esta condena, y la Corte Suprema rechazó el recurso, por lo que quedó firme.

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

Lo último

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Al igual que otras dos organizaciones imputadas recientemente, en esta también uno de sus integrantes operaba desde un pabellón de la cárcel de Piñero

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas asistirán este jueves a la reunión convocada por Milei

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas asistirán este jueves a la reunión convocada por Milei

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 
Información General

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas: estiman $4 millones en pérdidas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas: estiman $4 millones en pérdidas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Ovación
Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: Nadie puede sobrevivir allí
Ovación

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: "Nadie puede sobrevivir allí"

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: Nadie puede sobrevivir allí

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: "Nadie puede sobrevivir allí"

La AFA lanzó su propia universidad: así será la UNAFA, con carreras orientadas al mundo del fútbol

La AFA lanzó su propia universidad: así será la UNAFA, con carreras orientadas al mundo del fútbol

Holan está decidido a romper el molde en Central: la apuesta se pondrá a prueba ante Instituto

Holan está decidido a romper el molde en Central: la apuesta se pondrá a prueba ante Instituto

Policiales
Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

La Ciudad
Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana
La Ciudad

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave
Policiales

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?
Información General

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño
Policiales

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos
El Mundo

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora
Información General

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia
Información General

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Lourdes dijo que está muy triste porque su expareja seguirá preso
Información General

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel
POLICIALES

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes
La Región

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Por Matías Petisce
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario
Economía

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina
Policiales

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días