La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde Milei arrasó en las urnas

Si bien el territorio santafesino se tiñó mayoritariamente de violeta, hubo localidades donde el triunfo de La Libertad Avanza fue aplastante

La Libertad Avanza se impuso en territorio santafesino en las elecciones del domingo.

El mapa político de Santa Fe se transformó este domingo tras las elecciones de medio término. Sin duda, el territorio provincial se tiñó de violeta, pero hubo ciudades donde la victoria de La Libertad Avanza fue aplastante.

Lo cierto es que el partido de Javier Milei ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe y ocupando, muchas veces, un cómodo primer lugar. De hecho, la ciudad más libertaria resultó ser Esperanza , en el departamento de Las Colonias, a 200 kilómetros de Rosario. Allí, el triunfo de La Libertad Avanza fue abrumador: sacó el 57% de los votos y muy atrás suyo, en segundo lugar, Fuerza Patria se posicionó como segunda fuerza con el 17%, seguida de Provincias Unidas con el 16%.

En Armstrong , a 97 kilómetros de Rosario, La Libertad Avanza también hizo una gran elección. La ciudad ubicada en el departamento de Belgrano se tiñó de violeta cuando el partido libertario sacó el 54,58% de los votos . En segundo lugar se posicionó Provincias Unidas con el 19,72%.

En el departamento de Las Colonias, San Jerónimo Norte también se consolidó como un bastión libertario. Allí, el partido del presidente sacó el 54,31% , seguido por Provincias Unidas con el 21, 87%.

Por su parte, Funes sorprendió al ser una de las ciudades más libertarias de la provincia de Santa Fe. La lista encabezada por Agustín Pellegrini alcanzó el 53,08% de los votos válidos emitidos, dejando en segundo lugar a la candidata de Fuerza Patria Caren Tepp y en tercero a Gisela Scaglia, ambas con diferencias superiores a los 30 puntos.

Finalmente, a casi 300 kilómetros de Rosario, en el departamento de Castellanos, la quinta ciudad más libertaria del territorio provincial fue Sunchales. Allí la fuerza política de Milei sacó 51,62% de los votos, seguido por Fuerza Patria con el 21,23%.

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

Lo cierto es que de los 19 departamentos, LLA ganó en 16, mientras que Fuerza Patria (FP) lo hizo en dos y Provincias Unidas (PU) en uno, en una elección que dejó un claro predominio libertario pero con matices regionales.

En el sur de la provincia, La Libertad Avanza logró victorias contundentes. En Belgrano, obtuvo el 49,30% de los votos, frente al 22,97% de Fuerza Patria y el 17,05% de Provincias Unidas.

En Caseros, alcanzó el 48,10%, mientras que FP logró el 23,30% y PU el 15,75%. En General López, con el 99,58%, los libertarios ganaron con el 39,06%, seguidos por Provincias Unidas (29,49%) y Fuerza Patria (23,13%).

En el departamento Rosario, La Libertad Avanza consiguió el 38,89%, Fuerza Patria el 31,84% y Provincias Unidas el 15,58%, mostrando una competencia más ajustada en el principal distrito electoral de la provincia.

Centro y oeste: dominio absoluto de Milei

La tendencia libertaria fue aún más marcada en los departamentos del centro y oeste santafesino. En Castellanos, LLA logró el 50,17%, frente al 20,35% de Fuerza Patria y el 16,82% de Provincias Unidas.

En Las Colonias, los libertarios alcanzaron el 52,52%, el porcentaje más alto de la provincia. Los siguieron Provincias Unidas con el 19,93% y Fuerza Patria con el 18,34%.

En San Justo, LLA obtuvo el 42,60%, mientras que Provincias Unidas y Fuerza Patria quedaron casi empatadas, con el 24,45% y 24,40%, respectivamente. En San Martín, los libertarios ganaron con el 43,02%, seguidos por Provincias Unidas (26,89%) y Fuerza Patria (20,74%).

Norte provincial: voto más repartido

El norte mostró un comportamiento más equilibrado. En 9 de Julio, La Libertad Avanza obtuvo el 34,94%, Fuerza Patria el 28,76% y Provincias Unidas el 26,11%.

En General Obligado, los libertarios ganaron con el 36,96%, seguidos por Fuerza Patria (29,54%) y Provincias Unidas (22,34%). Sin embargo, Fuerza Patria logró imponerse en Garay con el 33,05% —contra el 30,73% de LLA— y en Vera, con el 39,80%, superando al oficialismo nacional (31,31%) y a Provincias Unidas (17,80%).

Por su parte, Provincias Unidas ganó en San Javier, donde alcanzó el 32,11%, seguido por Fuerza Patria (31,93%) y LLA (26,21%).

El centro político: equilibrio entre tres fuerzas

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza obtuvo el 42,20%, Fuerza Patria el 29,15% y Provincias Unidas el 16,28%.

En Iriondo, los libertarios también se impusieron con el 42,42%, seguidos por Fuerza Patria (26,78%) y Provincias Unidas (18,21%).

En Constitución, el desempeño fue más ajustado: La Libertad Avanza obtuvo el 38,55%, Fuerza Patria el 33,02% y Provincias Unidas el 15,89%.

En San Jerónimo, el oficialismo nacional alcanzó el 34,65%, seguido por Fuerza Patria (28,33%) y Provincias Unidas (27,03%).

Finalmente, en San Cristóbal, La Libertad Avanza se impuso con el 35,38%, frente a Provincias Unidas (30,36%) y Fuerza Patria (25,72%).