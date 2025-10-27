Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos famosos este domingo

Más allá de Virginia Gallardo como la gran sorpresa en Corrientes, hubo otros mediáticos con carreras fuera de la política que se hicieron presentes en las listas

Este domingo 26 de octubre se vivió una nueva jornada de elecciones legislativas nacionales , en donde se renovó la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y se eligieron 24 senadores nacionales. Además de la victoria de La Libertad Avanza, esta jornada se destacó por la presencia de personajes famosos de diferentes ámbitos que decidieron formar parte de distintas fuerzas políticas .

Deportistas, modelos, abogados y periodistas dejaron de lado su profesión donde se volvieron conocidos para insertarse en un rubro completamente diferente: la política.

La actriz Virginia Gallardo , expareja de Ricardo Fort que participó en la mesa del histórico programa "Polémica en el Bar", se postuló como candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes. Con el 32,67% de los votos, quedó en segundo lugar y consiguió una de las tres bancas que estaban en juego en esa provincia .

Otro gran destacado de la jornada fue Diego Hartfield, extenista profesional que llegó a ser el 73 del mundo en el ranking ATP. En las elecciones de diputados en la provincia de Misiones, el deportista fue el más votado con el 37,3 % de los votos y permitió que La Libertad Avanza consiga dos nuevos representantes en la Cámara.

El apoyo demostrado al partido presidido por el presidente Javier Milei también se observó en la provincia de Buenos Aires. Karen Reichardt, modelo que apareció en la revista "Playboy", y Sergio “Tronco” Figliuolo, conductor de streaming en Neura con Alejandro Fantino, se ganaron una banca en la Cámara de Diputados tras la sorpresiva victoria de la agrupación violeta sobre Fuerza Patria.

Por otro lado, también se presentó Claudio "Turco" García en los comicios de diputados en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: el ex futbolista de Racing y Huracán, con su partido "Integrar", obtuvo únicamente el 0,48 % de apoyo y no pudo ganarse un lugar en el Congreso.

Por último, Fernando Burlando, uno de los abogados más reconocidos en el país, se postuló como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido “Propuesta Federal para el Cambio”. El mediático consiguió un 2,79% del total y no llegó a quedarse con una banca.